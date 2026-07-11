Rủi ro mất trắng kho game kỹ thuật số trên PlayStation khi kỷ nguyên đĩa vật lý khép lại Chính sách khóa vùng nghiêm ngặt của PlayStation cùng lộ trình khai tử đĩa vật lý vào năm 2028 đang đẩy người dùng vào thế khó, đặc biệt là khi di chuyển giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phân phối kỹ thuật số, người dùng PlayStation đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: quyền sở hữu trò chơi của họ mong manh hơn bao giờ hết. Những hạn chế về tài khoản và chính sách khóa vùng (region-lock) của Sony đang trở thành rào cản lớn, đặc biệt khi các tin đồn về việc khai tử ổ đĩa trên PS5 và các thế hệ tương lai ngày càng rõ rệt.

PlayStation account logo shown on world map

Bẫy khóa vùng và bài toán di cư của game thủ

Vấn đề lớn nhất nằm ở cách Sony quản lý tài khoản PlayStation Network (PSN). Khi tạo tài khoản, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ và quốc gia cư trú chính xác. Tuy nhiên, nếu người dùng chuyển sang sinh sống tại một quốc gia khác, Sony hiện không cung cấp tùy chọn để thay đổi vùng lãnh thổ cho tài khoản hiện có.

Điều này dẫn đến một chuỗi hệ lụy kỹ thuật: các thẻ tín dụng hoặc ghi nợ được đăng ký tại quốc gia mới thường sẽ không được hệ thống chấp nhận để thanh toán cho tài khoản ở vùng cũ. Để tiếp tục mua sắm, người dùng buộc phải sử dụng các biện pháp thay thế không chính thức như mua thẻ quà tặng (gift card) từ vùng cũ hoặc chấp nhận tạo một tài khoản mới hoàn toàn, đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ danh sách thành tựu (trophies) và thư viện game đã mua trước đó.

Nguy cơ mất quyền truy cập thư viện game vĩnh viễn

Sự phụ thuộc vào định dạng kỹ thuật số càng trở nên rủi ro hơn với các điều khoản dịch vụ (TOS) nghiêm ngặt. Tại một số quốc gia châu Âu, chính sách của Sony cho phép xóa các tài khoản PlayStation không hoạt động sau 3 năm. Đối với những người dùng đã di cư và bỏ mặc tài khoản cũ vì không thể thanh toán, họ có nguy cơ mất vĩnh viễn quyền truy cập vào các tựa game đã trả tiền nếu không đăng nhập thường xuyên.

Trái ngược với sự cứng nhắc của Sony, các đối thủ cạnh tranh đang tỏ ra linh hoạt hơn nhiều:

Nintendo: Cho phép người dùng chỉnh sửa vùng quốc gia trực tiếp thông qua phần cài đặt máy console.

Cho phép người dùng chỉnh sửa vùng quốc gia trực tiếp thông qua phần cài đặt máy console. Steam và Microsoft: Có các cơ chế hỗ trợ chuyển vùng linh hoạt hơn, giúp bảo toàn thư viện game cho người dùng khi thay đổi nơi cư trú.

Tương lai không đĩa vật lý: Lợi ích hay rào cản?

Các báo cáo phân tích cho thấy Sony có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn ổ đĩa trên các phiên bản PS5 mới hoặc thế hệ PS6 vào năm 2028. Khi đĩa vật lý không còn tồn tại, người dùng sẽ mất đi khả năng trao đổi, mua bán lại game cũ hoặc đơn giản là mang đĩa sang một quốc gia khác để chơi mà không lo ngại về vấn đề tài khoản.

Tiêu chí PlayStation (PSN) Nintendo Switch Xbox / Steam Thay đổi vùng Không hỗ trợ Dễ dàng thay đổi Có hỗ trợ (có điều kiện) Thanh toán quốc tế Khóa theo vùng tài khoản Linh hoạt Tự động chuyển đổi tỉ giá Quyền sở hữu đĩa Đang dần loại bỏ Hỗ trợ mạnh mẽ Dần chuyển sang kỹ thuật số

Đáng chú ý, Microsoft đang được cho là đang phát triển dự án "Project Helix" – một sáng kiến cho phép chuyển đổi từ đĩa vật lý sang giấy phép kỹ thuật số (disc-to-digital). Theo đó, hệ thống sẽ tạo ra một giấy phép gắn liền với tài khoản từ đĩa game vật lý, nhưng vẫn cho phép người dùng bán hoặc trao đổi đĩa đó trong tương lai. Hiện tại, Sony vẫn chưa công bố bất kỳ chương trình tương tự nào để bảo vệ quyền lợi của những người sở hữu đĩa game vật lý khi chuyển sang kỷ nguyên số hoàn toàn.