Rủi ro từ nội dung số: Sony xóa 551 phim khỏi thư viện người dùng PlayStation Từ ngày 01/09/2026, Sony sẽ xóa vĩnh viễn hàng trăm bộ phim của StudioCanal khỏi tài khoản người dùng tại Anh và Châu Âu do hết hạn hợp đồng cấp phép, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu kỹ thuật số.

Cộng đồng người dùng PlayStation tại Anh và Châu Âu đang đối mặt với một thực tế phũ phàng về quyền sở hữu nội dung số. Sony vừa thông báo sẽ chính thức gỡ bỏ 551 bộ phim thuộc StudioCanal khỏi thư viện của khách hàng vào ngày 01/09/2026. Đáng chú ý, ngay cả những người dùng đã bỏ tiền ra để "mua" các tác phẩm này cũng sẽ mất quyền truy cập hoàn toàn mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay hoàn tiền nào.

Sự mong manh của hợp đồng cấp phép nội dung

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do sự kết thúc của các thỏa thuận cấp phép nội dung (licensing agreements) giữa Sony và đối tác StudioCanal. Trong thế giới kỹ thuật số, khi người dùng nhấn nút "mua" một bộ phim hoặc trò chơi, thực tế họ chỉ đang mua quyền sử dụng nội dung đó trong một khoảng thời gian không xác định, phụ thuộc vào hiệu lực hợp đồng giữa nền tảng phân phối và chủ sở hữu bản quyền.

Sony xóa 551 phim của StudioCanal khỏi thư viện PlayStation tại Anh và Châu Âu.

Danh sách 551 tác phẩm bị xóa bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh thế giới. Việc mất đi các tựa phim kinh điển này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến người dùng mất niềm tin vào các nền tảng phân phối trực tuyến.

Các tác phẩm tiêu biểu bị ảnh hưởng:

Terminator 2: Judgment Day

Rambo: First Blood

Bridget Jones’ Diary

Pan’s Labyrinth

Paddington

Phân tích kỹ thuật: Quyền sở hữu số vs. Sở hữu vật lý

Sự việc này làm nổi bật sự khác biệt cơ bản giữa việc sở hữu một bản sao vật lý (như đĩa Blu-ray hoặc DVD) và một bản sao kỹ thuật số trên các nền tảng đóng như PlayStation Store. Khi sở hữu đĩa cứng, người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn sản phẩm. Ngược lại, nội dung số luôn đi kèm với các lớp bảo vệ bản quyền (DRM) và yêu cầu xác thực từ máy chủ của nhà cung cấp.

Tiêu chí Nội dung Kỹ thuật số (Digital) Nội dung Vật lý (Physical) Quyền sở hữu Giấy phép sử dụng có thời hạn Sở hữu vĩnh viễn bản sao Phụ thuộc máy chủ Bắt buộc để xác thực/tải về Không cần thiết để sử dụng Rủi ro mất dữ liệu Cao (khi nhà cung cấp ngừng hỗ trợ) Thấp (chỉ khi hư hỏng vật lý) Khả năng chuyển nhượng Hạn chế hoặc không thể Dễ dàng tặng hoặc bán lại

Tiền lệ và những cảnh báo cho tương lai

Đây không phải là lần đầu tiên Sony thực hiện các biện pháp mạnh tay liên quan đến bản quyền. Vào năm 2022, hãng này cũng từng gỡ bỏ các bộ phim của StudioCanal đối với khách hàng tại Đức và Áo. Tại thị trường Mỹ, người dùng cũng từng trải qua những phen hú vía khi Sony tuyên bố sẽ loại bỏ nội dung từ Discovery vào năm 2023, dù sau đó quyết định này đã được đảo ngược nhờ một thỏa thuận mới vào phút chót.

Động thái này của Sony là một lời nhắc nhở đắt giá cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Khi các dịch vụ phát trực tuyến và cửa hàng trực tuyến ngày càng phổ biến, ranh giới giữa "mua" và "thuê" đang trở nên mờ nhạt. Nếu không có những thay đổi về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi người mua nội dung số, khách hàng sẽ luôn ở thế yếu trước các quyết định đơn phương từ phía tập đoàn lớn.