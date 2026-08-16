San Diego gây sốc trước Los Angeles FC, chủ nhà vẫn an tâm cầm vé đi tiếp Pha lập công ở phút 89 của Dreyer giúp San Diego đánh bại Los Angeles FC 0-1 ngay trên sân BMO Stadium tại giải MLS. Dù trắng tay trên sân nhà, Los Angeles FC vẫn đã giành vé vào vòng 1/16, trong khi San Diego tiếp tục nín thở chờ chốt suất đi tiếp.

Los Angeles FC 0 - 1 San Diego Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón San Diego.

21' VAR từ chối bàn thắng của D. Bouanga vì lỗi chạm tay Phút 21, D. Bouanga đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Los Angeles FC không được công nhận. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định cầu thủ này đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm, khiến đội chủ sân BMO Stadium bị hụt hẫng.

29' Thẻ vàng cho A. Alvarado Jr ở phút 29 Phút 29, cầu thủ A. Alvarado Jr bên phía San Diego đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân BMO Stadium vẫn đang duy trì ở thế cân bằng với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' San Diego điều chỉnh nhân sự, E. Achouri vào sân Phút 53, San Diego quyết định thực hiện sự thay đổi người khi E. Achouri được tung vào sân thế chỗ L. Morgan . Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của E. Achouri được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công đội khách.

61' E. Segura của Los Angeles FC nhận thẻ vàng ở phút 61 Phút 61, E. Segura bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp trái luật. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội chủ nhà cần duy trì sự tỉnh táo để tránh chịu thêm bất lợi về nhân sự.

65' J. Shaffelburg vào sân thay T. Boyd ở phút 65 Phút 65, Los Angeles FC đưa ra sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi J. Shaffelburg vào sân thay thế T. Boyd . Đội chủ nhà kỳ vọng sự góp mặt của Shaffelburg sẽ tạo nên bước ngoặt trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0 - 0 trước San Diego.

65' Los Angeles FC tung M. Choiniere vào sân ở phút 65 Phút 65, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Choiniere vào sân thay thế cho T. Tillman . Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0 trước San Diego , ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo ra đột biến để khai thông thế bế tắc.

73' San Diego đưa Tverskov vào sân thay Alvarado Jr Phút 73, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Tverskov được tung vào sân thay cho A. Alvarado Jr . Trước đó, Alvarado Jr đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 29, vì vậy việc rút anh ra nghỉ giúp San Diego đảm bảo an toàn cho đội hình.

73' San Diego điều chỉnh nhân sự: O. Valakari vào sân Phút 73, ban huấn luyện San Diego quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự trên sân. Cầu thủ O. Valakari được tung vào sân để thế chỗ cho Gabriel Pirani nhằm tiếp thêm năng lượng tươi mới cho đội khách.

75' Thẻ vàng cho O. Valakari ở phút 75 Phút 75, cầu thủ O. Valakari bên phía San Diego phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân BMO Stadium vẫn đang diễn ra rất giằng co khi chưa bên nào ghi được bàn thắng với tỷ số 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC sẽ tạm sở hữu 34 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16.

80' Phút 80: M. Delgado dính thẻ vàng trong thế trận bế tắc Phút 80, M. Delgado bên phía Los Angeles FC phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút cuối với sự căng thẳng gia tăng khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC vẫn chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

84' Thẻ vàng tiếp theo cho Los Angeles FC ở phút 84 Phút 84, M. Choiniere bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Sức nóng của trận đấu trôi về những phút cuối gia tăng đáng kể, khiến trọng tài liên tục phải rút thẻ cảnh cáo cầu thủ hai bên.

85' San Diego rút Ingvartsen, tung Pellegrino vào sân ở phút 85 Phút 85, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Pellegrino được tung vào sân để thế chỗ cho M. Ingvartsen . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến ở những phút thi đấu cuối cùng.

85' San Diego thay người ở phút 85 Phút 85, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. McVey được tung vào sân thay cho I. Murphy . Trong thế trận chưa có bàn thắng nào được ghi với tỷ số 0-0, đội khách hướng tới việc gia cố lực lượng nhằm duy trì sự chắc chắn ở những phút cuối trận trên sân BMO Stadium.

89' A. Dreyer mở tỷ số cho San Diego từ chấm 11m Đến phút 89, A. Dreyer dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền, mang về bàn thắng mở tỷ số 0-1 cho San Diego . Pha lập công muộn màng giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay tại BMO Stadium.

90' Sức nóng dâng cao, A. Dreyer nhận thẻ vàng Phút 90, cầu thủ A. Dreyer bên phía San Diego phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng ở những phút cuối, ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1 ở phút 89.

