Rochdale ngược dòng hạ Tranmere trên chấm luân lưu Hòa Tranmere 2-2 rồi thắng 1-2 trên chấm luân lưu tại Prenton Park ở vòng sơ loại League Cup, Rochdale khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc; trong khi Tranmere tiếc nuối sau khi hai lần đánh mất lợi thế sân nhà.

Tranmere 2 - 2 (pen 1-2) Rochdale Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Tranmere tiếp đón Rochdale.

4' Tranmere sớm vượt lên nhờ Whitaker Phút 4, Charlie Jay Whitaker lập công cho Tranmere sau đường kiến tạo của Tom Conlon, đưa đội chủ nhà dẫn Rochdale 1-0. Tranmere khởi đầu đầy hứng khởi tại Prenton Park.

11' Rochdale lập tức gỡ hòa tại Prenton Park Phút 11', R. East lập công, đưa Rochdale gỡ hòa 1-1 trước Tranmere. Đội khách đã phản ứng nhanh sau bàn mở tỷ số của Tranmere.

28' Rochdale kiểm soát thế trận Phút 28', Rochdale đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 28% - 72%, buộc Tranmere phải lùi sâu chống đỡ. Dù vậy, số lần dứt điểm vẫn cân bằng 5 - 5, cho thấy Tranmere còn khả năng đáp trả; Rochdale nhỉnh hơn về độ chính xác với 2 - 1 cú sút trúng đích.

40' Rochdale áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Phút 40' , Rochdale áp đảo thời lượng kiểm soát bóng với 25% - 75%, buộc Tranmere phải lùi sâu chịu trận. Dù vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn về đội khách khi hai bên cùng có 5 - 5 pha dứt điểm, còn số cú sút trúng đích là 2 - 1.

42' Joel Senior nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 42', Joel Senior của Tranmere nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bám đuổi sát sao.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Rochdale kiểm soát, Tranmere vẫn sắc bén Phút 53', Rochdale đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74%, nhưng Tranmere vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 5, và có số lần trúng đích vượt trội 3 - 1. Thế trận vì vậy vẫn giằng co khi hai đội đang hòa 1 - 1.

54' J. Davies nhận thẻ vàng Phút 54', J. Davies của Tranmere nhận thẻ vàng, thêm một lần đội chủ nhà bị cảnh cáo.

60' J. Davies đưa Tranmere vượt lên Phút 60, J. Davies dứt điểm sau đường kiến tạo của J. Turnbull, đưa Tranmere vượt lên dẫn trước Rochdale. Đội chủ sân Prenton Park một lần nữa tạo được lợi thế trong thế trận giằng co.

60' T. Ince vào sân, Tranmere điều chỉnh nhân sự Phút 60, T. Ince vào sân thay T. Conlon bên phía Tranmere. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Rochdale 2-1, nhằm duy trì thế trận trong phần còn lại.

60' Tranmere thay người sau khi vượt lên Phút 60, Tranmere đưa Z. Okoro vào sân thay S. Finley. Đội chủ nhà đang dẫn Rochdale 2-1 và có thêm một phương án mới cho phần còn lại của trận đấu.

64' Rochdale điều chỉnh nhân sự ở phút 64 Phút 64, D. Moss vào sân thay S. Sherring bên phía Rochdale. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Rochdale đang bị Tranmere dẫn 2-1.

64' Rochdale điều chỉnh nhân sự ở phút 64 Phút 64, Rochdale thay người: Z. Silcott-Duberry vào sân, C. Hayes rời sân. Đây là điều chỉnh đáng chú ý khi Rochdale đang phải bám đuổi sau bàn thắng giúp Tranmere vượt lên.

65' Rochdale kiểm soát, Tranmere rình rập Bước sang phút 65, Rochdale kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 26% - 74% và đang gây sức ép lên Tranmere. Dù chịu trận, Tranmere vẫn cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công khi dẫn trước về dứt điểm trúng đích 4 - 1.

71' Rochdale thay người ở phút 71 Phút 71, Rochdale đưa D. Rodney vào sân thay L. Hannant. Thay đổi nhân sự được thực hiện khi Rochdale đang bị dẫn 2-1.

