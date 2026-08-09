Rượt đuổi tỷ số kịch tính, Benfica bị Academico Viseu cầm hòa ngày ra quân Để Academico Viseu cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Estádio da Luz ở vòng 1 Primeira Liga, Benfica phải chấp nhận chia điểm cùng đối thủ sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Benfica 2 - 2 Academico Viseu Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Academico Viseu.

10' V. Pavlidis xé lưới Academico Viseu ngay phút 10 Phút 10, từ đường kiến tạo của G. Prestianni, V. Pavlidis dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Benfica. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn và làm chủ thế trận ngay tại sân Estádio da Luz.

12' Benfica áp đảo toàn diện sau bàn mở tỷ số Sớm vươn lên dẫn 1 - 0 , Benfica tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 60% - 40% thời lượng kiểm soát bóng. Đội nhà liên tục hãm thành khi áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1 ) cùng 3 - 1 quả phạt góc trước Academico Viseu sau 12 phút thi đấu.

15' Thẻ vàng cho A. Mestanza sau tình huống phạm lỗi Phút 15, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo A. Mestanza bên phía Academico Viseu sau pha vào bóng thô bạo. Tấm thẻ phạt sớm càng khiến đội khách gặp thêm khó khăn khi đang bị Benfica dẫn 1-0.

19' A. Correia nhận thẻ vàng ở phút 19 Phút 19, A. Correia bên phía Academico Viseu phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi quyết liệt. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội khách chỉ trong ít phút, khiến họ gặp thêm nhiều khó khăn trong bối cảnh đang bị Benfica dẫn trước 1-0.

24' Benfica áp đảo toàn diện sau bàn mở tỷ số Sau khi nâng tỷ số lên 1 - 0, Benfica tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35%. Sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra khi áp đảo về số lần dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 1 quả phạt góc, buộc Academico Viseu phải lùi sâu phòng ngự.

25' G. Sudakov dính thẻ vàng ở phút 25 Phút 25, tiền vệ G. Sudakov bên phía Benfica phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt đầu tiên của đội chủ nhà, sau khi phía Academico Viseu đã có 2 cầu thủ phải nhận thẻ cảnh cáo trước đó.

36' Benfica duy trì thế trận áp đảo Nắm lợi thế dẫn 1 - 0 ở phút 36, Benfica tiếp tục duy trì thế trận chủ động với tỉ lệ cầm bóng 58% - 42%. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 1 quả phạt góc, khiến Academico Viseu chủ yếu phải căng mình phòng ngự.

45+1' T. Araujo nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một Phút 45+1', T. Araujo bên phía Benfica đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Dù đang làm chủ thế trận và dẫn trước 1-0, đội chủ nhà cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những tổn thất lực lượng không đáng có trong thời gian còn lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Benfica duy trì áp đảo toàn diện Bước sang phút 49, Benfica tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và tạm dẫn 1-0. Sức ép liên tục từ đội chủ nhà thể hiện rõ qua sự chênh lệch ở chỉ số dứt điểm 16-4 (trúng đích 6-1) cùng 6-1 phạt góc trước Academico Viseu.

55' R. Pereira gỡ hòa 1-1 cho Academico Viseu Phút 55: BÀN THẮNG! Từ đường kiến tạo của C. Kahraman, R. Pereira dứt điểm tung lưới Benfica, gỡ hòa 1-1 cho Academico Viseu. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát dù chịu nhiều áp lực kể từ đầu trận.

58' Prestianni tỏa sáng, Benfica tái lập thế dẫn bàn 2-1 Chỉ ít phút sau khi bị gỡ hòa, G. Prestianni đã giúp Benfica vượt lên dẫn 2-1 ở phút 58 từ đường kiến tạo của E. Barrenechea. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế chủ động trên sân Estádio da Luz.

63' Benfica gia tăng sức ép nhằm bảo vệ lợi thế Bước sang phút 63, Benfica tiếp tục tạo sức ép lớn lên Academico Viseu nhằm bảo vệ tỷ số 2-1. Đội đang dẫn trước kiểm soát bóng 57% - 43% và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 20 - 7 (trúng đích 9 - 3) cũng như phạt góc 6 - 2 để duy trì thế chủ động.

64' Academico Viseu tung A. Ceitil vào sân tìm bàn gỡ Phút 64, Academico Viseu thực hiện sự thay đổi người khi A. Ceitil được tung vào sân thế chỗ cho A. Mestanza . Trong thế bị Benfica dẫn 2-1, đội khách quyết định tăng cường nhân sự tươi mới với hy vọng lật ngược thế cờ trong thời gian còn lại.

64' Benfica làm mới hàng công, Schjelderup thế chỗ Sudakov Phút 64, Benfica thực hiện sự thay đổi người khi A. Schjelderup được tung vào sân thay cho G. Sudakov . Quyết định rút Sudakov – người đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 25 – ra nghỉ nhằm giúp đội nhà duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước Academico Viseu.

67' Andre Clovis tỏa sáng gỡ hòa 2-2 cho Academico Viseu Phút 67, nhận đường kiến tạo từ Robinho, Andre Clovis lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Academico Viseu. Dù chịu sức ép rất lớn khi Benfica đã tung ra tới 20 cú dứt điểm, đội khách vẫn chứng tỏ sự kiên cường đáng kinh ngạc trong màn rượt đuổi tỷ số này.

73' Academico Viseu thay người, Pedro Barcelos vào sân Phút 73, Academico Viseu có sự thay đổi người khi Pedro Barcelos được tung vào sân thay cho A. Zamora . Trong thế trận rượt đuổi tỷ số 2-2 đầy kịch tính, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.

73' Academico Viseu tung L. Gohi vào sân ở phút 73 Phút 73, Academico Viseu quyết định thay người khi tung L. Gohi vào sân thế chỗ cho R. Pereira . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 giằng co, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.

73' Academico Viseu điều chỉnh nhân sự ở phút 73 Ở phút 73, đội khách Academico Viseu quyết định có sự thay đổi người khi C. Ferreira vào sân thế chỗ cho C. Kahraman . Trong thế trận rượt đuổi tỷ số kịch tính 2-2 tại Estádio da Luz, việc tung nhân tố mới vào sân được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bật cho Academico Viseu trong thời gian còn lại của trận đấu.

75' Benfica gia tăng sức ép dồn dập Đến phút 75, Benfica liên tục gia tăng sức ép nhằm vượt lên dẫn trước khi áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% . Đội chủ nhà đã tung ra tới 20 - 8 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 4 ) cùng 7 - 2 phạt góc, buộc Academico Viseu phải gồng mình chống đỡ để duy trì tỷ số 2 - 2 .

76' Benfica tung R. Rios vào sân nhằm tìm sự đột phá Phút 76, Benfica thực hiện sự thay đổi người khi R. Rios được tung vào sân để thế chỗ cho L. Barreiro . Khi tỷ số trận đấu đang là 2-2, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa của đội chủ nhà.

76' Benfica tung Lukebakio vào sân tìm sự khác biệt Phút 76, Benfica thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi D. Lukebakio được tung vào sân thay thế Rafa Silva . Trong thế trận đang hòa 2-2 đầy giằng co, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để kỳ vọng khai thông thế bế tắc.

79' Academico Viseu tung D. Steczyk vào sân ở phút 79 Phút 79, Academico Viseu quyết định thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung D. Steczyk vào sân thế chỗ Andre Clovis . Trong thế trận đang hòa 2-2 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của làn gió mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sức ép ở những phút cuối trận.

79' Thẻ vàng cho A. Ceitil sau pha va chạm quyết liệt Phút 79, đến lượt A. Ceitil của Academico Viseu phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội khách liên tục phải chịu sức ép lớn và buộc phải can thiệp quyết liệt để ngăn cản đợt lên bóng của Benfica.

82' Benfica tăng cường hàng công: J. Duran thế chỗ G. Prestianni Phút 82, Benfica thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Duran được tung vào sân thay cho G. Prestianni . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2 và áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm (23-8), sự xuất hiện của làn gió mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Estádio da Luz tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

82' Benfica đưa A. Dedic vào sân thay A. Bah Phút 82, Benfica quyết định tung A. Dedic vào sân thay thế cho A. Bah . Đang bị Academico Viseu cầm hòa 2-2 trên sân nhà dù áp đảo hoàn toàn về thế trận, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để khai thông thế bế tắc trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

87' Benfica dồn ép toàn diện ở những phút cuối Tiến gần tới phút 87, Benfica vẫn liên tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 60% - 40% , áp đảo hoàn toàn về số lần dứt điểm 23 - 8 (trúng đích 10 - 4 ) cùng số quả phạt góc 9 - 2 , nhưng trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng với tỷ số 2 - 2 .

90+2' I. Milioransa nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2', I. Milioransa bên phía Academico Viseu nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đội khách đang căng mình nỗ lực bảo toàn tỷ số hòa 2-2 trước sức ép dồn dập từ Benfica trong những phút bù giờ cuối trận.

KT Kết thúc: Benfica 2-2 Academico Viseu Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:28 10/08/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 44 Tomás Araújo 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 27 Rafa Silva 10 Georgiy Sudakov 25 Gianluca Prestianni 14 Vangelis Pavlidis 98 Ewerton 75 Robinho 41 Anthony Correia 44 Rúben Pereira 66 Igor Milioransa 8 Cihan Kahraman 14 Soufiane Messeguem 10 Álvaro Zamora 45 Alejandro Mestanza 31 João Guilherme 33 André Clóvis Dự bị Benfica 1 Anatoliy Trubin 17 Amar Dedić 62 José Neto 33 Gabriel Indio 21 Andreas Schjelderup 13 Jakub Kamiński 20 Richard Ríos 73 Miguel Figueiredo 11 Dodi Lukebakio Academico Viseu 58 Matheus Sampaio 1 Marcos Lavín 5 Pedro Barcelos 2 Nikolaos Michelis 18 Cristian Ferreira 29 Andro Babić 78 Simao Silva 22 Nils Mortimer 21 Tomás Domingos Cập nhật đội hình lúc 02:10 10/08/2026

Benfica Thống kê Academico Viseu 62% Kiểm soát bóng 38% 28 Dứt điểm 8 11 Trúng đích 4 10 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Gianluca Prestianni Benfica 1 bàn · 1 kiến tạo Rúben Pereira Academico Viseu 1 bàn Vangelis Pavlidis Benfica 1 bàn André Clóvis Academico Viseu 1 bàn Enzo Barrenechea Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.7 Robinho Academico Viseu 1 kiến tạo · điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Benfica và Academico Viseu trong khuôn khổ giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 02h30 ngày 10/08/2026. Đây là cuộc chạm trán quan trọng khi cả hai đội bóng đều hướng tới màn trình diễn tối ưu trên sân cỏ.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Tính đến trước thời điểm lăn bóng, Benfica đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Academico Viseu xếp ở vị trí thứ 17 và cũng chưa có được điểm số nào.

Bên cạnh đó, việc chưa sở hữu điểm số khiến cả hai câu lạc bộ đều phải tập trung tối đa cho màn so tài này. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội bóng cải thiện về mặt tâm lý cũng như vị trí thi đấu trong giai đoạn tới.

Kịch bản đáng chờ đợi

Mặc dù thứ hạng hiện tại chưa phản ánh toàn bộ tiềm năng, sự chủ động cùng khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quyết định cục diện. Cả Benfica lẫn Academico Viseu đều được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa các cơ hội có được để hướng tới kết quả tốt nhất tại Primeira Liga.

Benfica 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Academico Viseu 5 trận gần nhất H B H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 2 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T 3 Sporting CP 1 0 1 0 0 1 H … 12 FC Porto 0 0 0 0 0 0 13 Benfica 0 0 0 0 0 0 14 SC Braga 0 0 0 0 0 0 … 16 Casa Pia 1 0 0 1 -1 0 B 17 Academico Viseu 0 0 0 0 0 0 18 Alverca 0 0 0 0 0 0