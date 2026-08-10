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    Santa Clara đánh mất lợi thế hai bàn, chia điểm với Nacional tại Primeira Liga

    Đại Ngàn10/08/2026 21:20

    Dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Paciencia, Santa Clara vẫn để Nacional gỡ hòa 2-2 sau các bàn thắng của Liziero và Baeza trên sân Estadio de São Miguel ở vòng 1 Primeira Liga, khiến hai đội đành chia điểm ngày ra quân.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Santa Clara 2-2 Nacional: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Santa Clara2 - 2NacionalKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Santa Clara tiếp đón Nacional.

    • 12'Nacional nhỉnh hơn về kiểm soát, thế trận giằng co

      Bước sang phút 12, Nacional đang là đội nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% trước Santa Clara. Tuy nhiên, đôi bên thi đấu tương đối thận trọng khi mới chia nhau 1 - 1 lần dứt điểm và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

    • 19'G. Paciencia mở tỷ số cho Santa Clara

      Phút 19, G. Paciencia lên tiếng khai thông thế bế tắc, đưa Santa Clara vươn lên dẫn trước 1-0 trước Nacional. Dù chỉ kiểm soát bóng 43%, đội chủ nhà đã tận dụng tối đa cơ hội để tạo ra sự khác biệt sớm trên sân nhà.

    • 21'G. Paciencia nhân đôi cách biệt cho Santa Clara

      Chỉ hai phút sau bàn mở tỷ số, G. Paciencia ghi bàn ở phút 21 giúp Santa Clara vươn lên dẫn 2-0 trước Nacional. Đội chủ nhà đang tận dụng cơ hội cực tốt khi đã tung ra 6 cú dứt điểm từ đầu trận.

    • 24'Vinicius Lopes nhận thẻ vàng ở phút 24

      Phút 24, Vinicius Lopes bên phía Santa Clara đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội nhà đang tạm nắm lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0 nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở phút 19 và 21, sức nóng trên sân Estadio de São Miguel vẫn không hề hạ nhiệt.

    • 25'Santa Clara hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn

      Trải qua 25 phút thi đấu, Santa Clara đang thể hiện sự hiệu quả vượt trội để dẫn 2 - 0 trước Nacional. Dù cầm bóng ít hơn với tỷ lệ 46% - 54%, đội nhà lại hoàn toàn lấn áp ở chỉ số dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 4 - 0) cùng 2 - 0 về phạt góc.

    • 36'Liziero sút phạt đền thành công, Nacional rút ngắn tỷ số xuống 2-1

      Phút 36, Liziero thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn cho Nacional, rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Sau khi để Santa Clara vượt lên dẫn trước 2-0 từ sớm, bàn thắng này giúp đội khách thắp lại hy vọng tranh chấp điểm số.

    • 38'Santa Clara dồn ép Nacional trước giờ nghỉ

      Tiến gần về những phút cuối hiệp một, Santa Clara vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 9-5 (trúng đích 5-1) cùng 3-1 quả phạt góc, buộc Nacional phải lùi sâu phòng ngự.

    • 39'Daniel Borges nhận thẻ vàng ở phút 39

      Phút 39, Daniel Borges bên phía Santa Clara phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Bị Nacional rút ngắn tỷ số xuống 2-1 chỉ 3 phút trước đó, đội chủ nhà thi đấu có phần áp lực và liên tục bị thổi phạt.

    • 40'Wesley Gasolina bên phía Nacional nhận thẻ vàng

      Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Wesley Gasolina bên phía Nacional. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng ở những phút cuối hiệp một, ngay sau khi đội khách vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

    • 45'M. Baeza gỡ hòa 2-2 cho Nacional trước giờ nghỉ

      Phút 45, M. Baeza tỏa sáng với bàn thắng quan trọng giúp Nacional đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Pha lập công ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đội khách hoàn tất màn gỡ hòa ấn tượng sau khi để đối thủ dẫn trước hai bàn từ sớm.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Santa Clara và Nacional đôi công hấp dẫn

      Bước sang phút 50, Santa Clara và Nacional đang duy trì tỷ số hòa 2 - 2 trong thế trận cởi mở. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%, Nacional lại chịu nhiều sức ép hơn khi đội chủ nhà tỏ ra sắc bén ở các tình huống dứt điểm với 13 - 9 lần sút khung thành (trúng đích 6 - 4).