72' Rochdale điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72', Rochdale đưa C. Pettit vào sân thay H. Gilmour. Trong thế đang bị dẫn 2-1, sự thay đổi này có thể giúp đội khách tìm thêm sức sống cho những phút cuối.

72' C. Baker-Richardson vào sân cho Tranmere Phút 72', Tranmere đưa C. Baker-Richardson vào sân thay J. Ironside. Sự thay đổi này đến khi Tranmere đang nắm lợi thế, có thể giúp đội chủ nhà tăng thêm sức cho chặng cuối trận.

72' Tranmere điều chỉnh nhân sự phút 72 Phút 72, L. Warrington vào sân thay L. O'Connor bên phía Tranmere. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang nắm lợi thế trước Rochdale.

76' Tranmere thay người ở phút 76 Phút 76, Tranmere thay người: B. Faulkner vào sân, J. Turnbull rời trận. Trong thế dẫn Rochdale, sự điều chỉnh này diễn ra khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

77' Rochdale cầm bóng, Tranmere hiệu quả Phút 77', Rochdale kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng, nhưng Tranmere vẫn dẫn 2-1 nhờ sự hiệu quả trong các pha dứt điểm. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 11 - 8 và đặc biệt là khả năng đưa bóng trúng đích 4 - 1, trong khi Rochdale đang phải tìm cách chuyển ưu thế kiểm soát thành cơ hội rõ ràng.

85' Silcott-Duberry kéo Rochdale trở lại Phút 85, Z. Silcott-Duberry lập công sau đường kiến tạo của B. Bilongo, đưa Rochdale gỡ hòa 2-2 trước Tranmere. Trận đấu tại Prenton Park tiếp tục trở nên căng thẳng trong những phút cuối.

87' C. Whitaker nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, C. Whitaker của Tranmere nhận thẻ vàng. Trận đấu đang nóng lên khi tỷ số là 2-2 và thời gian còn lại không nhiều.

89' Rochdale kiểm soát, Tranmere rình rập Phút 89, Rochdale kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 28% - 72% , buộc Tranmere phải chịu sức ép và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, Tranmere vẫn có số lần dứt điểm nhỉnh hơn, 11 - 10 , khiến những phút cuối vẫn tiềm ẩn sự căng thẳng.

90+2' Rochdale thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Rochdale đưa T. Bradley vào sân thay C. Pettit. Một điều chỉnh ở những phút cuối, khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Tranmere 1 - 0 J. Davies (Tranmere) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+1' Luân lưu: Rochdale sút hỏng E. Dieseruvwe (Rochdale) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+2' Luân lưu: Tranmere sút hỏng Z. Okoro (Tranmere) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+2' Luân lưu: Rochdale sút hỏng E. Ebanks-Landell (Rochdale) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+3' Luân lưu: Tranmere sút hỏng T. Ince (Tranmere) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+3' Luân lưu: Rochdale 1 - 1 E. Francis (Rochdale) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+4' Luân lưu: Tranmere sút hỏng C. Whitaker (Tranmere) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+4' Luân lưu: Rochdale 1 - 2 Z. Silcott-Duberry (Rochdale) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+5' Luân lưu: Tranmere sút hỏng C. Baker-Richardson (Tranmere) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Tranmere 2-2 Rochdale Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 23:12 01/08/2026

Đội hình chính thức Tranmere Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pete Wild Rochdale Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jim McNulty 12 Harrison Male 22 Lee O'Connor 5 Nathan James Smith 4 Jordan Turnbull 2 Joel Senior 8 Sam Finley 11 Tom Conlon 3 Jacob Slater 15 Jordan Davies 7 Charlie Whitaker 9 Joe Ironside 1 Nils Ramming 13 Tobi Adebayo-Rowling 26 Sam Sherring 6 Ethan Ebanks-Landell 27 Bryant Akono Bilongo 14 Edward Francis 4 Ryan East 7 Cian Hayes 19 Luke Hanannt 8 Harvey Gilmour 9 Emmanuel Dieseruvwe Dự bị Tranmere 14 Oliver Scott 16 Bobby Faulkner 23 Patrick Brough 10 Tom Ince 25 Lewis Warrington 17 Zane Okoro 20 Charlie Veevers 27 Samuel Mann 19 Courtney Baker-Richardson Rochdale 20 Sam Waller 12 Jake Spaven 22 Daniel Moss 16 Casey Pettit 54 Thomas Bradley 11 Zain Silcott-Duberry 10 Devante Rodney Cập nhật đội hình lúc 20:48 01/08/2026