90' Los Angeles FC tung R. Raposo vào sân ở phút 90 Ngay sau khi chịu bàn thua, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự ở phút 90 khi R. Raposo vào sân thế chỗ R. Hollingshead . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút bù giờ khi bị dẫn 0-1. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC vẫn đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

90' Los Angeles FC tung J. Ebobisse vào sân ở phút 90 Ngay sau khi nhận bàn thua, Los Angeles FC có sự thay đổi nhân sự ở phút 90 khi J. Ebobisse được tung vào sân thay thế E. Segura . Đội chủ nhà đang dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút ít ỏi còn lại. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC dù thua 0-1 nhưng đã giành vé vào vòng 1/16.

90+6' A. Dreyer nhận thẻ vàng ở phút 90+6 Phút 90+6', A. Dreyer bên phía San Diego phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở thời gian bù giờ. Tấm thẻ phạt xuất hiện ở những giây cuối khiến bầu không khí trận đấu tại sân BMO Stadium trở nên cực kỳ căng thẳng.

90+6' A. Dreyer nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 90+6 Phút 90+6', A. Dreyer của San Diego nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân với tấm thẻ đỏ . Liên tiếp dính hai thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối trận, anh khiến đội khách rơi vào thế thiếu người dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1.

90+7' Son Heung-Min nhận thẻ vàng ở phút 90+7 Ở phút 90+7', Son Heung-Min của Los Angeles FC phải nhận tấm thẻ vàng trong những phút bù giờ căng thẳng của trận đấu. Dù đang bị dẫn 0-1, Los Angeles FC nếu giữ tỷ số này vẫn đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Los Angeles FC 0-1 San Diego Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 11:37 16/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Los Angeles FC và San Diego diễn ra lúc 09:30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động BMO Stadium hứa hẹn đem lại những diễn biến hấp dẫn trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trận đấu quy tụ hai đội bóng đang sở hữu phong độ và vị trí khá chênh lệch trên bảng xếp hạng.

Phong độ thăng hoa của Los Angeles FC và vị trí trên bảng xếp hạng

Los Angeles FC đang thể hiện màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong giai đoạn gần đây. Đội bóng này sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại, trong đó giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 trận hòa. Phong độ thăng hoa giúp Los Angeles FC vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng MLS với 34 điểm.

Sự ổn định về mặt lối chơi cùng lợi thế sân nhà BMO Stadium sẽ là điểm tựa lớn giúp Los Angeles FC tự tin hướng tới việc kiểm soát thế trận và tìm kiếm kết quả có lợi.

San Diego và lợi thế đối đầu trong quá khứ

Trái ngược với phong độ ấn tượng của đội chủ nhà, San Diego lại đang trải qua khoảng thời gian tương đối trầm lặng. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến San Diego chững lại ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 21 điểm tích lũy.

Dù gặp bất lợi về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, San Diego lại sở hữu điểm tựa lớn từ lịch sử đối đầu. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, San Diego có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Los Angeles FC chưa từng giành phần thắng.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Trận đấu sắp tới trên sân BMO Stadium sẽ là màn so tài giữa một Los Angeles FC đang đứng thứ 2 với phong độ thi đấu xuất sắc và một San Diego nằm ở vị trí thứ 13 nhưng lại nắm giữ ưu thế đối đầu trực tiếp. Sự đối lập này hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc so tài hấp dẫn và khó đoán tại giải Nhà nghề Mỹ MLS.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Los Angeles FC · 0 thắng 1 hòa San Diego · 2 thắng San Diego 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles FC 1 - 2 San Diego SD San Diego 3 - 2 Los Angeles FC SD

Los Angeles FC 5 trận gần nhất H T H H T 19 Trận 10-4-5 T-H-B 35 Ghi (TB 1.8) 19 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất T T B H T 18 Trận 5-6-7 T-H-B 32 Ghi (TB 1.8) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B … 12 Los Angeles Galaxy 19 5 7 7 -5 22 H H B B H 13 San Diego 18 5 6 7 +3 21 H T B B H 14 Austin 18 4 5 9 -14 17 B B T B B …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ S. Palencia (Groin Injury) ✚ Igor Jesus (Knee Injury) ✚ S. Palencia (Groin Injury) ✚ Igor Jesus (Knee Injury) San Diego ✚ P. Sisniega (Back Injury) ✚ A. Pellegrino (Lower-Body Injury) ✚ P. Sisniega (Back Injury) ✚ A. Pellegrino (Lower-Body Injury)