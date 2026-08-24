Rượt đuổi nghẹt thở tại Craven Cottage, Chelsea nhọc nhằn hạ gục Fulham Giành chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân Craven Cottage ở trận ra quân Ngoại hạng Anh, Chelsea bỏ túi trọn vẹn điểm số trong khi Fulham chấp nhận cảnh trắng tay dù nỗ lực bám đuổi tỷ số quyết liệt.

Fulham 2 - 3 Chelsea Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fulham tiếp đón Chelsea.

1' Joao Pedro mở tỷ số chớp nhoáng cho Chelsea Ngay ở phút 1, Joao Pedro đã tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số chớp nhoáng cho Chelsea tại sân Craven Cottage. Pha lập công sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1 và nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu.

5' Colwill nhận thẻ vàng cảnh cáo từ sớm Phút 5, trung vệ L. Colwill bên phía Chelsea phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân cầu thủ đối phương. Dù đang dẫn 0-1, đội khách sớm phải chịu bất lợi nhỏ ở hàng thủ khi trung vệ của họ dính thẻ phạt từ rất sớm.

12' R. Lavia nhận thẻ vàng thứ hai của Chelsea Phút 12, tiền vệ R. Lavia bên phía Chelsea phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội khách chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn, dù họ vẫn đang làm chủ thế trận với tỷ số dẫn trước 0-1.

15' Chelsea lấn lướt sau bàn mở tỷ số Sau 15 phút đầu trận, Chelsea đang làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 0-1. Đội khách liên tục tổ chức các đợt hãm thành với 0 - 4 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 2 ), trong khi Fulham hoàn toàn bế tắc và chưa thể tạo ra bất kỳ cú sút nào.

23' J. King san bằng tỷ số 1-1 cho Fulham Phút 23, từ đường kiến tạo của T. Castagne , J. King dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Fulham. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Craven Cottage lấy lại thế trận sau khi sớm bị thủng lưới ngay từ phút 1.

27' Fulham kiểm soát bóng vượt trội Bước sang phút 27, thế trận diễn ra giằng co sau khi đôi bên hòa nhau 1-1. Dù Fulham chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60% - 40% , Chelsea lại cho thấy sự sắc bén ở những tình huống hãm thành khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2).

41' M. Rogers tỏa sáng đưa Chelsea vượt lên dẫn trước Phút 41, nhận đường chuyền từ M. Lacroix, M. Rogers đã tận dụng cơ hội lập công nâng tỷ số lên 1-2 cho Chelsea. Pha làm bàn quý giá này giúp đội khách một lần nữa tái lập thế dẫn bàn ngay trên sân Craven Cottage trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

41' Chelsea sắc bén dù cầm bóng ít hơn Tiến về những phút cuối hiệp một, Fulham nỗ lực cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Chelsea mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn nhờ lối đá hiệu quả, vượt lên về số lần dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4 ) để bảo toàn cách biệt 1-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' C. Palmer nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Chelsea Phút 49, đón đường chuyền thuận lợi từ Joao Pedro , C. Palmer dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Chelsea. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp The Blues củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn ngay trên sân Craven Cottage.

53' Chelsea duy trì thế dẫn bàn trước sức ép của Fulham Bước sang phút 53, Fulham nỗ lực dâng cao tìm kiếm cơ hội và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 59% - 41% . Dù vậy, Chelsea vẫn tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi vượt trội về số pha dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 2 - 6 ) để tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1-3.

54' G. Garcia rút ngắn tỷ số 2-3 cho Fulham Phút 54, G. Garcia kịp thời lên tiếng ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Fulham. Màn rượt đuổi tỷ số trên sân Craven Cottage tiếp tục được đẩy lên cao trào đầy kịch tính.

65' Chelsea tăng cường tuyến giữa với E. Fernandez Phút 65, Chelsea tiến hành điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa khi E. Fernandez được tung vào sân thay cho R. Lavia . Đội khách cần thêm sự điềm tĩnh để kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-3 trên sân Craven Cottage.

65' Chelsea điều chỉnh nhân sự: P. Chavarria vào sân Phút 65, Chelsea quyết định đưa P. Chavarria vào sân thay thế cho J. Hato . Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-3 trước sức ép từ phía Fulham.