Tranmere Thống kê Rochdale 28% Kiểm soát bóng 72% 15 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jordan Davies Tranmere 1 bàn Charlie Whitaker Tranmere 1 bàn Ryan East Rochdale 1 bàn Zain Silcott-Duberry Rochdale 1 bàn Jordan Turnbull Tranmere 1 kiến tạo · điểm 7.7 Tom Conlon Tranmere 1 kiến tạo · điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Tranmere sẽ đối đầu Rochdale tại Prenton Park trong khuôn khổ EFL Cup (Carabao Cup). Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 01/08/2026.

Đây là cuộc so tài có thế cân bằng tương đối rõ nếu nhìn vào năm lần gặp nhau gần nhất. Tranmere có lợi thế sân nhà, nhưng Rochdale lại nhỉnh hơn về kết quả đối đầu tổng thể.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Rochdale

Trong năm lần chạm trán gần nhất, Tranmere thắng một trận, hai đội hòa hai trận và Rochdale thắng hai trận. Khoảng cách không lớn, song cán cân này cho thấy Rochdale đã tạo được kết quả tích cực hơn trong chuỗi đối đầu được cung cấp.

Đáng chú ý, số trận hòa chiếm phần đáng kể trong tổng số lần gặp nói trên. Điều đó cho thấy cuộc đấu giữa hai đội thường có tính giằng co, khi lợi thế không nghiêng hẳn về một phía. Vì vậy, khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn tại Prenton Park.

Lợi thế sân nhà của Tranmere

Tranmere bước vào trận đấu với điểm tựa sân nhà, yếu tố có thể giúp đội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích sân nhà của Tranmere, nên chưa thể đánh giá sâu hơn về mức độ lợi thế này.

Ở chiều ngược lại, Rochdale có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Đội khách cần duy trì sự tập trung trong những thời điểm Tranmere tận dụng ưu thế sân bãi để gia tăng sức ép.

Điểm then chốt chiến thuật

Với số liệu đối đầu khá cân bằng, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển hóa những thời cơ quan trọng thay vì sự áp đảo tuyệt đối của một đội. Tranmere cần tận dụng tốt lợi thế tại Prenton Park, trong khi Rochdale có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng trong năm lần gặp gần nhất.

Dù vậy, không có đủ dữ liệu để xác định sơ đồ chiến thuật, cách vận hành bóng hay những vị trí cụ thể có thể tạo khác biệt. Vì thế, nhận định trước trận nên tập trung vào cán cân đối đầu và lợi thế sân nhà, thay vì đưa ra kết luận chắc chắn về diễn biến chuyên môn.

Nhận định trận đấu

Tranmere và Rochdale tạo nên một cặp đấu khó tách biệt. Tranmere có điểm tựa Prenton Park, còn Rochdale sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn trong năm lần chạm trán gần nhất. Xu hướng tổng thể nghiêng nhẹ về Rochdale, nhưng hai trận hòa trong chuỗi này cũng cho thấy Tranmere vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng.

Trận đấu được dự báo sẽ cần sự kiên nhẫn và tính chính xác ở những tình huống quyết định. Dữ liệu hiện có chưa đủ để chốt một kết quả cụ thể, nhưng cán cân trước giờ bóng lăn đang ở trạng thái giằng co, với lợi thế đối đầu nhỏ dành cho Rochdale.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Tranmere · 1 thắng 2 hòa Rochdale · 2 thắng Tranmere 0 - 2 Rochdale ROC Rochdale 2 - 2 Tranmere Hòa Tranmere 1 - 1 Rochdale Hòa Tranmere 2 - 0 Rochdale TRA Rochdale 1 - 0 Tranmere ROC

Tranmere 5 trận gần nhất T H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rochdale 5 trận gần nhất B H H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới