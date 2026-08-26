Sadio Mane lập cú đúp quả cảm, 10 người Al Nassr ngược dòng hạ Al Ettifaq kịch tính 3-2 Dù mất người sớm và bị dẫn 2 bàn, Al Nassr vẫn tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng thắng 3-2 trước Al Ettifaq nhờ cú đúp chói sáng của Sadio Mane tại vòng 3.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 3 Saudi Pro League đã khép lại với một kịch bản nghẹt thở ngoài sức tưởng tượng. Dù phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 12 và bị đối thủ dẫn trước hai bàn, bản lĩnh kiên cường cùng màn trình diễn xuất chúng của Sadio Mane đã giúp Al Nassr giành chiến thắng quả cảm 3-2 ngay trên sân của Al Ettifaq.

Sadio Mane bùng nổ rực sáng trong màn lội ngược dòng ngoạn mục của Al Nassr.

Khởi đầu thảm họa và sức ép dồn dập từ Al Ettifaq

Hành quân đến sân khách với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì ngôi đầu, Al Nassr sớm gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng. Phút thứ 12, toan tính ban đầu của đội khách hoàn toàn bị xáo trộn khi thủ thành Bento phạm lỗi nguy hiểm ngoài vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Việc thi đấu trong thế thiếu người khiến đại diện thủ đô nhanh chóng rơi vào thế bị động. Tận dụng triệt để lợi thế quân số, Al Ettifaq liên tục gia tăng sức ép và cụ thể hóa ưu thế ở phút 31 nhờ cú dứt điểm hiểm hóc của Ondrej Duda. Đến phút bù giờ hiệp một (45+4'), Alvaro Medran nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một siêu phẩm sút xa chân trái găm thẳng vào góc cao khung thành.

Bước ngoặt chiến thuật và màn bùng nổ của Sadio Mane

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Al Nassr đưa ra quyết định táo bạo khi rút lão tướng Cristiano Ronaldo ra nghỉ để tung Abdullah Al Khaibari vào sân nhằm gia cố tuyến giữa. Nước cờ nhân sự này giúp đội khách tái lập sự cân bằng ở khu trung tuyến, đồng thời mở ra không gian cho các pha phản công sắc bén.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Al Nassr đã phát huy hiệu quả ở phút 74. Nhận đường chọc khe tinh tế từ Joao Felix, cựu tiền đạo Liverpool - Sadio Mane - bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 3 phút sau, tiếp tục là Joao Felix ghi dấu ấn với quả tạt chuẩn xác từ chấm phạt góc để trung vệ Abdulelah Al Amri ập vào đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 2-2.

Bàn thắng nghẹt thở phút 90 và ngôi đầu bảng xứng đáng

Hai bàn thua chóng vánh khiến hệ thống phòng ngự của Al Ettifaq hoàn toàn vỡ vụn. Đỉnh điểm của sự kịch tính xuất hiện ở phút 90, khi Al Nassr tổ chức một pha phản công thần tốc mẫu mực. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Sami Al Naji, Sadio Mane lập tức băng lên tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Turki Ba Al Jawsh. Sau khi công nghệ VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ, màn ngược dòng kỳ vĩ 3-2 chính thức được ấn định.

Thông tin trận đấu Al Ettifaq Al Nassr Tỷ số chung cuộc 2 3 Cầu thủ ghi bàn Ondrej Duda (31'), Alvaro Medran (45+4') Sadio Mane (74', 90'), Abdulelah Al Amri (77') Thẻ phạt đáng chú ý - Bento (Thẻ đỏ - 12')

Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc giúp Al Nassr duy trì mạch toàn thắng sau 3 vòng đấu với trọn vẹn 9 điểm. Bản lĩnh vượt khó trong thế 10 người không chỉ khẳng định chiều sâu đội hình mà còn củng cố vững chắc vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của đội bóng thủ đô.