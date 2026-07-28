Tin mới

    Sabah đánh bại KuPS, giành chiến thắng trên sân khách

    Đại Ngàn28/07/2026 17:05

    Sabah thắng KuPS 0-2 tại Savon Sanomat Areena, với các bàn của Simic và Mickels; kết quả giúp đội khách rời Kuopio trong niềm vui, còn KuPS nhận thất bại ngay trên sân nhà.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận KuPS 0-2 Sabah: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    KuPS0 - 2SabahKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      KuPS tiếp đón Sabah.

    • 13'KuPS kiểm soát, Sabah rình rập

      Sau 13 phút, KuPS nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và nhỉnh hơn về phạt góc 3 - 1. Dù vậy, Sabah đang cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công khi dẫn dứt điểm 0 - 1, trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 25'KuPS kiểm soát thế trận

      Phút 25', KuPS đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 và vượt trội về phạt góc 5 - 1. Sabah phải lùi sâu chống đỡ, trong khi thế trận vẫn thiếu những cơ hội thực sự rõ ràng khi tổng số pha dứt điểm mới là 2 - 1.

    • 37'KuPS kiểm soát, Sabah rình rập

      Phút 37', KuPS đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và được hưởng 5 - 2 quả phạt góc. Sabah chủ động lùi sâu chịu sức ép, nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 2 cú dứt điểm trúng đích so với 0 của KuPS.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'KuPS kiểm soát, Sabah rình rập

      Bước sang phút 50, KuPS đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58 - 42 và số phạt góc 5 - 3. Sabah chịu sức ép nhưng vẫn rình rập hiệu quả, khi dứt điểm trúng đích 1 - 2.

    • 52'Veljko Simic đưa Sabah vượt lên

      Phút 52, Veljko Simic lập công sau đường kiến tạo của Tymoteusz Puchacz, đưa Sabah mở tỷ số trước KuPS. Đội khách đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý khi vươn lên dẫn 0-1.

    • 58'Sabah điều chỉnh nhân sự ở phút 58

      Phút 58, Joslyn Luyeye-Lutumba vào sân thay Bob Nii Armah. Sabah đang dẫn 1-0, và sự thay đổi này có thể giúp KuPS tìm thêm phương án sau bàn thua.

    • 58'Piotr Parzyszek vào sân

      Phút 58', Piotr Parzyszek vào sân thay Valentín Gasc, trong lúc KuPS đang bị Sabah dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này diễn ra không lâu sau bàn thắng mở tỷ số của Sabah.

    • 60'Umarali Rakhmonaliev nhận thẻ vàng

      Phút 60', Umarali Rakhmonaliev nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 61'Xander Severina vào sân

      Phút 61, Xander Severina vào sân thay Kaheem Parris khi Sabah đang dẫn 0-1.

    • 62'Petteri Pennanen nhận thẻ vàng

      Phút 62, Petteri Pennanen nhận thẻ vàng. KuPS thêm phần thận trọng khi đang bị Sabah dẫn bàn.

    • 62'KuPS kiểm soát, Sabah phòng ngự chặt

      Phút 62, KuPS đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và nhỉnh hơn ở phạt góc 5 - 4. Tuy nhiên, Sabah vẫn đứng vững khi số lần dứt điểm là 4 - 4, đồng thời chờ cơ hội từ thế dẫn bàn.

    • 70'Sabah nhân đôi cách biệt ở phút 70

      Phút 70, Joy-Lance Mickels lập công, giúp Sabah nhân đôi cách biệt trước KuPS và nâng tỷ số lên 0-2. Sabah đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong những phút cuối.

    • 72'Saikou Touray nhận thẻ vàng

      Phút 72, Saikou Touray nhận thẻ vàng. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn sau hai bàn thắng của Sabah.

    • 74'Saku Heiskanen vào sân, KuPS điều chỉnh

      Phút 74, Saku Heiskanen được tung vào sân thay Clinton Antwi. KuPS có thêm điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Sabah dẫn 0-2.

    • 74'KuPS thay người ở phút 74

      Phút 74, Niilo Kujasalo vào sân thay Tommi Jyry khi KuPS đang bị Sabah dẫn 0-2. KuPS có thêm sự điều chỉnh trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

    • 74'KuPS kiểm soát bóng, Sabah sắc bén hơn

      Bước sang phút 74', KuPS nhỉnh hơn về cầm bóng với 55 - 45 nhưng Sabah mới là đội tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 5 - 7, trong đó có lợi thế rõ rệt về số lần trúng đích 1 - 3. Sabah đang dẫn 0 - 2 và có thể chủ động chờ cơ hội phản công.

    • 78'Rodrigo Fernandes vào sân

      Phút 78, Rodrigo Fernandes vào sân thay Aleksey Isayev, khi Sabah đang dẫn KuPS 2-0.

    • 78'Abdulakh Khaybulayev vào sân

      Phút 78, Abdulakh Khaybulayev vào sân thay Umarali Rakhmonaliev. Sabah đang dẫn trước, nên sự điều chỉnh này đến trong thời điểm đội khách có thể ưu tiên duy trì lợi thế.

    • 78'Tellur Mütallimov vào sân phút 78

      Phút 78, Tellur Mütallimov vào sân thay Akim Zedadka. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Sabah đang nắm lợi thế trong trận đấu.

    • 81'Saku Savolainen vào sân phút 81

      Phút 81, Saku Savolainen vào sân thay Akseli Puukko. KuPS đang bị dẫn 0-2, nên đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối.

    • 86'KuPS kiểm soát bóng, Sabah vẫn sắc bén

      Bước sang phút 86, KuPS nhỉnh hơn về kiểm soát bóng 57-43 và phạt góc 8-5, nhưng Sabah mới là đội hiệu quả hơn với số lần dứt điểm 6-8. Đội khách đang dẫn 0-2 và duy trì thế trận đủ chắc để bảo vệ lợi thế.

    • 87'Orphé Mbina vào sân phút 87

      Phút 87, Orphé Mbina vào sân thay Joy-Lance Mickels. Sabah đang dẫn 0-2, nên sự thay đổi này diễn ra khi đội bóng nắm lợi thế rõ rệt.

    • 89'Brahima Magassa nhận thẻ vàng phút 89

      Phút 89, Brahima Magassa nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Đây là dấu hiệu cho thấy trận đấu vẫn còn căng thẳng khi tiến gần hồi còi mãn cuộc.

    • KTKết thúc: KuPS 0-2 Sabah

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

    Cập nhật lúc 23:52 28/07/2026

    Đội hình chính thức
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Sabah
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Johannes Kreidl
    29
    Akseli Puukko
    28
    Brahima Magassa
    4
    Kasim Adams
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    22
    Saikou Touray
    16
    Tommi Jyry
    8
    Petteri Pennanen
    24
    Bob Nii Armah
    11
    Jaime Moreno
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    10
    Aleksey Isayev
    13
    Ivan Lepinjica
    11
    Kaheem Parris
    20
    Joy-Lance Mickels
    21
    Veljko Simic
    Dự bị
    KuPS
    3 Saku Heiskanen6 Saku Savolainen12 Hemmo Riihimäki13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek21 Joslyn Luyeye-Lutumba23 Arttu Lötjönen
    Sabah
    1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina88 Rodrigo Fernandes
    Cập nhật đội hình lúc 21:20 28/07/2026
    KuPSThống kêSabah
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    7
    Dứt điểm
    8
    2
    Trúng đích
    4
    8
    Phạt góc
    6
    14
    Phạm lỗi
    17
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Joy-Lance Mickels
    Joy-Lance Mickels
    Sabah
    1 bàn
    Veljko Simic
    Veljko Simic
    Sabah
    1 bàn
    Tymoteusz Puchacz
    Tymoteusz Puchacz
    Sabah
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Xander Severina
    Xander Severina
    Sabah
    1 kiến tạo

    Thông tin trận đấu

    KuPS sẽ đối đầu Sabah tại Savon Sanomat Areena lúc 22h ngày 28/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc so tài được chờ đợi bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, với Sabah là bên giành chiến thắng.

    Trong bối cảnh dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội xử lý trận đấu và ảnh hưởng từ kết quả đối đầu trước đó.

    Sabah có lợi thế tâm lý từ lần gặp gần nhất

    Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, KuPS chưa có chiến thắng hay trận hòa nào, trong khi Sabah giành phần thắng. Con số này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, nhưng vẫn tạo ra một lợi thế nhất định về tâm lý cho đội khách trước khi bóng lăn.

    KuPS sẽ cần tránh để kết quả trong quá khứ tác động đến cách nhập cuộc. Việc thi đấu trên sân Savon Sanomat Areena có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong việc kiểm soát không gian và nhịp độ, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức trong từng thời điểm.

    Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

    Không có dữ liệu xác nhận sơ đồ hoặc phong cách vận hành cụ thể của hai đội, vì vậy chưa thể khẳng định bên nào sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào. Tuy nhiên, trận đấu có thể được quyết định bởi cách KuPS và Sabah chuyển đổi giữa trạng thái kiểm soát bóng với phòng ngự.

    Nếu KuPS muốn tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng này cần duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Khi dâng cao, đội chủ nhà cũng phải bảo đảm đủ quân số để ngăn Sabah tổ chức phản công. Đây là điểm quan trọng bởi một sai lầm trong khâu chuyển trạng thái có thể làm thay đổi thế trận.

    Ở chiều ngược lại, Sabah có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ ưu thế từ lần gặp trước. Đội khách cần duy trì tính kỷ luật, đặc biệt trong những thời điểm chịu sức ép, đồng thời tận dụng tốt các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để xác định cách Sabah sẽ triển khai bóng hoặc sử dụng nhân sự nào.

    Lực lượng và đội hình dự kiến

    Nguồn thông tin không cung cấp danh sách cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc đội hình dự kiến của KuPS và Sabah. Vì vậy, chưa thể đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự đến cách vận hành chiến thuật của hai đội.

    Nhận định KuPS vs Sabah

    Sabah bước vào trận đấu với lợi thế đối đầu rõ ràng hơn, nhưng KuPS có cơ hội tạo ra thế cân bằng khi được chơi tại Savon Sanomat Areena. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ sự tập trung, kiểm soát nhịp độ và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà Sabah có nền tảng tâm lý thuận lợi từ lần gặp gần nhất, còn KuPS cần chứng minh rằng lợi thế sân nhà có thể giúp họ thay đổi thế trận. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả cuối cùng vẫn khó dự đoán cụ thể.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    KuPS · 0 thắng0 hòaSabah · 1 thắng
    21/07/2026
    Sabah
    1 - 0
    KuPS
    SAB
    KuPS
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    Sabah
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    Tình hình lực lượng
    KuPS
    Không có thông tin
    Sabah
    Khayal Aliyev (Tendon Rupture)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Sabah đánh bại KuPS, giành chiến thắng trên sân khách
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO