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    Riga ngược dòng thắng Vardar Skopje trong trận cầu 7 bàn

    Đại Ngàn28/07/2026 18:57

    Riga ngược dòng đánh bại Vardar Skopje 5-2 tại vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League trên sân Skonto, Rīga, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng ấn tượng; Vardar Skopje phải nhận thất bại sau khi không bảo toàn được lợi thế.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Riga 5-2 Vardar Skopje: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Riga5 - 2Vardar SkopjeKết thúc (hiệp phụ)
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Riga tiếp đón Vardar Skopje.

    • 17'Vardar Skopje vượt lên nhờ D. Babunski

      Phút 17', D. Babunski lập công, đưa Vardar Skopje vượt lên dẫn trước Riga 0-1. Đội khách đang tạo ra bước ngoặt sớm tại Skonto stadions.

    • 19'Vardar Skopje mất người sau thẻ đỏ

      Phút 19', F. Najdovski của Vardar Skopje nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người khi đang dẫn Riga 0-1. Đây là bước ngoặt sớm của trận đấu.

    • 22'Vardar Skopje thay người sau thẻ đỏ

      Phút 22, D. Velkovski vào sân thay Miguel Pires bên phía Vardar Skopje. Quyết định điều chỉnh đến chỉ ít phút sau khi F. Najdovski nhận thẻ đỏ, trong bối cảnh Vardar Skopje đang dẫn trước Riga.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Riga điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Phút 46, Caio Ferreira vào sân thay M. Diop, khi Riga đang bị Vardar Skopje dẫn bàn. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai được kỳ vọng giúp Riga tạo thêm sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

    • 56'B. Musah nhận thẻ vàng

      Phút 56, B. Musah (Riga) nhận thẻ vàng. Tiền vệ của Riga sẽ phải thận trọng hơn trong những phút tiếp theo.

    • 65'Riga điều chỉnh nhân sự ở phút 65

      Phút 65', Riga đưa Reginaldo Ramires vào sân thay O. Galo. Đây là sự điều chỉnh của Riga trong bối cảnh đội đang bị Vardar Skopje dẫn 0-2.

    • 66'A. Omeragic nhân đôi cách biệt cho Vardar Skopje

      Phút 66, A. Omeragic lập công, giúp Vardar Skopje nhân đôi cách biệt trước Riga, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể trong thế trận nhiều biến động.

    • 69'Vardar Skopje điều chỉnh nhân sự

      Phút 69', Vardar Skopje đưa G. Zakaric vào sân thay A. Omeragic. Đang dẫn 0-2 và phải chơi thiếu người, Vardar Skopje tiếp tục có sự điều chỉnh để duy trì lợi thế.

    • 75'Riga thay đổi nhân sự ở phút 75

      Phút 75, Riga đưa A. Taiwo vào sân thay A. Salazar. Đội chủ nhà hy vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm sức sống cho những phút còn lại.

    • 84'Vardar Skopje thay người ở phút 84

      Phút 84, Vardar Skopje đưa F. Duranski vào sân thay D. Castaneda. Sự điều chỉnh này giúp đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối.

    • 87'A. Taiwo thắp lại hy vọng cho Riga

      Phút 87, A. Taiwo lập công cho Riga, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng khiến những phút cuối tại Skonto trở nên căng thẳng.

    • 91'Hiệp phụ

      Trận đấu bước vào hiệp phụ.

    • 91'Vardar Skopje thay người phút 91

      Phút 91', Vardar Skopje đưa F. Cvetkovski vào sân thay M. Manevski. Sự điều chỉnh đến ở những phút cuối trận.

    • 91'Riga thay người ở phút 91

      Phút 91', Riga đưa M. Tonisevs vào sân thay R. Jurkovskis. Sự điều chỉnh diễn ra ở những phút cuối, khi Riga đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội trong phần còn lại của trận đấu.

    • 92'Riga gỡ hòa nghẹt thở ở phút 92

      Phút 92, R. Aouani lập công giúp Riga gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đến ở thời điểm muộn, thắp lại hy vọng cho Riga tại Skonto.

    • 92'R. Aouani nhận thẻ vàng ở phút 92

      Phút 92, R. Aouani (Riga) nhận thẻ vàng trong thời điểm trận đấu đang nóng lên sau khi Riga gỡ hòa 2-2.

    • 99'Riga thay người ở phút 99

      Phút 99', Riga đưa A. Cernomordijs vào sân thay M. Badamosi. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là Riga 2-2 Vardar Skopje, trong những phút cuối đầy căng thẳng.

    • 99'D. Todorovski vào sân ở phút 99

      Phút 99', D. Todorovski vào sân thay D. Babunski bên phía Vardar Skopje. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 2-2.

    • 99'Vardar Skopje thay người ở phút 99

      Phút 99', Vardar Skopje đưa D. Danev vào sân thay I. Puleio. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 2-2.

    • 105'Iago Siqueira giúp Riga vượt lên

      Phút 105', Iago Siqueira lập công cho Riga sau đường kiến tạo của R. Aouani, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 3-2.

