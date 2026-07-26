San Diego thắng Dallas, cả hai chưa chốt suất đi tiếp
San Diego đánh bại Dallas 1-0 tại Snapdragon Stadium nhờ bàn thắng của Alvarado ở phút 50. Chiến thắng giúp San Diego đứng thứ 10 với 20 điểm, còn Dallas xếp thứ 4 với 26 điểm; suất đi tiếp của cả hai vẫn chưa được chốt khi bảng đấu chưa kết thúc.
- 0'Trận đấu bắt đầu
San Diego tiếp đón Dallas.
- 12'San Diego áp đảo thế trận
Sau 12 phút, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 80 - 20 và đang gây sức ép rõ rệt lên Dallas. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 1, trong đó cả 2 cú sút đều trúng đích, còn Dallas chưa có pha nào đi đúng hướng.
- 19'Jonathan Sirois vào sân từ phút 19
Phút 19, Jonathan Sirois vào sân thay Daniel, trong lúc San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.
- 24'San Diego áp đảo thế trận
Sau 24 phút, San Diego hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 75 - 25 và số pha dứt điểm 3 - 1. Dallas phải tập trung phòng ngự, thể hiện qua việc thủ môn đã có 3 pha cứu thua, trong khi San Diego chưa phải cứu thua lần nào.
- 36'San Diego áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn
Phút 36, San Diego áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng 71 - 29 và dứt điểm 7 - 2. Dallas đang phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua số lần cứu thua 0 - 5, nhưng vẫn giữ được thế trận hòa.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Bernard Kamungo vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Bernard Kamungo vào sân thay Joaquín Valiente, khi San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.
- 48'San Diego áp đảo, Dallas chống đỡ
Bước sang phút 48, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 74 - 26 và dứt điểm 12 - 2. Dallas đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ có 2 pha dứt điểm, trong khi San Diego đã có 5 lần trúng đích.
- 50'Alejandro Alvarado mở tỷ số cho San Diego
Phút 50, Alejandro Alvarado ghi bàn sau đường kiến tạo của Manu Duah, giúp San Diego vượt lên dẫn Dallas 1-0. Bàn thắng phản ánh thế trận áp đảo của San Diego, đội đang kiểm soát bóng 75-25 và dứt điểm 14-2.
- 61'San Diego thay người ở phút 61
Phút 61, Anderson Julio vào sân thay Ran Binyamin. San Diego đang dẫn Dallas 1-0, và sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm năng lượng cho đội bóng đang chiếm ưu thế.
- 61'San Diego thay người ở phút 61
Phút 61, Santiago Moreno vào sân thay Patrickson Delgado. San Diego thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 1-0 và chiếm ưu thế rõ rệt về thế trận.
- 61'San Diego tiếp tục áp đảo
Bước sang phút 61', San Diego vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi cầm bóng 73-27 và vượt trội về dứt điểm 15-3. Dallas chủ yếu phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi San Diego kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt 1-0.
- 73'Aníbal Godoy vào sân ở phút 73
Phút 73, Aníbal Godoy vào sân thay Alejandro Alvarado trong bối cảnh San Diego đang dẫn Dallas 1-0. Sự thay đổi này giúp San Diego có thêm phương án duy trì lợi thế ở thời điểm cuối trận.
- 73'David Vazquez vào sân ở phút 73
Phút 73', David Vazquez vào sân thay Marcus Ingvartsen. San Diego vẫn đang dẫn Dallas 1-0.
- 73'San Diego áp đảo, Dallas chịu trận
Phút 73', San Diego vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 71-29 và số lần dứt điểm vượt trội 16-4. Dallas phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi San Diego tiếp tục duy trì áp lực để bảo vệ lợi thế 1-0.
- 79'Logan Farrington vào sân phút 79
Phút 79, Logan Farrington vào sân thay Sebastien Ibeagha, khi San Diego đang dẫn 1-0. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối trận.
- 81'Bernard Kamungo nhận thẻ vàng
Phút 81, Bernard Kamungo nhận thẻ vàng trong lúc Dallas đang bị San Diego dẫn 1-0. San Diego vẫn cho thấy thế trận lấn lướt, khiến Dallas phải chịu thêm áp lực ở những phút cuối.
- 85'San Diego áp đảo, Dallas chống đỡ
Phút 85, San Diego vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận khi dẫn 1-0 và áp đảo thời lượng cầm bóng 73-27. Đội chủ nhà đã tung ra 19-5 cú dứt điểm, trong đó có 8-1 lần trúng đích, buộc Dallas phải lùi sâu chống đỡ.
- 86'Luca Bombino vào sân ở phút 86
Phút 86', Luca Bombino vào sân thay Kieran Sargeant. San Diego vẫn đang dẫn 1-0 khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 87'Lewis Morgan vào sân ở phút 87
Phút 87, Lewis Morgan được tung vào sân thay Onni Valakari. Sự thay đổi nhân sự diễn ra khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 88'Anderson Julio nhận thẻ vàng phút 88
Phút 88, Anderson Julio nhận thẻ vàng trong bối cảnh San Diego đang dẫn Dallas 1-0. Những phút cuối hứa hẹn căng thẳng khi Dallas vẫn phải tìm bàn gỡ.
- KTKết thúc: San Diego 1-0 Dallas
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 10:36 26/07/2026
Thông tin trận đấu
San Diego sẽ đối đầu Dallas tại Snapdragon Stadium lúc 08:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Tương quan hiện tại cho thấy Dallas bước vào trận đấu với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, trong khi San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây tích cực.
Phong độ trái ngược
San Diego có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi phải duy trì hiệu quả thi đấu qua nhiều trận liên tiếp.
Trong khi đó, Dallas thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng giành chiến thắng và hạn chế thất bại giúp đội khách tạo được nền tảng tốt hơn trước chuyến làm khách tại Snapdragon Stadium.
San Diego có điểm tựa từ đối đầu
Dù đứng thấp hơn Dallas trên bảng xếp hạng, San Diego lại chiếm ưu thế trong 3 lần đối đầu gần nhất. Đội bóng này thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Dallas chưa giành chiến thắng.
Xu hướng đó mang đến cơ sở để San Diego tự tin hơn khi bước vào cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể che lấp khoảng cách hiện tại về điểm số và vị trí, bởi Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, còn San Diego xếp thứ 13 với 17 điểm.
Cuộc đấu giữa lợi thế sân nhà và sự ổn định
San Diego nhiều khả năng cần tận dụng Snapdragon Stadium để tạo sức ép ngay từ đầu, đồng thời duy trì sự chắc chắn sau những kết quả không thuận lợi gần đây. Lợi thế sân nhà sẽ trở nên quan trọng nếu đội chủ nhà có thể biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thực tế.
Ở phía bên kia, Dallas có thể tiếp cận trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội khách sẽ cần duy trì sự cân bằng giữa việc bảo vệ lợi thế hiện có và khai thác những khoảng trống có thể xuất hiện khi San Diego đẩy cao đội hình.
Nhận định trước trận
Đây là trận đấu mà San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu, còn Dallas sở hữu phong độ gần đây cùng vị trí tốt hơn. Sự tương phản này khiến cục diện trở nên khó đoán: đội chủ nhà có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh, nhưng Dallas đang cho thấy nền tảng ổn định hơn.
San Diego cần cải thiện khả năng duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu, trong khi Dallas phải đối mặt với một đối thủ từng chiếm ưu thế ở những lần gặp gần nhất. Nhìn chung, kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt và chuyển hóa được lợi thế của mình thành sức ép thực tế.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)