Rượt đuổi bất thành trước Real Madrid, Ferencvárosi chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà Nhờ hai pha lập công của Rivas và Espí, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Groupama Aréna của Ferencvárosi, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số từ Kodro ở hiệp hai.

Ferencvárosi 1 - 2 Real Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvárosi tiếp đón Real Madrid.

24' Real Madrid làm chủ thế trận cầm bóng Đến phút 24, Real Madrid làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32 - 68 nghiêng về phía đội khách. Tuy nhiên, sự áp đảo chưa mang lại nhiều cơ hội rõ ràng khi chỉ số dứt điểm dừng ở mức 4 - 5 và trúng đích là 0 - 1.

36' Real Madrid ép sân nhưng chưa có bàn thắng Đến phút 36, Real Madrid đang chiếm ưu thế lớn về thời lượng kiểm soát bóng 33 - 67 trước Ferencvárosi. Dù vậy, đội khách mới chỉ tạo ra tỷ lệ dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 0 - 1 ) và hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 .

41' Mario Rivas mở tỷ số cho Real Madrid Phút 41, xuất phát từ tình huống phạt góc, A. Ciria kiến tạo thuận lợi để Mario Rivas dứt điểm chính xác, mở tỷ số 0-1 cho Real Madrid. Pha lập công này phản ánh đúng cục diện trên sân khi đại diện Tây Ban Nha thi đấu lấn lướt hơn và liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành Ferencvárosi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Trent Alexander-Arnold vào sân thay Denzel Dumfries Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Trent Alexander-Arnold được tung vào sân để thay thế cho Denzel Dumfries . Sự thay đổi nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới khi đội nhà đang bị Real Madrid dẫn 0-1.

46' Marius Corbu vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay khi bước vào hiệp hai ở phút 46, Marius Corbu đã được tung vào sân để thay thế Daniel Arzani . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm mang lại làn gió mới cho lối chơi trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1.

46' Carlos Espí vào sân thay Camavinga ngay đầu hiệp hai Phút 46, Real Madrid có sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai khi Carlos Espí được tung vào sân thế chỗ cho Eduardo Camavinga . Đây là sự điều chỉnh nhằm giúp đội bóng gia cố lối chơi và duy trì lợi thế sau khi có bàn mở tỷ số 0-1 ở hiệp một.

46' Dean Huijsen vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Dean Huijsen đã được tung vào sân để thay thế cho Mario Rivas . Sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới trong bối cảnh Real Madrid đang dẫn 0-1.

46' Vinicius Junior vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Vinicius Junior được tung vào sân thế chỗ Alexis Ciria . Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 cùng thế trận vượt trội, đội khách tiếp tục củng cố sức mạnh hàng công nhằm duy trì áp lực lên Ferencvárosi.

46' Kenan Kodro vào sân thay Lenny Joseph ở phút 46 Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Kenan Kodro được tung vào sân để thay thế cho Lenny Joseph . Đội nhà buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự khi đang bị Real Madrid dẫn trước 0-1 từ phút 41'.

46' Thay người đầu hiệp 2: Jonathan Levi vào sân Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Jonathan Levi được tung vào sân để thay thế cho Zétény Varga . Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội nhà sau khi để đối thủ dẫn trước 0-1 ở hiệp một.

46' Sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Ádám Nagy được tung vào sân để thay thế cho Philippe Rommens. Quyết định thay người sớm này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một.

46' Olivér Nagy vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Olivér Nagy được tung vào sân để thay thế cho Gabi Kanichowsky . Bước sang hiệp hai trong thế bị Real Madrid dẫn 0-1 từ phút 41, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên khác biệt trong thời gian còn lại.

46' Callum O'Dowda vào sân thế chỗ Cadu ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Callum O'Dowda được tung vào sân để thay thế cho Cadu. Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh đội nhà đang bị Real Madrid dẫn trước 0-1.

46' Toon Raemaekers vào sân thế chỗ Mariano Gómez Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Toon Raemaekers được tung vào sân để thay thế cho Mariano Gómez . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội nhà bị Real Madrid dẫn trước 0-1 ở cuối hiệp một.

46' Real Madrid thay người ngay đầu hiệp hai: Rüdiger góp mặt Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Antonio Rüdiger được tung vào sân thay cho Joan Martínez . Đây là động thái nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của đội khách khi họ đang nắm lợi thế dẫn 0-1.

46' Bernardo Silva thế chỗ Brahim Díaz ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Real Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Bernardo Silva được tung vào sân thế chỗ cho Brahim Díaz . Với lợi thế dẫn trước 0-1, sự xuất hiện của Bernardo Silva được kỳ vọng sẽ giúp đội khách kiểm soát tuyến giữa và duy trì thế trận áp đảo trong hiệp hai.

46' Thay đổi nhân sự: Ádám Varga thế chỗ Dénes Dibusz Ngay ở phút 46, sự thay đổi nhân sự đã diễn ra khi Ádám Varga được tung vào sân thay thế cho Dénes Dibusz . Đây là quyết định điều chỉnh đội hình ngay sau giờ nghỉ trong bối cảnh Real Madrid đang nắm lợi thế dẫn 0-1.

46' Bamidele Yusuf vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Bamidele Yusuf được tung vào sân để thay thế cho Aleksandar Cirkovic . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh bị Real Madrid dẫn trước 0-1.

46' Zachariassen vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Kristoffer Zachariassen được tung vào sân để thay thế cho Attila Osváth . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm mang lại làn gió mới cho lối chơi trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn trước 0-1.

48' Real Madrid áp đảo thế trận đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 0 - 1 nhờ thế trận kiểm soát vượt trội. Đội khách áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 34 - 66 và tạo ra sự chênh lệch rõ rệt ở chỉ số dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 0 - 2 ), buộc Ferencvárosi phải duy trì đội hình lùi sâu phòng ngự.

49' Carlos Espí nhân đôi cách biệt cho Real Madrid Phút 49, đón đường kiến tạo dọn cỗ từ Federico Valverde , Carlos Espí dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Real Madrid. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đại diện Tây Ban Nha gia tăng khoảng cách an toàn và làm chủ hoàn toàn thế trận trước Ferencvárosi.

57' Kenan Kodro ghi bàn, Ferencvárosi rút ngắn tỷ số 1-2 Phút 57, Kenan Kodro lập công mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Ferencvárosi. Pha dứt điểm chính xác này thắp lại hy vọng bám đuổi cho Ferencvárosi sau khi để Real Madrid vươn lên dẫn trước hai bàn.

60' Real Madrid hoàn toàn kiểm soát thế trận Chạm mốc 60 phút thi đấu, Real Madrid vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 35 - 65. Đội khách liên tục tổ chức hãm thành và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 1 - 3), khiến chủ nhà Ferencvárosi phải lùi sâu phòng ngự.

64' Real Madrid điều chỉnh hàng công, Endrick rời sân Phút 64, Real Madrid đưa ra sự thay đổi người khi Endrick được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Jorge Cestero Sancho . Quyết định làm mới hàng công của đội khách diễn ra không lâu sau khi Ferencvárosi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

70' Naby Keïta được tung vào sân ở phút 70 Phút 70, Ferencvárosi thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Naby Keïta được tung vào sân thay thế cho Marius Corbu . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia cố tuyến giữa nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong thế bị Real Madrid dẫn 1-2.

70' Ferencvárosi làm mới hàng công, Krisztián Lisztes vào sân Phút 70, Ferencvárosi quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Krisztián Lisztes vào sân thay thế Kenan Kodro . Trong thế bị Real Madrid dẫn trước 1-2, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công để nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

72' Real Madrid áp đảo thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 72, Real Madrid tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 35 - 65 thời lượng kiểm soát bóng và duy trì lợi thế dẫn 1 - 2 . Đội khách liên tục dồn ép với 10 - 16 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 3), buộc Ferencvárosi phải căng mình phòng ngự.

79' Phút 79: Á. Bagi vào sân thay thế Jonathan Levi Ở phút 79, Á. Bagi được tung vào sân để thay cho Jonathan Levi . Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm hy vọng tạo nên khác biệt trong những phút còn lại của trận đấu.

79' Ferencvárosi tăng cường nhân sự ở phút 79 Phút 79, Ferencvárosi thực hiện sự thay đổi người khi Csongor Lakatos vào sân thế chỗ Nathan Zohoré . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh vẫn đang bị Real Madrid dẫn trước 1-2.

79' Ferencvárosi tung Edgar Sevikyan vào sân Phút 79, Edgar Sevikyan được tung vào sân thay cho Kristoffer Zachariassen . Khi tỷ số đang là 1-2 nghiêng về Real Madrid, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Ferencvárosi gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.

79' Ferencvárosi điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, Ferencvárosi thực hiện sự thay đổi người khi Szilárd Szabó vào sân thế chỗ cho Bamidele Yusuf . Đội chủ nhà đang rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị Real Madrid dẫn 1-2.

83' Real Madrid rút Álvaro Carreras rời sân Phút 83, Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Lamini Fati được tung vào sân thế chỗ Álvaro Carreras . Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế tỷ số 1-2 trong những phút thi đấu cuối cùng.

84' Real Madrid chủ động kiểm soát thế trận ở phút 84 Tiến về những phút cuối ở phút 84, Real Madrid vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn 1-2. Đội khách làm chủ nhịp độ với thời lượng cầm bóng 38-62 và áp đảo về chỉ số dứt điểm 11-17 (trúng đích 2-3) trước Ferencvárosi.