    • 105+6'D. Velkovski nhận thẻ vàng ở phút 105+6'

      Phút 105+6', D. Velkovski của Vardar Skopje nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi Vardar Skopje chịu sức ép lớn trước Riga.

    • 109'Reginaldo Ramires nới rộng cách biệt cho Riga

      Phút 109, Reginaldo Ramires lập công, giúp Riga nới rộng cách biệt lên 4-2 trước Vardar Skopje. Riga đang bứt phá mạnh mẽ trong hiệp phụ sau màn lội ngược dòng đầy ấn tượng.

    • 112'Riga thay người ở thời điểm quyết định

      Phút 112', K. Wassom vào sân thay R. Aouani. Riga tiếp tục điều chỉnh nhân sự để bảo toàn lợi thế trước Vardar Skopje trong những phút cuối.

    • 117'Caio Ferreira nới rộng cách biệt 5-2

      Phút 117, Caio Ferreira lập công, giúp Riga nới rộng cách biệt lên 5-2 trước Vardar Skopje. Riga đang tạo khoảng cách rất lớn ở những phút cuối hiệp phụ.

    • KTKết thúc: Riga 5-2 Vardar Skopje

      Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

    Cập nhật lúc 02:40 29/07/2026

    Đội hình chính thức
    Riga
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Adrian Gula
    Vardar Skopje
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristian Fabbiani
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    33
    Paulo
    21
    Baba Musah
    17
    Andrés Salazar
    22
    Meïssa Diop
    8
    Iago Siqueira Augusto
    40
    Ahmed Ankrah
    4
    Orlando Galo
    7
    Raki Aouani
    19
    Muhammed Badamosi
    95
    Davor Taleski
    21
    Georgije Jankulov
    5
    Filip Najdovski
    4
    Mislav Matić
    3
    Mihail Manevski
    6
    David Babunski
    32
    Diego Castañeda
    34
    Ian Puleio
    71
    Miguel Pires
    7
    Gerson Rodrigues
    9
    Azer Omeragikj
    Dự bị
    Riga
    31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs11 Brian Peña10 Reginaldo Ramires25 Abdulrahman Taiwo
    Vardar Skopje
    1 Daniel Dikovski14 Darko Velkovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski10 Goran Zakarić17 Ediz Spahiu31 Ivo Markovski
    Cập nhật đội hình lúc 23:35 28/07/2026

    Riga có nền tảng tốt hơn trước trận đấu

    Riga sẽ gặp Vardar Skopje tại Skonto stadions lúc 00:00 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà khi Riga giành chiến thắng ở trận được thống kê, trong khi Vardar Skopje nhận thất bại.

    Khoảng dữ liệu này chưa đủ để phác họa toàn diện phong độ dài hạn của hai đội. Tuy nhiên, sự khác biệt trong kết quả gần nhất vẫn tạo ra bối cảnh đáng chú ý: Riga có thể nhập cuộc với tâm lý tích cực hơn, còn Vardar Skopje phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

    Lợi thế tâm lý từ đối đầu

    Riga cũng đang nắm ưu thế trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận. Hai đội mới có một lần đối đầu trong dữ liệu, với Riga thắng, Vardar Skopje không thắng và không có kết quả hòa.

    Thống kê này không thể đại diện cho toàn bộ lịch sử giữa hai đội, nhưng nó có thể tác động đến cách hai bên tiếp cận trận đấu. Riga nhiều khả năng muốn duy trì thế chủ động, trong khi Vardar Skopje cần tránh để bất lợi tâm lý từ lần gặp trước ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi.

    Trận đấu có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

    Với thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hay đội hình xuất phát của Riga và Vardar Skopje. Vì vậy, trọng tâm phân tích nằm ở phản ứng của hai đội trong những phút đầu tiên và khả năng chuyển hóa trạng thái sau khi mất bóng.

    Riga có cơ sở để chơi tự tin hơn nhờ kết quả gần nhất cùng ưu thế đối đầu. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn cần duy trì sự tập trung, bởi một trận đấu chỉ được định đoạt trên sân và dữ liệu hiện tại chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng về chất lượng giữa hai bên.

    Vardar Skopje, ngược lại, cần thể hiện phản ứng tích cực sau thất bại gần nhất. Cách đội khách kiểm soát sức ép, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những tình huống Riga có thể tăng tốc sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh này.

    Nhận định trước trận

    Riga bước vào cuộc đối đầu với nhiều tín hiệu thuận lợi hơn: chiến thắng gần nhất và thành tích thắng trong lần chạm trán được thống kê. Vardar Skopje vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu cải thiện khả năng tổ chức và không để Riga kiểm soát nhịp độ từ sớm.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà Riga được đánh giá cao hơn về trạng thái tinh thần, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội tại Skonto stadions. Chưa có dữ liệu về cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ảnh hưởng nhân sự.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Riga · 1 thắng0 hòaVardar Skopje · 0 thắng
    23/07/2026
    Vardar Skopje
    2 - 3
    Riga
    RIG
    Riga
    5 trận gần nhất
    TTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Vardar Skopje
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Riga ngược dòng thắng Vardar Skopje trong trận cầu 7 bàn
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