    • 61'Nacional điều chỉnh nhân sự: F. Soares thế chỗ J. Silva

      Phút 61, ban huấn luyện Nacional quyết định làm mới đội hình khi tung F. Soares vào sân thay thế cho J. Silva. Trong thế trận giằng co sau khi gỡ hòa 2-2, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

    • 62'Santa Clara áp đảo dứt điểm dù hòa 2 - 2

      Bước sang phút 62, thế trận cân bằng được thể hiện qua tỷ số 2 - 2 cùng tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%. Dù vậy, Santa Clara mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với 15 - 9 dứt điểm (trúng đích 6 - 4), liên tục bắn phá khung thành Nacional để tìm kiếm cơ hội vươn lên.

    • 67'Santa Clara tung Welinton Torrao vào thay Vinicius Lopes

      Ở phút 67, Santa Clara quyết định đưa Welinton Torrao vào sân để thế chỗ Vinicius Lopes. Tiền đạo rời sân trước đó đã dính một thẻ vàng ở phút 24, và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra sự tươi mới trong thế trận đang hòa 2-2.

    • 67'Santa Clara thay người ở phút 67: T. Ribeiro thế chỗ J. Tavares

      Phút 67, Santa Clara thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Ribeiro được tung vào sân để thế chỗ J. Tavares. Trong thế trận đang có tỷ số hòa 2-2, ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp họ tìm lại thế chủ động trên sân Estadio de São Miguel.

    • 69'F. Soares nhận thẻ vàng ở phút 69

      Phút 69, trọng tài quyết định rút thẻ vàng phạt F. Soares bên phía Nacional. Trận đấu đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi hai đội tiếp tục giằng co với tỷ số 2-2.

    • 72'Nacional tung S. Gavriel vào sân tìm sự khác biệt

      Phút 72, Nacional tiến hành thay đổi nhân sự khi S. Gavriel được tung vào sân thay thế cho M. Baeza. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 72'Nacional điều chỉnh nhân sự, D. I. de la Cruz vào sân

      Phút 72, Nacional đưa ra sự thay đổi người khi D. I. de la Cruz vào sân thế chỗ Wesley Gasolina. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2, đây là quyết định nhằm làm mới nhân sự và duy trì thế trận cân bằng cho đội khách.

    • 76'Thế trận đôi công cống hiến ở những phút cuối

      Bước sang phút 76, thế trận giữa Santa Clara và Nacional vẫn diễn ra ăn miếng trả miếng cống hiến với tỷ số hòa 2 - 2. Đội chủ nhà Santa Clara tỏ ra chủ động hơn trong các đợt hãm thành khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 7 - 4). Dù vậy, Nacional vẫn thi đấu kiên cường để đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ.

    • 79'Santa Clara tung Rildo vào sân thay Daniel Borges

      Phút 79, Santa Clara rút Daniel Borges – cầu thủ đã nhận một thẻ vàng – rời sân để nhường chỗ cho Rildo. BHL đội chủ nhà muốn tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm sự đột biến khi tỷ số đang hòa 2-2.

    • 79'Santa Clara tung Fernando vào sân thay Sorriso

      Phút 79, Santa Clara quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Fernando được tung vào sân để thế chỗ cho Sorriso. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Fernando được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.

    • 80'Nacional thay người ở phút 80: Deivison vào sân

      Phút 80, Nacional quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Deivison được tung vào sân thay cho Daniel Junior. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2, sự bổ sung lực lượng này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

    • 80'Nacional tung Mateus Iseppe vào sân ở phút 80

      Phút 80, Nacional quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Mateus Iseppe vào sân thay cho M. Jensen. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

    • 85'Santa Clara làm mới hành lang biên ở phút 85

      Phút 85, Santa Clara quyết định điều chỉnh nhân sự khi Lucas Soares được tung vào sân thay cho Diogo Calila. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức tươi mới nhằm tìm kiếm sự khác biệt trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • 88'Santa Clara dồn ép tìm bàn thắng quyết định

      Bước sang phút 88, tỷ số 2-2 vẫn phản ánh sự giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50%. Dù chỉ số phạt góc cân bằng 4 - 4, Santa Clara tỏ ra hãm thành chủ động hơn với số lần dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 7 - 4) nhằm tìm kiếm cơ hội bứt phá.

