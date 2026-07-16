Realme Narzo 100x 5G ra mắt: Pin 8.000mAh và màn hình 144Hz phá vỡ giới hạn phân khúc Realme Narzo 100x 5G vừa trình làng với viên pin dung lượng lớn 8.000mAh, màn hình 144Hz và chip Dimensity 6300, hứa hẹn thời gian sử dụng lên đến 3 ngày.

Realme vừa chính thức mở rộng dòng điện thoại thông minh giá rẻ tại thị trường Ấn Độ bằng việc ra mắt Narzo 100x 5G. Đây là mẫu thiết bị gây ấn tượng mạnh khi kết hợp viên pin dung lượng lớn 8.000mAh cùng màn hình có tần số quét cao 144Hz, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng dài mà không muốn đánh đổi quá nhiều về hiệu năng hiển thị.

Realme Narzo 100x 5G sở hữu viên pin lên đến 8.000mAh.

Hiệu năng từ chip Dimensity 6300 và màn hình tần số quét 144Hz

Về mặt kỹ thuật, Realme Narzo 100x 5G được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6300. Máy có các tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 6GB và dung lượng lưu trữ nội bộ đạt 256GB. Điểm nhấn ở mặt trước là màn hình LCD kích thước 6,8 inch với độ phân giải HD+. Dù độ phân giải không quá cao, nhưng màn hình này hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz và độ sáng tối đa 1.200 nits, giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm vuốt chạm và khả năng hiển thị ngoài trời.

Thiết bị chạy trên giao diện Realme UI 7.0 dựa trên nền tảng Android 16. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, Realme đã tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích 5.300mm², giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game.

Giải pháp năng lượng đột phá với pin 8.000mAh

Điểm cốt lõi giúp Narzo 100x 5G khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc là viên pin 8.000mAh. Theo công bố từ Realme, mức dung lượng này cho phép thiết bị hoạt động lên đến ba ngày chỉ với một lần sạc đầy. Để hỗ trợ cho viên pin khổng lồ này, máy được trang bị công nghệ sạc nhanh 45W.

Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 45W và tính năng sạc ngược tiện lợi.

Đáng chú ý, Realme còn tích hợp hai tính năng quan trọng là sạc ngược có dây (reverse wired charging) công suất 27W, biến điện thoại thành một viên pin dự phòng cho các thiết bị khác, và tính năng sạc nhánh (bypass charging). Công nghệ bypass charging cho phép dòng điện đi thẳng vào máy mà không thông qua pin, giúp giảm tích tụ nhiệt và bảo vệ tuổi thọ pin khi người dùng vừa sạc vừa chơi game.

Độ bền chuẩn quân đội và thông số camera

Bên cạnh cấu hình mạnh về pin, Realme Narzo 100x 5G còn được chú trọng về độ bền với khung vỏ đạt chứng nhận MIL-STD-810H của quân đội Mỹ và xếp hạng kháng bụi, nước IP. Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước, đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6,8 inch HD+ LCD, 144Hz, 1.200 nits Dung lượng pin 8.000mAh (Sạc nhanh 45W, Sạc ngược 27W) Bộ nhớ RAM tối đa 6GB, ROM tối đa 256GB Camera Chính 50MP / Selfie 8MP Độ bền Chuẩn MIL-STD-810H, kháng bụi nước IP

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Realme Narzo 100x 5G được phát hành với hai màu sắc là Flash Orange (Cam) và Midnight Black (Đen). Tại thị trường Ấn Độ, mức giá cụ thể cho các phiên bản như sau:

Phiên bản 4GB RAM / 128GB ROM: 20.999 INR (khoảng 245 USD).

Phiên bản 6GB RAM / 128GB ROM: 22.999 INR (khoảng 268 USD).

Phiên bản 6GB RAM / 256GB ROM: 24.999 INR (khoảng 292 USD).

Hiện tại, sản phẩm này mới chỉ được mở bán độc quyền tại thị trường Ấn Độ và Realme chưa có thông tin chính thức về việc phân phối mẫu máy này ra các thị trường quốc tế khác.