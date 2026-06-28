Tin mới

    Rủi ro từ nội dung số: Sony xóa 551 phim khỏi thư viện người dùng PlayStation

    Tuệ Nhân28/06/2026 06:56

    Từ ngày 01/09/2026, Sony sẽ xóa vĩnh viễn hàng trăm bộ phim của StudioCanal khỏi tài khoản người dùng tại Anh và Châu Âu do hết hạn hợp đồng cấp phép, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu kỹ thuật số.

    Cộng đồng người dùng PlayStation tại Anh và Châu Âu đang đối mặt với một thực tế phũ phàng về quyền sở hữu nội dung số. Sony vừa thông báo sẽ chính thức gỡ bỏ 551 bộ phim thuộc StudioCanal khỏi thư viện của khách hàng vào ngày 01/09/2026. Đáng chú ý, ngay cả những người dùng đã bỏ tiền ra để "mua" các tác phẩm này cũng sẽ mất quyền truy cập hoàn toàn mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay hoàn tiền nào.

    Sự mong manh của hợp đồng cấp phép nội dung

    Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do sự kết thúc của các thỏa thuận cấp phép nội dung (licensing agreements) giữa Sony và đối tác StudioCanal. Trong thế giới kỹ thuật số, khi người dùng nhấn nút "mua" một bộ phim hoặc trò chơi, thực tế họ chỉ đang mua quyền sử dụng nội dung đó trong một khoảng thời gian không xác định, phụ thuộc vào hiệu lực hợp đồng giữa nền tảng phân phối và chủ sở hữu bản quyền.

    Sony xóa 551 phim của StudioCanal khỏi thư viện PlayStation tại Anh và Châu Âu.
    Sony xóa 551 phim của StudioCanal khỏi thư viện PlayStation tại Anh và Châu Âu.

    Danh sách 551 tác phẩm bị xóa bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh thế giới. Việc mất đi các tựa phim kinh điển này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến người dùng mất niềm tin vào các nền tảng phân phối trực tuyến.

    Các tác phẩm tiêu biểu bị ảnh hưởng:

    • Terminator 2: Judgment Day
    • Rambo: First Blood
    • Bridget Jones’ Diary
    • Pan’s Labyrinth
    • Paddington

    Phân tích kỹ thuật: Quyền sở hữu số vs. Sở hữu vật lý

    Sự việc này làm nổi bật sự khác biệt cơ bản giữa việc sở hữu một bản sao vật lý (như đĩa Blu-ray hoặc DVD) và một bản sao kỹ thuật số trên các nền tảng đóng như PlayStation Store. Khi sở hữu đĩa cứng, người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn sản phẩm. Ngược lại, nội dung số luôn đi kèm với các lớp bảo vệ bản quyền (DRM) và yêu cầu xác thực từ máy chủ của nhà cung cấp.

    Tiêu chíNội dung Kỹ thuật số (Digital)Nội dung Vật lý (Physical)
    Quyền sở hữuGiấy phép sử dụng có thời hạnSở hữu vĩnh viễn bản sao
    Phụ thuộc máy chủBắt buộc để xác thực/tải vềKhông cần thiết để sử dụng
    Rủi ro mất dữ liệuCao (khi nhà cung cấp ngừng hỗ trợ)Thấp (chỉ khi hư hỏng vật lý)
    Khả năng chuyển nhượngHạn chế hoặc không thểDễ dàng tặng hoặc bán lại

    Tiền lệ và những cảnh báo cho tương lai

    Đây không phải là lần đầu tiên Sony thực hiện các biện pháp mạnh tay liên quan đến bản quyền. Vào năm 2022, hãng này cũng từng gỡ bỏ các bộ phim của StudioCanal đối với khách hàng tại Đức và Áo. Tại thị trường Mỹ, người dùng cũng từng trải qua những phen hú vía khi Sony tuyên bố sẽ loại bỏ nội dung từ Discovery vào năm 2023, dù sau đó quyết định này đã được đảo ngược nhờ một thỏa thuận mới vào phút chót.

    Động thái này của Sony là một lời nhắc nhở đắt giá cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Khi các dịch vụ phát trực tuyến và cửa hàng trực tuyến ngày càng phổ biến, ranh giới giữa "mua" và "thuê" đang trở nên mờ nhạt. Nếu không có những thay đổi về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi người mua nội dung số, khách hàng sẽ luôn ở thế yếu trước các quyết định đơn phương từ phía tập đoàn lớn.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Khoa học - công nghệ
          Rủi ro từ nội dung số: Sony xóa 551 phim khỏi thư viện người dùng PlayStation
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO