Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, San Diego đánh bại Puebla tại Leagues Cup Trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup trên sân Snapdragon Stadium, San Diego liên tục vượt lên dẫn trước để giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở, bất chấp những nỗ lực rượt đuổi kiên cường từ Puebla.

San Diego 3 - 2 Puebla Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Puebla.

4' O. Soe mở tỷ số sớm cho San Diego Phút 4: Từ đường kiến tạo của J. Tverskov, O. Soe dứt điểm chính xác đưa San Diego vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng ngay ở những phút đầu giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế rất lớn trước Puebla tại sân Snapdragon Stadium.

13' San Diego lấn lướt sau bàn mở tỷ số Sớm vươn lên dẫn trước 1-0, San Diego tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong những phút đầu trận. Đội bóng này nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng với 54% - 46% và vượt trội về số cú dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), khiến Puebla gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

25' San Diego kiểm soát thế trận, liên tục ép sân Puebla Sau 25 phút thi đấu, San Diego đang duy trì thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% trước Puebla. Đội bóng đang dẫn 1 - 0 sở hữu 6 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 1), đẩy đối thủ vào thế phải lùi sâu co cụm phòng ngự.

30' K. Velasco lên tiếng, Puebla đưa trận đấu về vạch xuất phát Phút 30, K. Velasco tỏa sáng ghi bàn thắng quý giá giúp Puebla san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ này giúp đại diện Mexico lấy lại sự tự tin trên sân Snapdragon Stadium sau khi bị dẫn trước từ sớm.

37' San Diego cầm bóng nhiều nhưng Puebla dứt điểm nhỉnh hơn Đến phút 37, San Diego đang nỗ lực làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% . Dù vậy, Puebla mới là đội tích cực hãm thành hơn khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm ( 6 - 8 ) cũng như phạt góc ( 2 - 3 ) trong thế trận hòa 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' San Diego điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, San Diego có sự thay đổi nhân sự khi O. Valakari được tung vào sân thế chỗ cho J. Tverskov . Trong thế trận đang hòa 1-1, quyết định điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sự mới mẻ cho lối chơi của đội chủ nhà.

46' San Diego điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, San Diego có sự thay đổi nhân sự khi A. Mighten được tung vào sân thay cho L. Morgan . Trong thế trận đang hòa 1-1 với Puebla, đại diện chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ gia tăng sức ép trên sân Snapdragon Stadium.

46' San Diego điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, San Diego đã quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung I. Murphy vào sân thế chỗ C. McVey . Bước vào 45 phút còn lại với tỷ số hòa 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới sẽ giúp họ tạo ra sự khác biệt trước Puebla.

50' San Diego cầm bóng vượt trội nhưng thế trận vẫn giằng co Bước sang phút 50, San Diego áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% nhưng tỷ số vẫn đang ở thế cân bằng 1 - 1 . Puebla chứng tỏ sự nguy hiểm của mình khi sở hữu tổng số cú dứt điểm ngang bằng 8 - 8 (trúng đích 2 - 2 ) cùng số lần phạt góc 3 - 3 .

62' San Diego lấn lướt, Puebla rình rập đáp trả Bước sang phút 62, San Diego đang nắm quyền kiểm soát trận đấu với thời lượng giữ bóng 63% - 37% nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên. Dù vậy, Puebla vẫn thi đấu kiên cường và sẵn sàng đáp trả khi tỷ lệ dứt điểm không quá chênh lệch 11 - 9 (cùng trúng đích 3 - 3 ), khiến thế trận tiếp tục ở thế giằng co.

67' Puebla tung M. Tomas vào sân thay K. Velasco Phút 67, Puebla quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Tomas vào sân thay cho K. Velasco . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của M. Tomas được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp Puebla gia tăng sức ép trong thời gian còn lại của trận đấu.

74' San Diego ép sân nhưng Puebla đáp trả quyết liệt Bước sang phút 74, San Diego duy trì sức ép lớn với thời lượng kiểm soát bóng 64% - 36% cùng chỉ số phạt góc 6 - 4 trước Puebla. Dù vậy, thế trận vẫn duy trì trạng thái giằng co khi tổng số cú dứt điểm khá cân bằng 12 - 11 và tỷ số hiện là 1 - 1.

75' San Diego tung A. Godoy vào sân ở phút 75 Phút 75, San Diego quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Godoy được tung vào sân thay thế P. Soma . Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại.

75' San Diego tung M. Ingvartsen vào sân ở phút 75 Phút 75, San Diego có sự thay đổi nhân sự trên sân khi M. Ingvartsen được tung vào thay cho B. B. Zamble . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đây có thể là phương án nhằm giúp đội chủ nhà tìm kiếm sự khác biệt trong những phút còn lại.

76' D. Vazquez xé lưới Puebla, San Diego dẫn 2-1 Phút 76, D. Vazquez lập công giúp San Diego tái lập thế dẫn trước 2-1 trong cuộc đối đầu với Puebla. Bàn thắng đến như một kết quả tất yếu sau những áp lực liên tục mà đội chủ sân Snapdragon Stadium tạo ra.

80' D. Thorhallsson nâng tỷ số lên 3-1 cho San Diego Phút 80, D. Thorhallsson lập công giúp San Diego gia tăng khoảng cách lên 3-1. Chỉ ít phút sau khi tái lập thế dẫn bàn, đội chủ sân Snapdragon Stadium tiếp tục nới rộng cách biệt để tạo lợi thế vô cùng an toàn.

80' Puebla điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba Ngay ở phút 80, Puebla quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung Lucas Camilo vào sân thế chỗ cho S. Sanabria . Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ cải thiện thế trận khi đang bị San Diego dẫn 3-1.

80' Puebla điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80, Puebla quyết định thực hiện sự thay đổi người khi O. F. Moreno Villegas được tung vào sân để thế chỗ cho B. Garnica .

Rơi vào thế bị San Diego dẫn 3-1, đội khách buộc phải tăng cường nhân tố mới nhằm nỗ lực tìm kiếm hy vọng trong những phút ít ỏi còn lại.

80' Puebla tung A. Ramirez vào sân ở phút 80 Phút 80, Puebla đưa ra sự thay đổi người khi A. Ramirez được tung vào sân thế chỗ cho A. Organista . Trong bối cảnh vừa phải nhận bàn thua thứ ba và đang bị San Diego dẫn 3-1, đại diện Mexico buộc phải bổ sung nhân sự mới với hy vọng cải thiện thế trận trong những phút cuối.

86' San Diego làm chủ thế trận những phút cuối Tiến về những phút cuối, San Diego tiếp tục áp đảo với 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng và bảo vệ vững chắc lợi thế 3 - 1 . Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 7 - 3 ) cùng 6 - 4 quả phạt góc, khiến Puebla gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng.

87' E. Mustre nhen nhóm hy vọng cho Puebla Phút 87, E. Mustre lập công sau đường kiến tạo của F. Almada , giúp Puebla rút ngắn cách biệt xuống 3-2. Bàn thắng ở những phút cuối trận nhen nhóm lại hy vọng giành điểm cho Puebla trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Snapdragon Stadium.

KT Kết thúc: San Diego 3-2 Puebla Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 11:19 13/08/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Puebla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza 18 Duran Ferree 3 Dagur Dan Þórhallsson 97 Christopher McVey 17 Osvald Soe 5 Kieran Sargeant 15 Pedro Soma 6 Jeppe Tverskov 19 David Vazquez 21 Bryce Duke 9 Lewis Morgan 14 Bryan Zamblé 33 Jesús Rodríguez 12 Iker Moreno 5 Facundo Almada 4 Juan Pablo Vargas 7 Fernando Monarrez 24 Alejandro Organista 21 Sergio Sanabria 27 Brayan Garnica 26 Kevin Velasco 11 Emiliano Gómez 29 Eduardo Mustre Dự bị San Diego 1 CJ Dos Santos 33 Oscar Verhoeven 32 Ian Murphy 27 Luca Bombino 25 Ian Pilcher 20 Aníbal Godoy 12 Gabriel Pirani 8 Onni Valakari 24 Emmanuel Boateng Puebla 28 Daniel Gutierrez 182 Yael Ortega 15 Óscar Villa 20 Jose Pachuca 2 Angel Leyva 3 Alberto Herrera 34 Lucas Camilo 8 Omar Moreno 22 Carlos Baltazar Cập nhật đội hình lúc 08:51 13/08/2026

San Diego Thống kê Puebla 64% Kiểm soát bóng 36% 17 Dứt điểm 16 7 Trúng đích 4 6 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật David Vazquez San Diego 1 bàn Osvald Soe San Diego 1 bàn Eduardo Mustre Puebla 1 bàn Kevin Velasco Puebla 1 bàn Dagur Dan Þórhallsson San Diego 1 bàn Jeppe Tverskov San Diego 1 kiến tạo · điểm 7.3

Cuộc so tài giữa San Diego và Puebla tại giải đấu Leagues Cup hứa hẹn sẽ mang lại những diễn biến căng thẳng khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm lại cảm giác chiến thắng. Màn đối đầu này diễn ra trong bối cảnh phong độ thi đấu gần đây của đôi bên đều chưa thực sự mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Trận đấu giữa San Diego và Puebla sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 09h15 ngày 13/08/2026. Sân vận động Snapdragon Stadium sẽ là nơi diễn ra cuộc chạm trán này.

Phân tích phong độ thi đấu

Đội chủ nhà San Diego bước vào trận đấu này với màn trình diễn tương đối thất thường. Trong 2 trận đấu gần nhất, họ có được 1 trận thắng và phải nhận 1 trận thua. Việc không giữ được mạch trận ổn định khiến San Diego gặp đôi chút thách thức trong việc duy trì thế trận vượt trội.

Ở chiều ngược lại, Puebla đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi. Thống kê phong độ cho thấy đội khách đã để thua cả 2 trận đấu gần đây nhất. Chuỗi trận toàn thua này đặt ra áp lực lớn cho Puebla, buộc họ phải tập trung tối đa nếu muốn giành lấy một kết quả khả quan hơn ở chuyến làm khách sắp tới.

Nhận định chung

Lợi thế thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Snapdragon Stadium có thể xem là điểm tựa tinh thần quan trọng dành cho San Diego. Mặc dù vậy, với tính chất của một trận đấu thuộc Leagues Cup, Puebla nhiều khả năng sẽ chủ động thi đấu thận trọng để khắc phục những sai lầm xuất hiện ở các lượt trận vừa qua.

San Diego 5 trận gần nhất T B H T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Puebla 5 trận gần nhất B B H B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới