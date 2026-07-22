Sân bay Phan Thiết gần 3.900 tỷ đồng: Kiến trúc Champa và tiến độ 24 tháng Với tiêu chuẩn ICAO 4E, sân bay Phan Thiết có khả năng đón các dòng máy bay thân rộng hiện đại, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và thúc đẩy du lịch cho tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đang trở thành tâm điểm chú ý của mạng lưới hàng không quốc gia với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Đây là một trong số ít sân bay mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại và rút ngắn thời gian tiếp cận trung tâm du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Quy hoạch và quy mô kỹ thuật cấp cao

Theo báo cáo thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, Phan Thiết nằm trong nhóm 7 cảng hàng không mới dự kiến đưa vào khai thác trước năm 2030. Danh sách này bao gồm các sân bay trọng điểm như Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn.

Nhà ga cảng hàng không Phan Thiết sở hữu kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Chăm Pa. Ảnh minh họa

Hạng mục hàng không dân dụng của dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Với công suất giai đoạn đầu đạt khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, sân bay không chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ mà còn có tiềm năng khai thác các đường bay quốc tế khi nhu cầu thị trường phát sinh. Toàn bộ dự án bao gồm hệ thống hạ tầng đồng bộ: sân đỗ máy bay, đường lăn, tháp kiểm soát không lưu và nhà điều hành kỹ thuật.

Kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ tháp Chăm

Khác biệt với phong cách tối giản của nhiều sân bay hiện đại, nhà ga hành khách Phan Thiết mang đậm bản sắc địa phương. Thiết kế được lấy cảm hứng từ tháp Chăm Pô Sah Inư - quần thể di tích hơn 1.200 năm tuổi. Với diện tích khoảng 18.000m², công trình thể hiện triết lý "Hồn lửa, khát vọng vươn cao", kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố văn hóa bản địa và kỹ thuật hàng không tiên tiến.

Các đường nét kiến trúc đều tái hiện đời sống văn hóa Chăm Pa xưa với gam đỏ gạch là tông màu chủ đạo. Ảnh minh họa

Về ngoại thất, các cổng vòm được cách điệu thành khối tam giác vươn cao như ngọn lửa. Gam màu đỏ gạch chủ đạo tạo sự liên kết thị giác với các công trình Chăm cổ tại tỉnh Lâm Đồng. Bên trong nhà ga, các kiến trúc sư ứng dụng kỹ thuật xây vòm giật cấp (corbel), sử dụng các lớp gạch xếp chồng thu dần vào tâm để tạo chiều sâu và hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho hành khách ngay khi đặt chân đến.

Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và tiềm năng phát triển

Trong nhiều thập kỷ, khu vực Phan Thiết - Mũi Né phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ, khiến việc tiếp cận của khách quốc tế và khách nội địa từ phương xa gặp nhiều hạn chế. Việc hoàn thành sân bay trong thời gian dự kiến 24 tháng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn về hạ tầng logistics và du lịch.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng. Việc bổ sung cửa ngõ hàng không mới này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối liên vùng cho khu vực Nam Trung Bộ. Đối với chủ đầu tư, đây là mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái du lịch - hàng không, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của du khách thông qua các dịch vụ nghỉ dưỡng và vận tải chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đây sẽ là cửa ngõ hàng không quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch mới nhất từ cơ quan chức năng.