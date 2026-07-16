realme Narzo 100x 5G ra mắt: Pin khủng 8000mAh và màn hình 144Hz gây sốt phân khúc tầm trung Với viên pin Titan 8,000mAh bền bỉ suốt 3 ngày và màn hình 144Hz siêu mượt, realme Narzo 100x 5G thiết lập tiêu chuẩn mới về năng lượng cho smartphone tầm trung hiện nay.

realme vừa chính thức trình làng mẫu smartphone Narzo 100x 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là thiết bị gây chú ý mạnh mẽ khi sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá, đặc biệt là viên pin dung lượng lớn và tần số quét màn hình cao, những đặc điểm vốn hiếm thấy trong phân khúc điện thoại phổ thông.

Công nghệ pin Titan 8,000mAh: Sử dụng tới 3 ngày chỉ với một lần sạc

Điểm nhấn đột phá nhất trên realme Narzo 100x 5G chính là viên pin mang tên “Titan Battery” với dung lượng lên đến 8,000mAh. Trong khi đa số các smartphone hiện nay dừng lại ở mức 5,000mAh hoặc 6,000mAh, con số 8,000mAh của realme hứa hẹn thay đổi hoàn toàn thói quen sạc pin của người dùng.

realme Narzo 100x 5G ra mắt với dung lượng pin khủng

Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể duy trì hoạt động trong 3 ngày liên tục đối với các tác vụ hỗn hợp. Đáng chú ý, realme cam kết độ bền của viên pin này khi vẫn giữ được trên 80% dung lượng sau khoảng 4 năm sử dụng (tương đương 1,600 chu kỳ sạc). Để hỗ trợ cho viên pin khổng lồ này, máy được trang bị công nghệ sạc nhanh 45W, sạc ngược có dây 27W và tính năng sạc bỏ qua (bypass charging) – một công nghệ giúp cấp nguồn trực tiếp cho máy mà không thông qua pin, giúp giảm nhiệt độ đáng kể khi vừa chơi game vừa sạc.

Các tính năng chính của realme Narzo 100x 5G

Màn hình 144Hz siêu mượt và thiết kế tối ưu

Dù mang trong mình viên pin dung lượng cực lớn, realme Narzo 100x 5G vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 8.8mm và trọng lượng 224 gram. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa cấu trúc linh kiện bên trong, giúp máy không quá cồng kềnh khi cầm nắm.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình LCD kích thước 6.8 inch với tần số quét lên tới 144Hz. Đây là một con số rất cao, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển cảnh cực kỳ mượt mà, đặc biệt có lợi cho các game thủ. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 1,200 nit, giúp việc sử dụng ngoài trời trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ là máy chỉ dừng lại ở độ phân giải HD+, trong khi nhiều đối thủ cùng tầm giá đã trang bị chuẩn Full-HD+.

Mẫu điện thoại tầm trung mới của realme có màn hình 144Hz mượt mà

Hiệu năng ổn định với chip Dimensity 6300

Bên trong realme Narzo 100x 5G là sức mạnh từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, đi kèm với RAM chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Để duy trì hiệu suất ổn định, hãng đã tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi với diện tích lên đến 5,300 mm², giúp máy kiểm soát nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP ở mặt lưng, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng. Mặt trước là camera selfie 8MP đặt trong nốt ruồi. Máy được cài sẵn giao diện Realme UI 7.0 dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất, tích hợp đèn thông báo AI Pulse Light độc đáo ở mặt lưng và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP65.

realme Narzo 100x 5G có camera 50MP chất lượng ở mặt sau

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Tại thị trường Ấn Độ, realme Narzo 100x 5G được phân phối với hai tùy chọn màu sắc là Midnight Black (Đen) và Flash Orange (Cam). Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các phiên bản bộ nhớ:

Phiên bản bộ nhớ Giá bán tại Ấn Độ (INR) Giá quy đổi tương đương (VNĐ) 4GB RAM + 128GB ROM 20,999 INR Khoảng 5.73 triệu đồng 6GB RAM + 128GB ROM 22,999 INR Khoảng 6.27 triệu đồng 6GB RAM + 256GB ROM 24,999 INR Khoảng 6.82 triệu đồng

Nhìn chung, realme Narzo 100x 5G là một lựa chọn sáng giá cho những ai ưu tiên thời lượng pin bền bỉ và sự mượt mà của màn hình tần số quét cao. Dù còn hạn chế về độ phân giải màn hình, nhưng với mức giá dưới 6 triệu đồng, đây vẫn là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tầm trung hiện nay.