Sabah đè bẹp AGF Aarhus 4-0, đội khách thảm bại tại Masazyr

90+3' Sabah rút Mickels ra nghỉ ở những phút bù giờ

Phút 90+3, Sabah thực hiện sự thay đổi người khi Rodrigo Fernandes được tung vào sân để thế chỗ cho Joy-Lance Mickels. Khi chiến thắng 4-0 đã nằm chắc trong tay, đây là điều chỉnh nhằm rút trụ cột ra nghỉ và khép lại những giây cuối cùng của trận đấu.