Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Alverca và Estrela chia điểm tại Primeira Liga Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Complexo Desportivo FC Alverca đã khép lại với kết quả hòa 2-2 giữa Alverca và Estrela ở vòng 2 Primeira Liga, khiến cả hai đội chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Alverca 2 - 2 Estrela Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alverca tiếp đón Estrela.

13' Alverca nhập cuộc chủ động và liên tục ép sân Nhập cuộc chủ động sau 13 phút bóng lăn, Alverca nhanh chóng áp đặt thế trận khi nắm giữ 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0 ), buộc hàng thủ Estrela phải nỗ lực cản phá với 0 - 2 pha cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0-0.

14' D. Gui bên phía Alverca nhận thẻ vàng ở phút 14 Phút 14, D. Gui của Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp phạm lỗi. Dù đội chủ nhà đang làm chủ cuộc chơi khi tỷ số là 0-0, tấm thẻ phạt sớm này buộc cầu thủ của Alverca phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

17' Luan Patrick của Estrela bị phạt thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, trọng tài rút thẻ vàng dành cho Luan Patrick sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt khi chỉ vài phút trước đó ở phút 14, D. Gui bên phía Alverca cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

25' Alverca ép sân nhưng chưa thể mở tỷ số Trôi qua 25 phút thi đấu, Alverca đang nắm lợi thế nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà chủ động gia tăng áp lực và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện.

35' S. Lekovic nhận thẻ vàng, Estrela chịu thêm án phạt Phút 35, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Lekovic bên phía Estrela. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội khách từ đầu trận, khiến họ phải thi đấu thận trọng hơn trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0 - 0.

37' Alverca tích cực dứt điểm dù kiểm soát bóng ít hơn Tính đến phút 37, hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc với tỷ số 0-0 . Dù Estrela nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 46% - 54% , Alverca mới là đội tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ số lần dứt điểm vượt trội 6 - 2 (trúng đích 2 - 1 ).

43' G. Doue nhận thẻ vàng, Estrela liên tiếp dính án phạt Phút 43, G. Doue bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ vàng thứ ba của đội khách trong hiệp một, sau các án phạt dành cho Luan Patrick và S. Lekovic trước đó.

44' V. Semedo nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 44, đến lượt V. Semedo bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' L. Antonetti mở tỷ số cho Estrela ở phút 51 Phút 51, từ đường kiến tạo của Rafa Soares , L. Antonetti dứt điểm tung lưới Alverca để mở tỷ số 0-1 cho Estrela. Bàn thắng quan trọng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách khai thông thế bế tắc và vươn lên chiếm thế chủ động.

51' Alverca nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Bước sang phút 51, Alverca nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm bàn san bằng tỷ số khi nhỉnh hơn hẳn về tổng số cú dứt điểm (10 - 5) và phạt góc (2 - 0). Dù vậy, Estrela vẫn duy trì sự chủ động với 48% - 52% thời lượng cầm bóng cùng độ hiệu quả cao hơn ở các lần dứt điểm trúng đích (2 - 3) để bảo vệ lợi thế dẫn 0 - 1.

58' Ian Luccas gỡ hòa 1-1 cho Alverca Phút 58, Ian Luccas lên tiếng đúng lúc để mang về bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Alverca. Chỉ ít phút sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước, đội chủ nhà đã phản ứng kịp thời và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

59' Alverca điều chỉnh nhân sự, Rayan Lucas vào sân Phút 59, Alverca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung Rayan Lucas vào sân thay thế cho D. Gui . Ngay sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 58, đội chủ nhà lập tức làm mới đội hình, đồng thời rút D. Gui – cầu thủ đã dính thẻ vàng từ phút 14 – ra nghỉ.

62' V. Semedo ghi bàn, Alverca lội ngược dòng dẫn 2-1 Phút 62, V. Semedo lập công giúp Alverca vượt lên dẫn 2-1 trước Estrela. Ngay sau bàn gỡ hòa ở phút 58, đội chủ nhà đã đảo ngược thế cờ một cách vô cùng nhanh chóng.

63' Alverca duy trì thế trận ép sân Bước sang phút 63, Alverca tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 53% - 47% thời lượng cầm bóng và vượt trội về số lần dứt điểm (13 - 7) để bảo toàn tỷ số 2 - 1. Dẫu vậy, Estrela vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm trúng đích (4 - 5), buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 4 - 2 lần cứu thua.

64' Estrela tung E. Pedro Vanga vào sân làm mới hàng công Phút 64, Estrela thực hiện sự thay đổi người khi E. Pedro Vanga được tung vào sân để thay thế cho Robinho. Vừa để Alverca vượt lên dẫn 2-1 chỉ ít phút trước đó, đội khách buộc phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

64' Estrela điều chỉnh nhân sự: M. Scholze vào thay J. Encada Phút 64, ban huấn luyện Estrela quyết định tung M. Scholze vào sân thế chỗ cho J. Encada . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện thế trận của đội khách ngay sau khi vừa bị Alverca vượt lên dẫn 2-1.

64' Estrela tung B. Souza vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 64, ban huấn luyện Estrela quyết định đưa B. Souza vào sân thế chỗ I. Stoica . Rơi vào thế bị dẫn 2-1 sau khi Alverca lội ngược dòng nhanh chóng, đội khách buộc phải có sự thay đổi nhân sự trên hàng công với hy vọng giành lại lợi thế.

69' A. Marcus lập công gỡ hòa 2-2 cho Estrela Phút 69, A. Marcus tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho Estrela. Cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính tiếp tục diễn ra khi đội khách không hề chịu khuất phục dù vừa để Alverca lội ngược dòng trước đó.

74' Thẻ đỏ cho Chiquinho, Alverca mất người ở phút 74 Phút 74, Chiquinho bên phía Alverca nhận thẻ đỏ rời sân, khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi quân số khi tỷ số đang là 2-2. Việc thi đấu thiếu người ở khoảng thời gian còn lại sẽ đẩy Alverca vào thế vô cùng khó khăn trong nỗ lực giữ lại điểm số trên sân nhà.

75' Alverca rút I. James, tung Chissumba vào sân Phút 75, ban huấn luyện Alverca quyết định đưa Chissumba vào sân để thay thế cho I. James . Sự thay đổi nhân sự này nhằm củng cố lại đội hình cho đội chủ nhà trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2.

76' Alverca và Estrela giằng co nghẹt thở Bước sang phút 76, thế trận giữa Alverca và Estrela vẫn diễn ra hết sức căng thẳng với tỷ số hòa 2 - 2. Dù Alverca nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (51% - 49%) cùng số cú dứt điểm (13 - 8), phía Estrela lại tỏ ra hiệu quả hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích (4 - 6).

83' Alverca tung M. Essimi vào sân ở phút 83 Ở phút 83, Alverca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Essimi được tung vào sân để thế chỗ B. Meupiyou . Ban huấn luyện đội chủ nhà quyết định làm mới lực lượng nhằm duy trì sự tập trung trong thế thiếu người ở những phút cuối trận.

83' Alverca tung V. Moreira vào sân ở phút 83 Phút 83, ban huấn luyện Alverca quyết định đưa V. Moreira vào sân để thay thế cho Ian Luccas . Trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Chiquinho và tỷ số đang hòa 2-2, đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm bổ sung nhân sự cho đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

83' Alverca làm mới đội hình với S. J. Merheg Phút 83, Alverca quyết định điều chỉnh nhân sự khi S. J. Merheg được tung vào sân thay thế cho V. Semedo . Trong bối cảnh phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Chiquinho ở phút 74, sự xuất hiện của Merheg được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sự tập trung khi tỷ số đang là 2-2.

85' E. Pedro Vanga nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, E. Pedro Vanga bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra đầy kịch tính trong những phút chót khi tỷ số giữa Alverca và Estrela vẫn đang là 2-2.

88' Estrela làm mới hàng công ở những phút cuối Phút 88, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi S. van Hooijdonk được tung vào sân thế chỗ L. Antonetti . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đối thủ Alverca chỉ còn 10 người trên sân, đây là phương án tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

89' Thế trận giằng co kịch tính ở những phút cuối Bước sang phút 89, hai đội vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số 2-2. Dù Alverca nhỉnh hơn về tổng số lần dứt điểm (14 - 8), Estrela lại tỏ ra hiệu quả hơn ở số pha dứt điểm trúng đích (4 - 6) cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 48% - 52%.

90' Estrela tung L. Mincarelli vào sân ở phút 90 Phút 90, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Mincarelli vào sân thay cho Rafa Soares. Trong những phút cuối khi tỷ số đang là 2-2, đội khách muốn gia cố lực lượng để bảo vệ điểm số trên sân của Alverca.

KT Kết thúc: Alverca 2-2 Estrela Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 23:29 15/08/2026

Đội hình chính thức Alverca Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Sergio Ferreira Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa 31 Matheus Mendes 14 Steven Baseya 4 Yaya Bojang 33 Bastien Meupiyou 2 Nabil Touaizi 6 Davy Gui 25 Ian Luccas 12 Isaac James 10 Chiquinho 22 Figueiredo 9 Vivaldo 24 Léo Linck 17 Jefferson Encada 5 Stefan Leković 30 Luan Patrick 55 Rafa Soares 8 Robinho 39 Eddy Doué 99 Abraham Marcus 14 Lovro Zvonarek 10 Ianis Stoica 37 Leandro Antonetti Dự bị Alverca 91 Jhonatan 20 Diogo Spencer 15 Ikker dos Santos 8 Vasco Moreira 35 Rayan Lucas 55 Francisco Chissumba 18 Zakaria Kassary 19 Marco Essimi 30 Abderrahmane Soumare Estrela 51 Diogo Pinto 22 David Grilo 79 Atanas Chernev 3 Lucas Mincarelli 21 Max Scholze 4 Bernardo Schappo 28 Tom Moustier 93 Bénito 71 Emerson Pedro Vanga Cập nhật đội hình lúc 21:01 15/08/2026

Alverca Thống kê Estrela 46% Kiểm soát bóng 54% 14 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 7 2 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Abraham Marcus Estrela 1 bàn Ian Luccas Alverca 1 bàn Leandro Antonetti Estrela 1 bàn Vivaldo Alverca 1 bàn Isaac James Alverca 1 kiến tạo · điểm 7.6 Rayan Lucas Alverca 1 kiến tạo · điểm 7.3

Bối cảnh trận đấu Alverca vs Estrela

Vào lúc 21h30 ngày 15/08/2026, cuộc so tài giữa Alverca và Estrela trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) sẽ diễn ra tại sân vận động FC Alverca Sports Complex. Đây là cơ hội để cả hai câu lạc bộ tìm kiếm kết quả thuận lợi trong giai đoạn đầu mùa giải mới.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Alverca khởi đầu mùa giải chưa thực sự như ý khi phải chịu thất bại ở trận đấu gần nhất. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc FC Alverca Sports Complex sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Estrela thể hiện màn trình diễn nhỉnh hơn đôi chút khi giành 1 trận hòa ở lần ra sân vừa qua. Đội khách hiện sở hữu 1 điểm và đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Dù phải làm khách, Estrela vẫn hướng tới việc tích lũy điểm số để củng cố chỗ đứng ở nhóm trên.

Thế đối đầu và đánh giá trận đấu

Xét trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, sự cân bằng được thể hiện rõ khi có tới 2 trận kết thúc với tỷ số hòa, đồng thời cả Alverca lẫn Estrela đều chưa có chiến thắng nào. Kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy mỗi cuộc so tài giữa hai bên thường diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Với lợi thế sân nhà, Alverca được kỳ vọng sẽ thi đấu quyết tâm để cải thiện tình hình. Trong khi đó, Estrela sở hữu sự chủ động nhất định nhờ điểm số đã tích lũy. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai đội đều cẩn trọng trong từng đường bóng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Alverca · 0 thắng 2 hòa Estrela · 0 thắng Alverca - Estrela Hòa Alverca 1 - 1 Estrela Hòa Estrela 2 - 2 Alverca Hòa

Alverca 5 trận gần nhất B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất H T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H 2 FC Porto 1 1 0 0 +2 3 T 3 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T … 5 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T 6 Estrela 1 0 1 0 0 1 H 7 Estoril 1 0 1 0 0 1 H … 17 Vitória SC 2 0 0 2 -2 0 B B 18 Alverca 1 0 0 1 -2 0 B