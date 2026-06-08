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    Riga vượt qua Gyori ETO FC trên sân Skonto

    Đại Ngàn06/08/2026 20:21

    Riga thắng Gyori ETO FC 1-0 ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Skonto, Rīga, nhờ bàn phản lưới của Selyem ở phút 3; đội chủ nhà giành kết quả thuận lợi, còn Gyori ETO FC trắng tay.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Riga 1-0 Gyori ETO FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Riga1 - 0Gyori ETO FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Riga tiếp đón Gyori ETO FC.

    • 3'Riga mở tỷ số từ pha phản lưới

      Phút 3, B. Selyem của Gyori ETO FC đá phản lưới nhà, giúp Riga mở tỷ số 1-0.

    • 12'Riga áp đảo thế trận đầu trận

      Đến phút 12, Riga đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 72% so với 28% của Gyori ETO FC. Đội chủ nhà có 1 quả phạt góc, trong khi Gyori ETO FC phải lùi sâu chịu sức ép; tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có pha dứt điểm nào.

    • 18'Paulo Eduardo nhận thẻ vàng

      Phút 18, Paulo Eduardo của Riga nhận thẻ vàng. Riga vẫn đang chiếm thế chủ động và duy trì lợi thế dẫn trước.

    • 24'Riga kiểm soát thế trận

      Phút 24', Riga đang kiểm soát thế trận sau khi vượt lên dẫn 1-0, với thời lượng cầm bóng 68% - 32%. Gyori ETO FC chủ yếu lùi sâu chịu trận khi chưa có cú dứt điểm nào, trong khi Riga đã tung ra 4 - 0 pha dứt điểm.

    • 36'Riga kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 36', Riga đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64% - 36%, đồng thời dẫn trước 1-0. Gyori ETO FC chịu sức ép khi mới có 1 - 0 pha dứt điểm, trong khi Riga đã thực hiện 5 - 1.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Riga tiếp tục kiểm soát thế trận

      Phút 49', Riga vẫn làm chủ thế trận khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 61% - 39%. Đội chủ nhà tung ra 10 - 2 cú dứt điểm, đồng thời có lợi thế phạt góc 3 - 0, khiến Gyori ETO FC phải tập trung phòng ngự.

    • 61'Gyori ETO FC thay người ở phút 61

      Phút 61', Gyori ETO FC đưa M. Huszar vào sân thay C. Bumba. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh Riga đang dẫn trước và nắm thế chủ động trên sân.

    • 61'Riga áp đảo, Gyori ETO FC chịu trận

      Bước sang phút 61', Riga kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61% - 39% và tạo sức ép rõ rệt qua số lần dứt điểm 12 - 2. Gyori ETO FC gần như chỉ chống đỡ, khi Riga cũng vượt trội về phạt góc 5 - 0.

    • 66'Riga đưa M. Badamosi vào sân

      Phút 66', Riga đưa M. Badamosi vào sân thay Reginaldo Ramires. Riga đang chơi lấn lướt và dẫn trước Gyori ETO FC, nên sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì sức ép.

    • 72'VAR từ chối bàn thắng của M. Diop

      Phút 72', VAR xác định bàn thắng của M. Diop (Riga) không được công nhận vì lỗi việt vị. Riga vẫn đang tạo sức ép lớn lên Gyori ETO FC.

    • 73'R. Aouani nhận thẻ vàng ở phút 73

      Phút 73, R. Aouani (Riga) nhận thẻ vàng. Trong bối cảnh Riga đang dẫn 1-0, đội bóng này cần giữ sự tỉnh táo ở những phút tiếp theo.

    • 73'Riga áp đảo, Gyori ETO FC chịu trận

      Phút 73', Riga vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và vượt trội về dứt điểm 15 - 2. Gyori ETO FC gần như chỉ tập trung phòng ngự, khi Riga đã có 5 - 0 quả phạt góc và thủ môn đối phương phải thực hiện 4 pha cứu thua.

    • 77'Riga thay người ở phút 77

      Phút 77, A. Taiwo vào sân thay R. Aouani, khi Riga vẫn đang dẫn 1-0 trước Gyori ETO FC. Sự thay đổi này giúp Riga có thêm nhân sự trong chặng cuối trận.

    • 77'Riga thay người ở phút 77

      Phút 77, A. Cernomordijs vào sân thay M. Diop bên phía Riga. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0.

    • 80'Gyori ETO FC điều chỉnh nhân sự

      Phút 80, Gyori ETO FC điều chỉnh nhân sự: D. Stefulj vào sân thay N. Njie. Khi Riga đang dẫn 1-0, sự thay đổi này có thể giúp Gyori ETO FC làm mới thế trận trong quãng cuối.

    • 85'Riga duy trì thế trận áp đảo

      Phút 85, Riga vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% và dẫn 1-0. Gyori ETO FC chịu sức ép rõ rệt khi chỉ có 3 pha dứt điểm, trong khi Riga đã thực hiện 16 lần.