65' Fulham nỗ lực cầm bóng tìm bàn gỡ Bước sang phút 65, Fulham nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 62% - 38% . Mặc dù vậy, Chelsea vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở các pha hãm thành khi dẫn trước về số lần dứt điểm ( 9 - 17 , trúng đích 4 - 6 ) để bảo toàn cách biệt 2-3.

67' Fulham thay người, S. Charles vào sân Phút 67, Fulham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút O. Bobb ra nghỉ và tung S. Charles vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-3 tại Craven Cottage, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo ra đột biến để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

73' Fulham tung Kevin vào sân thay C. Palacios Phút 73, Fulham thực hiện sự thay đổi người khi Kevin được tung vào sân thế chỗ C. Palacios . Đội chủ sân Craven Cottage đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị dẫn 2-3.

73' Fulham tung R. Sessegnon vào sân Phút 73, Fulham có sự thay đổi nhân sự khi R. Sessegnon được tung vào sân thay cho S. Berge , nhằm tăng cường sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 2-3.

75' R. James nhận thẻ vàng sau pha kéo người Phút 75, R. James bên phía Chelsea phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống cố tình kéo người. Sức ép đang gia tăng lên hàng thủ đội khách trong nỗ lực bảo toàn tỷ số 2-3 tại Craven Cottage.

76' Chelsea thay người: P. Neto thế chỗ M. Gusto Phút 76, Chelsea thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi P. Neto được tung vào sân thay cho M. Gusto . Đang dẫn 2-3 trong trận cầu rượt đuổi tỷ số kịch tính tại Craven Cottage, ban huấn luyện The Blues cần tiếp thêm năng lượng để bảo toàn lợi thế mong manh.

76' C. Bassey bên phía Fulham nhận thẻ vàng Phút 76, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Bassey sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Craven Cottage đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi Fulham vẫn nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ trong thế bị dẫn 2-3.

77' Fulham nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 77, Fulham đang nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ với quyền kiểm soát bóng 60% - 40% . Dù vậy, Chelsea vẫn duy trì sự sắc bén để bảo toàn tỷ số 2 - 3 khi tung ra tới 10 - 17 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 6 ) về phía khung thành đối phương.

82' Rodrigo Muniz vào sân gia cố hàng công Fulham Phút 82, Fulham có sự điều chỉnh nhân sự khi tiền đạo Rodrigo Muniz được tung vào sân thay cho A. Robinson . Đang bị Chelsea dẫn trước 2-3, đội chủ nhà nỗ lực tăng cường sức ép lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận.

82' Chelsea tung G. Quenda vào sân Phút 82, Chelsea có sự điều chỉnh nhân sự trên sân khi G. Quenda được tung vào sân thay thế cho M. Rogers nhằm tăng cường sức sống cho các đợt lên bóng ở giai đoạn cuối trận.

83' Chelsea rút C. Palmer nghỉ, tung Estevao vào sân Phút 83, Chelsea có sự thay đổi nhân sự khi Estevao được tung vào sân thay thế cho C. Palmer . Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt mong manh 2-3 ở những phút cuối trận.

88' T. Castagne nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, T. Castagne bên phía Fulham phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đội chủ nhà đang dồn toàn lực tìm bàn gỡ khi bị dẫn 2-3, song những tình huống phạm lỗi ở cuối trận khiến nhịp độ tấn công của họ phần nào bị ngắt quãng.

89' Fulham dồn ép tìm bàn gỡ muộn màng Bước sang phút 89, Fulham chủ động cầm bóng áp đảo với 62% - 38% nhằm gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Dù vậy, Chelsea vẫn sở hữu số lần dứt điểm nhỉnh hơn với 12 - 17 (trúng đích 5 - 6 ) và đang nỗ lực bảo vệ cách biệt 2-3 mong manh.

KT Kết thúc: Fulham 2-3 Chelsea Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:54 25/08/2026

Đội hình chính thức Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alvaro Arbeloa Chelsea Sơ đồ 3-4-3 · HLV Xabi Alonso 1 Bernd Leno 21 Timothy Castagne 3 Calvin Bassey 4 Jorge Cuenca 33 Antonee Robinson 24 Joshua King 16 Sander Berge 14 Oscar Bobb 17 Alex Iwobi 8 César Palacios 7 Gonzalo García 1 Robert Sánchez 34 Josh Acheampong 5 Maxence Lacroix 6 Levi Colwill 27 Malo Gusto 24 Reece James 45 Roméo Lavia 21 Jorrel Hato 10 Cole Palmer 9 João Pedro 17 Morgan Rogers Dự bị Fulham 23 Benjamin Lecomte 2 Kenny Tete 30 Ryan Sessegnon 44 Luc De Fougerolles 32 Emile Smith Rowe 6 Harrison Reed 11 Kevin 19 Shea Charles 9 Rodrigo Muniz Chelsea 39 Mike Penders 29 Pep Chavarría 4 Valentín Barco 8 Enzo Fernández 41 Estêvão 11 Jamie Gittens 7 Pedro Neto 23 Geovany Quenda 18 Danny Welbeck Cập nhật đội hình lúc 01:41 25/08/2026

Fulham Thống kê Chelsea 61% Kiểm soát bóng 39% 12 Dứt điểm 17 5 Trúng đích 6 6 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Cole Palmer Chelsea 1 bàn · 1 kiến tạo João Pedro Chelsea 1 bàn · 1 kiến tạo Morgan Rogers Chelsea 1 bàn Joshua King Fulham 1 bàn Gonzalo García Fulham 1 bàn Maxence Lacroix Chelsea 1 kiến tạo · điểm 7.3

Fulham chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Chelsea trên sân vận động Craven Cottage lúc 02:00 ngày 25/08/2026 với quyết tâm cao độ nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là màn so tài thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực khẳng định vị thế và tích lũy những điểm số quan trọng cho tham vọng của mình.

Bối cảnh cạnh tranh và vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, tình hình điểm số giữa hai bên đang ở thế cân bằng sát sao. Chelsea hiện xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 0 điểm, trong khi Fulham đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 12 cũng với 0 điểm. Khoảng cách sít sao này biến cuộc đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội lý tưởng để một trong hai đội bứt phá, tạo tiền đề vững chắc cho hành trình vươn lên nhóm dẫn đầu.

Với lợi thế sân nhà Craven Cottage, Fulham đang hướng đến một kết quả tích cực để tiếp tục duy trì áp lực lên các đối thủ xếp trên, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến gần hơn đến các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Cán cân đối đầu gần đây giữa hai đội

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp trong thời gian qua, các cuộc đối đầu giữa hai đội luôn diễn ra vô cùng quyết liệt và không có kết quả bất phân thắng bại. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy Fulham đã giành được 2 chiến thắng, không có trận hòa nào và để thua 3 trận trước Chelsea.

Sự cân bằng tương đối trong các lần đụng độ vừa qua phản ánh tính chất khó lường của cặp đấu này. Dù Chelsea nhỉnh hơn đôi chút về số trận thắng trong quá khứ, Fulham vẫn cho thấy họ luôn là đối thủ khó chịu và đủ khả năng tạo nên bất ngờ khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Đánh giá xu hướng và cục diện trận đấu

Màn chạm trán tại Craven Cottage hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ và toan tính chiến thuật cao từ cả hai ban huấn luyện. Đội chủ nhà Fulham sẽ nỗ lực tận dụng tối đa điểm tựa sân bãi cùng sự kỷ luật trong lối chơi nhằm phong tỏa các mũi tấn công của Chelsea, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công để tìm kiếm bàn thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea với chất lượng đội hình đồng đều sẽ hướng tới việc kiểm soát thế trận nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Tuy nhiên, trước một Fulham đầy quyết tâm và có tổ chức tốt, mục tiêu giành trọn 3 điểm sẽ là thử thách đòi hỏi sự tập trung tối đa của đội khách trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 2 thắng 0 hòa Chelsea · 3 thắng Fulham 2 - 1 Chelsea FUL Chelsea 2 - 0 Fulham CHE Fulham 1 - 2 Chelsea CHE Chelsea 1 - 2 Fulham FUL Chelsea 1 - 0 Fulham CHE

Fulham 5 trận gần nhất T H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất T H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 Arsenal 1 1 0 0 +3 3 T 3 Brentford 1 1 0 0 +3 3 T … 10 Newcastle 1 0 1 0 0 1 H 11 Chelsea 0 0 0 0 0 0 12 Fulham 0 0 0 0 0 0 13 Sunderland 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Fulham ✚ J. Andersen (Red Card) ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ J. Andersen (Red Card) ✚ T. Cairney (Knee Injury) Chelsea ✚ W. Fofana (Red Card) ✚ J. Henderson (Wrist Injury) ✚ W. Fofana (Red Card) ✚ J. Henderson (Wrist Injury)