    • KTKết thúc: Santa Clara 2-2 Nacional

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 04:12 11/08/2026

    Đội hình chính thức
    Santa Clara
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Petit
    Nacional
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Lucas França
    2
    Diogo Calila
    23
    Sidney Lima
    4
    Pedro Pacheco
    5
    Guilherme Romão
    6
    Pedro Ferreira
    41
    Daniel Borges
    70
    Vinícius Lopes
    8
    José Tavares
    99
    Sorriso
    9
    Gonçalo Paciência
    1
    Renato Marin
    52
    Wesley Gasolina
    34
    Léo Santos
    38
    Ze Vitor
    26
    Joel Silva
    6
    Matheus Dias
    28
    Liziero
    7
    Markus Jensen
    10
    Daniel Júnior
    8
    Miguel Baeza
    99
    Pablo Messias Cardozo
    Dự bị
    Santa Clara
    12 Neneca85 Kamika21 Emanuel Fernandes11 Welinton Torrao22 Vitinho88 Hiago Santos42 Lucas Soares20 Tiago Ribeiro17 João Vasconcelos
    Nacional
    50 Kevyn33 Francisco Gonçalves15 Chiheb Labidi11 Stavros Gavriel22 Filipe Soares88 Deivison Souza Brito2 Daniel De la Cruz23 Mateus Jose Iseppe30 Martim Gustavo Watts
    Cập nhật đội hình lúc 01:50 11/08/2026
    Santa ClaraThống kêNacional
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    19
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    4
    15
    Phạm lỗi
    15
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Gonçalo Paciência
    Gonçalo Paciência
    Santa Clara
    2 bàn
    Miguel Baeza
    Miguel Baeza
    Nacional
    1 bàn
    Liziero
    Liziero
    Nacional
    1 bàn
    Diogo Calila
    Diogo Calila
    Santa Clara
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Sorriso
    Sorriso
    Santa Clara
    Điểm 7.2

    Bối cảnh trận đấu giữa Santa Clara và Nacional

    Trận đấu giữa Santa Clara và Nacional diễn ra vào lúc 02h15 ngày 11/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang lại sự cạnh tranh quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu giành tích lũy những điểm số quan trọng.

    Trước khi bước vào cuộc so tài này, cả Santa Clara và Nacional đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Cụ thể, Santa Clara tạm xếp ở vị trí thứ 13 với 0 điểm, trong khi Nacional đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 14 với cùng 0 điểm.

    Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

    Bên cạnh vị trí sát sao trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu trong quá khứ cũng phản ánh sự cân bằng đáng chú ý giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và thua 2 trận trước Nacional.

    Thống kê này cho thấy không câu lạc bộ nào tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Sự giằng co trong các lần đụng độ trước đây sẽ là yếu tố khiến trận đấu tới trở nên hấp dẫn và khó đoán.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với việc chưa tích lũy được điểm số nào, cả hai đội đều sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để khởi đầu thuận lợi. Mặc dù vậy, với lợi thế không quá nghiêng về bên nào, lối chơi cẩn trọng và sự tập trung ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định cục diện của trận đấu.

    Đáng chú ý, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co ở khu vực giữa sân. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội có được nhiều khả năng sẽ giành lợi thế trong màn so tài này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Santa Clara · 2 thắng1 hòaNacional · 2 thắng
    12/05/2026
    Santa Clara
    2 - 0
    Nacional
    SC
    11/01/2026
    Nacional
    3 - 3
    Santa Clara
    Hòa
    30/03/2025
    Santa Clara
    1 - 0
    Nacional
    SC
    05/11/2024
    Nacional
    2 - 0
    Santa Clara
    NAC
    17/03/2024
    Santa Clara
    0 - 1
    Nacional
    NAC
    Santa Clara
    5 trận gần nhất
    THTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Nacional
    5 trận gần nhất
    BHHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2GIL Vicente1100+13T
    3Maritimo1100+13T
    12Benfica101001H
    13Santa Clara000000
    14Nacional000000
    15Guimaraes1001-10B

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Santa Clara đánh mất lợi thế hai bàn, chia điểm với Nacional tại Primeira Liga
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