    • 88'Riga thay người ở phút 88

      Phút 88, M. Tonisevs vào sân thay A. Salazar bên phía Riga. Sự điều chỉnh muộn giúp Riga làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 88'Riga thay người ở những phút cuối

      Phút 88', Riga đưa S. Oulad M'Hand vào sân thay Iago Siqueira. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận giúp Riga làm mới nhân sự.

    • 90+1'Gyori ETO FC thay người phút bù giờ

      Phút 90+1', Gyori ETO FC đưa N. Csorba vào sân thay S. Schon. Đây là sự điều chỉnh muộn trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Riga.

    • KTKết thúc: Riga 1-0 Gyori ETO FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 01:54 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Riga
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Adrian Gula
    Gyori ETO FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    33
    Paulo
    21
    Baba Musah
    17
    Andrés Salazar
    40
    Ahmed Ankrah
    8
    Iago Siqueira Augusto
    7
    Raki Aouani
    4
    Orlando Galo
    22
    Meïssa Diop
    10
    Reginaldo Ramires
    99
    Samuel Petráš
    53
    Bálint Selyem
    26
    Ádám Umathum
    37
    Norbert Urblík
    24
    Miljan Krpić
    47
    Ádám Décsy
    10
    Claudiu Bumba
    11
    Nfansu Njie
    14
    Márton Szép
    17
    Szabolcs Schön
    34
    Viktor Đukanović
    Dự bị
    Riga
    1 Krišjānis Zviedris44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs99 Coli Saco18 Salah Oulad M'Hand19 Muhammed Badamosi
    Gyori ETO FC
    16 Balázs Megyeri23 Daniel Štefulj20 Barnabás Bíró2 Ștefan Vlădoiu75 Noel Csorba90 Kevin Bánáti70 Imre Tollár18 Modou Lamin Mass55 Krisztián Kószás
    Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026
    RigaThống kêGyori ETO FC
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    17
    Dứt điểm
    4
    5
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    1
    18
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Iago Siqueira Augusto
    Iago Siqueira Augusto
    Riga
    Điểm 7.9
    Ádám Umathum
    Ádám Umathum
    Gyori ETO FC
    Điểm 7.3
    Baba Musah
    Baba Musah
    Riga
    Điểm 7.2

    Thông tin trận đấu

    Riga sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League vào 00:00 ngày 07/08/2026 trên sân Skonto stadions. Đây là cuộc so tài mà phong độ gần nhất của hai đội tạo ra những sắc thái khác nhau: Riga duy trì mạch thắng, còn Gyori ETO FC cho thấy sự ổn định với thành tích bất bại.

    Riga bước vào trận đấu với đà thắng

    Hai kết quả gần nhất của Riga đều là chiến thắng. Chuỗi phong độ này cho thấy đội chủ nhà đang có sự khởi đầu tích cực trong giai đoạn hiện tại, đồng thời tạo nền tảng tinh thần thuận lợi trước khi bước vào cuộc đối đầu trên sân Skonto stadions.

    Điểm đáng chú ý là Riga không chỉ có sự chuẩn bị về mặt kết quả mà còn được thi đấu trên sân nhà. Trong một trận đấu mà dữ liệu về bảng xếp hạng, lực lượng và thành tích đối đầu không được cung cấp, yếu tố sân bãi cùng mạch thắng gần nhất là những cơ sở rõ ràng nhất để đánh giá vị thế của đội bóng Latvia.

    Gyori ETO FC vẫn giữ được sự ổn định

    Gyori ETO FC có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Thành tích này giúp đội khách duy trì trạng thái bất bại, dù chưa tạo ra chuỗi toàn thắng như Riga.

    Trận hòa trong phong độ gần nhất cho thấy Gyori ETO FC có khả năng giữ kết quả khi chưa thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước một đối thủ đang toàn thắng trong các trận gần nhất sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

    Điểm then chốt nằm ở cách nhập cuộc

    Riga nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng đà thắng để chủ động tạo sức ép từ đầu, qua đó biến lợi thế sân nhà thành ưu thế trong cách triển khai trận đấu. Ngược lại, Gyori ETO FC có thể hướng đến sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội kiểm soát nhịp độ và khai thác những khoảng trống do đội chủ nhà tạo ra.

    Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, tình trạng chấn thương hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự hoặc những cuộc đối đầu trực tiếp ở từng khu vực trên sân.

    Nhận định trước trận

    Riga đang sở hữu tín hiệu phong độ nổi bật hơn khi toàn thắng trong hai trận gần nhất và được chơi tại Skonto stadions. Gyori ETO FC có nền tảng ổn định với một chiến thắng cùng một trận hòa, nên đội khách vẫn có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chặt chẽ.

    Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng Riga duy trì sức ép và tận dụng lợi thế sân nhà, trong khi Gyori ETO FC cần bảo toàn sự cân bằng đã thể hiện ở hai kết quả gần nhất. Các dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể, nhưng Riga đang là đội có ưu thế rõ hơn về đà phong độ trước giờ bóng lăn.

    Riga
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    4
    Thủng lưới
    Gyori ETO FC
    5 trận gần nhất
    THHTH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Riga vượt qua Gyori ETO FC trên sân Skonto
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