86' Valverde rời sân nhường chỗ cho Diego Lacosta Phút 86, Real Madrid đưa Diego Lacosta vào sân thay thế cho Federico Valverde . Trong bối cảnh đang dẫn 1-2, sự điều chỉnh nhân sự này giúp đại diện Tây Ban Nha củng cố lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế ở những phút cuối trận.

90' Szilárd Szabó nhận thẻ vàng ở phút 90 Vào phút 90, Szilárd Szabó phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trong thế bị Real Madrid dẫn 1-2, Ferencvárosi đang thi đấu đầy áp lực ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+1' Trent Alexander-Arnold nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', Trent Alexander-Arnold phải nhận thẻ vàng sau tình huống can thiệp ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Real Madrid đang phải căng mình chịu sức ép để bảo vệ tỷ số 1-2 trước sự vùng lên của Ferencvárosi trong những phút bù giờ.

KT Kết thúc: Ferencvárosi 1-2 Real Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:52 09/08/2026

Đội hình chính thức Ferencvárosi Sơ đồ Real Madrid Sơ đồ 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 5 Nathan Zohoré 20 Cadu 36 Gabi Kanichowsky 88 Philippe Rommens 68 Zétény Varga 15 Daniel Arzani 32 Aleksandar Cirkovic 75 Lenny Joseph 13 Andriy Lunin 33 Denzel Dumfries 27 Joan Martínez 36 Mario Rivas 18 Álvaro Carreras 8 Federico Valverde 6 Eduardo Camavinga 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 39 Alexis Ciria 29 Endrick Dự bị Ferencvárosi 1 Ádám Varga 6 Ádám Nagy 8 Naby Keïta 10 Jonathan Levi 11 Bamidele Yusuf 16 Kristoffer Zachariassen 17 Marius Corbu 18 Á. Bagi 24 Kenan Kodro Real Madrid 7 Vinicius Junior 12 Trent Alexander-Arnold 22 Antonio Rüdiger 24 Dean Huijsen 26 Sergio Mestre 28 Lamini Fati 31 Bernardo Silva 32 Jorge Cestero Sancho 34 Javi Navarro Cập nhật đội hình lúc 00:25 09/08/2026

Ferencvárosi Thống kê Real Madrid 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 3 3 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Mario Rivas Real Madrid 1 bàn Kenan Kodro Ferencvárosi 1 bàn Carlos Espí Real Madrid 1 bàn Alexis Ciria Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.98 Federico Valverde Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.87 Kristoffer Zachariassen Ferencvárosi 1 kiến tạo

Thông tin trước trận Ferencvárosi vs Real Madrid

Cuộc đối đầu giữa Ferencvárosi và Real Madrid diễn ra vào lúc 00h00 ngày 09/08/2026 tại sân vận động Groupama Aréna thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Màn so tài này thuộc khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ, thời điểm then chốt để cả hai đội bóng thử nghiệm phương án tác chiến và đánh giá phong độ cầu thủ.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Các cuộc so tài giao hữu luôn mang ý nghĩa thử nghiệm quan trọng đối với các ban huấn luyện. Đây là cơ hội để các HLV rà soát lực lượng, giúp những tân binh nhanh chóng hòa nhập với triết lý chơi bóng mới và tạo điều kiện cho các trụ cột duy trì thể lực tích cực.

Đối với Ferencvárosi, việc được thi đấu trên thánh địa Groupama Aréna trước một đối thủ tầm cỡ thế giới như Real Madrid mang lại cơ hội cọ xát giá trị. Màn chạm trán này sẽ giúp đại diện chủ nhà kiểm chứng hệ thống phòng ngự và khả năng chịu áp lực trước các ngôi sao tấn công hàng đầu.

Dự đoán diễn biến chiến thuật

Dù mang tính chất thử nghiệm, cả Ferencvárosi và Real Madrid chắc chắn đều muốn thể hiện một bộ mặt tích cực. Đại diện Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Ở chiều ngược lại, Ferencvárosi có thể lựa chọn lối chơi rình rập, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và tận dụng các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Nhìn chung, với việc hai đội tích cực xoay tua đội hình trong suốt trận đấu, nhịp độ có thể thay đổi liên tục. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn cởi mở khi mục tiêu lớn nhất của cả hai bên là hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu chính thức.

Ferencvárosi 5 trận gần nhất T H T T T Real Madrid 5 trận gần nhất H T T T B

Tình hình lực lượng Ferencvárosi Không có thông tin Real Madrid ✚ Ferland Mendy (Tendon Rupture) ✚ Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury) ✚ Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury) ✚ Rodrygo (Cruciate Ligament Tear) ✚ Raúl Asencio (Muscle Injury) ✚ Éder Militão (Muscle Injury)