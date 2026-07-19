Saka lập hat-trick, tuyển Anh thắng Pháp 6-4 trong trận tranh hạng ba kịch tính nhất lịch sử World Cup Vượt qua lời nguyền hạng ba, Tam Sư giành huy chương đồng World Cup sau màn rượt đuổi tỷ số 6-4 trước Pháp nhờ sự tỏa sáng của Bukayo Saka và Declan Rice.

Trận tranh hạng ba World Cup tại Miami đã biến thành một trong những cuộc đối đầu điên rồ và giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Trong một ngày mà các hệ thống phòng ngự trở nên mong manh trước những bộ óc tấn công thượng hạng, đội tuyển Anh đã đánh bại Pháp với tỷ số không tưởng 6-4 để chính thức giành tấm huy chương đồng thế giới.

Sự bùng nổ của Declan Rice và bàn thắng lịch sử

Được trao băng thủ quân khi Harry Kane ngồi dự bị, Declan Rice đã chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của Tam Sư dưới thời Thomas Tuchel. Ngay từ phút thứ 3, tiền vệ này đã thực hiện một pha đánh chặn thông minh giữa sân trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ cự ly 25 mét, mở tỷ số trận đấu.

Rice có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Pha lập công ở giây thứ 134 không chỉ giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực mà còn đưa Rice vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhanh thứ hai cho quốc gia này tại các kỳ World Cup. Không dừng lại ở đó, chính Rice là người thực hiện quả phạt góc chuẩn xác ở phút 18 để Ezri Konsa nhân đôi cách biệt, thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn trong hiệp một.

Bukayo Saka và màn tái hiện kỳ tích năm 1966

Nếu Rice là kiến trúc sư, thì Bukayo Saka chính là sát thủ kết liễu hy vọng của người Pháp. Ngôi sao của Arsenal đã có một đêm diễn thượng hạng tại Miami với cú hat-trick lịch sử. Ba bàn thắng của anh là sự tổng hòa của kỹ năng chọn vị trí, khả năng dứt điểm tầm xa và bản lĩnh thép trên chấm phạt đền.

Saka trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau gần 60 năm lập hat-trick ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, tái hiện thành tích huy hoàng của huyền thoại Sir Geoff Hurst tại trận chung kết năm 1966. Đặc biệt, cú sút phạt đền lạnh lùng ở phút 87 của anh đã dập tắt mọi nỗ lực vùng lên của Les Bleus khi tỷ số đang là 5-4 đầy mong manh.

Saka đi vào lịch sử với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Đấu pháp của Thomas Tuchel: Khai thác khoảng trống

Chiến thắng của tuyển Anh mang đậm dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel. Nhận thấy hệ thống phòng ngự của Pháp thường dâng cao để áp đặt lối chơi, chiến lược gia người Đức đã chỉ đạo các học trò tập trung khoét sâu vào hai hành lang cánh. Tốc độ của Marcus Rashford và Bukayo Saka liên tục đặt các hậu vệ biên của Pháp vào tình trạng báo động đỏ.

Sự hiệu quả được minh chứng qua bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37. Một pha phối hợp chuyển trạng thái cực nhanh từ biên vào trung lộ đã giúp Saka dễ dàng đệm bóng cận thành. Trong hiệp một, Tam Sư đạt hiệu suất đáng nể khi ghi được 4 bàn thắng chỉ sau 11 cú dứt điểm, trực tiếp bẻ gãy ý đồ chơi pressing của đối thủ.

Bản lĩnh vượt qua áp lực và lời nguyền hạng ba

Dù dẫn trước với khoảng cách an toàn, tuyển Anh đã có những phút giây chao đảo trong hiệp hai khi Pháp dồn toàn lực tấn công, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 rồi 4-5. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhân sự từ băng ghế dự bị của Tuchel đã phát huy tác dụng đúng lúc. Djed Spence mang về quả phạt đền quan trọng, và Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-4 ở phút 90+8.

Chiến thắng này giúp bóng đá xứ sở sương mù chính thức xóa bỏ "lời nguyền" tranh hạng ba sau những thất bại cay đắng vào các năm 1990 và 2018. Vị trí thứ ba tại giải đấu năm nay là thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ sau chức vô địch năm 1966, đánh dấu một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel.