Rượt đuổi tỷ số kịch tính, Heart Of Midlothian hòa Rapid Vienna 2-2 Màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trên sân Tynecastle Park ở vòng play-off UEFA Europa Conference League khép lại với kết quả hòa 2-2, khiến cả Heart Of Midlothian lẫn Rapid Vienna chấp nhận chia điểm.

Heart Of Midlothian 2 - 2 Rapid Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Heart Of Midlothian tiếp đón Rapid Vienna.

13' Heart Of Midlothian nhỉnh hơn đầu trận Phút 13, Heart Of Midlothian kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 55% - 45% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 2 - 1. Rapid Vienna vẫn rình rập hiệu quả khi hai đội cùng có 1 - 1 cú sút trúng đích.

25' Heart Of Midlothian nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 25, thế trận vẫn diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa 0 - 0. Heart Of Midlothian nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45%, tuy nhiên cơ hội nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều khi tổng số dứt điểm mới dừng ở mức 2 - 1 (trúng đích 1 - 1).

31' S. Raux-Yao mở tỷ số cho Rapid Vienna Phút 31, S. Raux-Yao ghi bàn mở tỷ số cho Rapid Vienna ngay trên sân Tynecastle Park. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện nước Áo vượt lên dẫn 0-1 trước Heart Of Midlothian trong trận đấu thuộc vòng play-off.

37' Heart Of Midlothian nỗ lực tìm bàn gỡ Tính đến phút 37, Heart Of Midlothian nỗ lực dâng cao đội hình khi bị dẫn 0 - 1 và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%. Dù vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra rất chặt chẽ khi hai bên mới sở hữu tổng cộng dứt điểm 2 - 1, với số lần trúng đích 1 - 1 chia đều cho mỗi đội.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Rapid Vienna kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế 0-1 Bước sang phút 50, Rapid Vienna tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 41% - 59% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Heart Of Midlothian nỗ lực gia tăng sức ép với 11 - 5 pha dứt điểm, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn khi sở hữu số cú sút trúng đích 2 - 5 cùng chỉ số cứu thua 4 - 2 nghiêng về phía đội chủ nhà.

52' C. Braga nhận thẻ vàng ở phút 52 Phút 52, trọng tài rút thẻ vàng phạt C. Braga bên phía Heart Of Midlothian. Việc phải nhận thẻ phạt ở đầu hiệp hai khiến anh phải thi đấu cẩn trọng hơn, trong thời điểm đội nhà đang bị Rapid Vienna dẫn trước 0-1.

56' S. Raux-Yao phản lưới nhà, Heart Of Midlothian gỡ hòa 1-1 Phút 56, áp lực từ đội chủ nhà đã khiến hậu vệ S. Raux-Yao bên phía Rapid Vienna lúng túng đá phản lưới nhà, đem về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Heart Of Midlothian. Bàn phản lưới này xua tan bầu không khí căng thẳng tại sân Tynecastle Park, tưởng thưởng cho nỗ lực ép sân của đội chủ nhà khi họ đã tung ra tới 11 cú dứt điểm từ đầu trận.

56' Heart Of Midlothian tung J. Wilson vào sân Ngay sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56, Heart Of Midlothian quyết định có sự thay đổi nhân sự khi J. Wilson được tung vào sân thay thế cho P. Kabore . Đội chủ nhà trên sân Tynecastle Park kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp họ duy trì sức ép tấn công trong thời gian còn lại.

62' J. Wilson lập công, Heart Of Midlothian ngược dòng dẫn 2-1 Phút 62, J. Wilson tận dụng tốt đường kiến tạo của C. Braga để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Heart Of Midlothian. Pha lập công này giúp đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng vươn lên dẫn trước Rapid Vienna ngay tại sân Tynecastle Park.

62' Rapid Vienna kiểm soát bóng, Heart Of Midlothian tích cực dứt điểm Bước sang phút 62, Rapid Vienna nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 41% - 59%, nhưng Heart Of Midlothian mới là bên tích cực hãm thành hơn với chỉ số dứt điểm 11 - 5. Dù vậy, đội khách tỏ ra hiệu quả hơn ở số lần dứt điểm trúng đích 2 - 5, khiến thế trận tiếp tục duy trì ở kết quả hòa 1 - 1 đầy giằng co.

66' P. Dahl nhận thẻ vàng sau khi Rapid Vienna bị dẫn ngược Phút 66, P. Dahl bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn và dần đánh mất sự bình tĩnh sau khi để Heart Of Midlothian lội ngược dòng dẫn 2-1.

72' Heart Of Midlothian tung R. Mato vào sân ở phút 72 Phút 72, Heart Of Midlothian có sự thay đổi nhân sự khi R. Mato được tung vào sân thay thế cho J. McPake. Trong bối cảnh đang dẫn 2-1, đội chủ nhà muốn bổ sung năng lượng tươi mới nhằm bảo vệ lợi thế trước sức ép từ Rapid Vienna.

74' Heart Of Midlothian giữ vững lợi thế trước Rapid Vienna Bước sang phút 74, Heart Of Midlothian vẫn đang duy trì lợi thế 2 - 1 trước Rapid Vienna. Dù lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng 41% - 59% và số cú dứt điểm trúng đích (2 - 5), Heart Of Midlothian lại tỏ ra nguy hiểm trong các đợt lên bóng khi vượt trội về tổng số lần dứt điểm (11 - 5).

76' Rapid Vienna tung N. Wurmbrand vào sân thay P. Dahl Phút 76, ban huấn luyện Rapid Vienna quyết định đưa N. Wurmbrand vào sân thế chỗ P. Dahl . Trong bối cảnh đang bị Heart Of Midlothian dẫn 2-1, đội khách rất cần sự tươi mới trên hàng công để hy vọng tìm bàn gỡ.

76' Rapid Vienna tung N. Bajlicz vào sân tìm bàn gỡ Phút 76, ban huấn luyện Rapid Vienna quyết định đưa N. Bajlicz vào sân thay thế cho T. Adamsen . Trong thế bị Heart Of Midlothian dẫn ngược 2-1, đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút còn lại của trận đấu.

79' N. Wurmbrand tỏa sáng, Rapid Vienna quân bình tỷ số 2-2 Phút 79, N. Wurmbrand lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, gỡ hòa 2-2 cho Rapid Vienna. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách san bằng cách biệt ngay tại Tynecastle Park, đưa cuộc đối đầu trở nên vô cùng kịch tính trong những phút còn lại.

80' Heart Of Midlothian làm mới nhân sự sau bàn thua Ngay sau khi để Rapid Vienna gỡ hòa 2-2 ở phút 79, Heart Of Midlothian lập tức đưa ra sự thay đổi nhân sự ở phút 80 khi T. Magnusson vào sân thế chỗ T. Renaud . Ban huấn luyện đội chủ nhà muốn gia cố sự chắc chắn và bổ sung nguồn năng lượng mới cho những phút cuối trận.

83' Rapid Vienna tung M. Tilio vào sân làm mới hàng công Phút 83, Rapid Vienna thực hiện sự thay đổi người khi M. Tilio được tung vào sân để thế chỗ cho Y. Demir . Khi tỷ số đang là 2-2, đội khách hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ tạo ra đột biến trong những phút thi đấu cuối cùng.

86' Heart Of Midlothian gia tăng sức ép cuối trận Bước sang phút 86 khi tỷ số vẫn là 2 - 2, Heart Of Midlothian dồn ép dữ dội với số lần dứt điểm vượt trội 16 - 7 dù thời lượng cầm bóng chỉ là 41% - 59% . Rapid Vienna phải căng mình chống đỡ và liên tục phạm lỗi để ngắt nhịp ép sân của đội chủ nhà, phản ánh qua thông số phạm lỗi 7 - 14 .

87' R. Amane nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, R. Amane bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong những phút áp chót khi tỷ số đang hòa 2-2, sức nóng tại sân Tynecastle Park đang lên cao khi hai đội liên tục có những tình huống tranh chấp quyết liệt.

90+3' Rapid Vienna thay người ở những phút bù giờ cuối trận Ở phút 90+3', Rapid Vienna thực hiện sự thay đổi người muộn khi M. Haidara được tung vào sân thay thế R. Amane . Đây là bước đi an toàn của ban huấn luyện đội khách khi R. Amane đã nhận thẻ vàng ở phút 87, nhằm gia cố sự chắc chắn trong những giây còn lại.

90+5' Rapid Vienna nhận thẻ vàng ở phút bù giờ cuối trận Phút 90+5', Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng trong thời gian bù giờ cuối trận. Thế trận diễn ra vô cùng căng thẳng ở những giây cuối khi tỷ số giữa hai đội vẫn đang giằng co 2-2 .

90+5' Rapid Vienna nhận thêm thẻ vàng ở phút 90+5 Ở phút 90+5', đại diện Rapid Vienna tiếp tục phải nhận thêm một thẻ vàng từ trọng tài trong những phút bù giờ đầy căng thẳng. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng khi tỷ số giữa Heart Of Midlothian và Rapid Vienna vẫn đang dừng ở kết quả hòa 2-2.

KT Kết thúc: Heart Of Midlothian 2-2 Rapid Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:39 21/08/2026

Heart Of Midlothian Thống kê Rapid Vienna 41% Kiểm soát bóng 59% 16 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật James Wilson Heart Of Midlothian 1 bàn Serge-Philippe Raux-Yao Rapid Vienna 1 bàn Cláudio Braga Heart Of Midlothian 1 kiến tạo · điểm 6.9 Matthias Seidl Rapid Vienna 1 kiến tạo · điểm 6.6 Oisin McEntee Heart Of Midlothian Điểm 7.3 Blair Spittal Heart Of Midlothian Điểm 7.3

Lúc 01:45 ngày 21/08/2026, sân vận động Tynecastle Park sẽ trở thành tâm điểm với cuộc đối đầu nảy lửa giữa Heart Of Midlothian và Rapid Vienna trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn khi hai đại diện của bóng đá Scotland và Áo bước vào cuộc chiến loại trực tiếp để giành quyền đi tiếp.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu thuộc giai đoạn vòng bảng thông thường, cuộc chạm trán này áp dụng thể thức loại trực tiếp khốc liệt. Điều đó đồng nghĩa với việc không có cơ hội cho sự sửa sai: đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, trong khi kẻ thất bại sẽ lập tức bị loại khỏi giải đấu.

Bên cạnh đó, áp lực tâm lý trong các trận knock-out luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ đội bóng nào. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một quyết định sai lầm về mặt chiến thuật đều có thể dẫn đến cái giá rất đắt. Cả Heart Of Midlothian lẫn Rapid Vienna chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ nhằm bảo đảm sự an toàn cho khung thành trước khi tính đến chuyện tìm kiếm bàn thắng.

Điểm tựa Tynecastle Park và bài toán chiến thuật

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Tynecastle Park là một lợi thế không nhỏ dành cho Heart Of Midlothian. Khán đài cuồng nhiệt cùng bầu không khí đặc trưng của bóng đá Scotland luôn tạo ra sức ép tinh thần cực lớn lên các đội khách. Lối chơi giàu thể lực, ưu tiên tốc độ và những tình huống tranh chấp mạnh mẽ thường là điểm tựa để đại diện Scotland áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, Rapid Vienna chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt trên đấu trường châu Âu. Đại diện đến từ Áo sở hữu triết lý bóng đá tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái vô cùng sắc bén. Việc phải làm khách tại Tynecastle Park sẽ buộc Rapid Vienna duy trì khối đội hình thấp, rình rập cơ hội phản công từ các khoảng trống mà đội chủ nhà có thể để lộ.

Kỳ vọng diễn biến và cục diện trận đấu

Với tính chất "một mất một còn", thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co ở khu vực giữa sân. Sự lấn lướt về mặt thế trận có thể thuộc về Heart Of Midlothian nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Rapid Vienna lại sở hữu bản lĩnh cùng khả năng trừng phạt sai lầm đối phương rất đáng gờm.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ được phân định bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc các tình huống cố định. Cả hai đội bóng đều hiểu rằng một chiến thuật hợp lý và sự tập trung suốt 90 phút sẽ là chìa khóa then chốt mở ra cánh cửa đi tiếp tại UEFA Europa Conference League năm nay.

Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T