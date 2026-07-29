Văn hóa - Giải trí Rộn ràng chuẩn bị Lễ hội Nghinh Ông Còn hơn 1 tháng nữa mới đến “Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu” Quan Thánh Đế Quân xuất du phường Phan Thiết lần thứ 15 năm 2026 (còn gọi là Lễ hội Nghinh Ông), nhưng những ngày này, không khí tại các hội quán người Hoa ở Phan Thiết đã rộn ràng, với mong muốn mang đến một mùa lễ hội trang nghiêm, đặc sắc và đậm bản sắc văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ đều được đầu tư, thể hiện sự chỉn chu và tâm huyết của các hội quán

Nhộn nhịp ở 4 hội quán

Lễ hội Nghinh Ông theo thông lệ tổ chức 2 năm 1 lần tại Phan Thiết. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là ngày hội lớn của cộng đồng người Hoa, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động qua các nghi lễ cung nghinh, đoàn rước Quan Thánh Đế Quân, múa lân - sư - rồng đặc sắc và hoạt động nghệ thuật trên các tuyến phố.

Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, tại các hội quán đã bước vào giai đoạn tập trung cao điểm. Từ chỉnh trang kiệu rước, sơn sửa đạo cụ, bảo dưỡng đầu rồng, đến dàn dựng các tiết mục văn nghệ, may phụ kiện, trang phục…

Tại khuôn viên Hội quán Quảng Đông (đường Trần Phú, phường Phan Thiết), từ 7 giờ sáng, hàng chục thanh, thiếu niên đã có mặt để tập luyện. Tham gia lễ hội năm nay, hội quán chuẩn bị 26 tiết mục với sự góp mặt của hơn 340 diễn viên ở nhiều độ tuổi. Các tiết mục được dàn dựng công phu, từ biểu diễn võ thuật, trống kèn, lân sư rồng, đến văn nghệ, đội gánh hoa, xe hoa... mang đậm bản sắc văn hóa người Hoa. Mỗi động tác trong các tiết mục đều được tập đi tập lại nhiều lần, thể hiện sự chỉn chu và tâm huyết của những người tham gia. Vừa hoàn thành bài múa võ, anh Nguyễn Văn Mạnh vui vẻ chia sẻ: “Từ đầu tháng 6, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện. Có hôm lịch tập từ sáng đến chiều muộn, nhưng mọi người đều hào hứng vì được góp sức cho lễ hội truyền thống của cộng đồng”.

Bà Tô Tú Hoa - phụ trách ban văn nghệ Hội quán Quảng Đông cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi ngày càng có nhiều con em trong cộng đồng tích cực tham gia. Qua mỗi mùa lễ hội, các em hiểu hơn về cội nguồn, về ý nghĩa của những nghi thức và nét đẹp văn hóa mà cha ông đã gìn giữ”.

Tại các hội quán Triều Châu, Hải Nam và Phúc Kiến, không khí tập luyện cũng diễn ra khẩn trương. Các thành viên miệt mài hoàn thiện động tác, đội hình và nghi thức diễu hành để bảo đảm sự đồng đều trước ngày cung nghinh. Người lớn tuổi luôn có mặt góp ý, động viên, góp phần gắn kết các thế hệ và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Các tiết mục được dàn dựng công phu mang đậm bản sắc văn hóa của người Hoa

Gắn kết cộng đồng qua lễ hội

Ông Lý Cẩm Minh - Phó Trưởng Ban thường trực Quan Đế miếu Thiên Cung Hậu, phường Phan Thiết cho biết: “Từ khi người Hoa xây dựng chùa Ông vào năm 1778, các nghi lễ thờ Quan Công chính thức được hình thành và duy trì liên tục cho đến nay. Trong đó, Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội có quy mô lớn nhất, cả về hình thức tổ chức lẫn nội dung nghi lễ, thể hiện mong ước về sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy, ấm no”.

Lễ hội được chia thành 2 phần, gồm phần lễ và phần hội. Mỗi phần có nhiều nghi thức được sắp xếp theo trình tự chặt chẽ, đan xen và bổ trợ cho nhau, tạo nên tổng thể vừa trang nghiêm, vừa sinh động. Dự kiến lực lượng chính tham gia lễ hội có gần 1.800 người. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại Quan Đế Miếu Thiên Cung Hậu và 4 hội quán đã hoàn thành trên 80%, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Theo ông Minh, giá trị đặc sắc của Lễ hội Nghinh Ông không chỉ nằm ở những nghi thức tín ngưỡng truyền thống mà còn ở sự hòa quyện giữa đời sống tâm linh với các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chính sự giao hòa đó tạo nên sức sống bền bỉ cho lễ hội, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa và trở thành điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân, du khách mỗi dịp Lễ hội Nghinh Ông.