76' Thế trận đôi công cống hiến ở những phút cuối

Bước sang phút 76, thế trận giữa Santa Clara và Nacional vẫn diễn ra ăn miếng trả miếng cống hiến với tỷ số hòa 2 - 2. Đội chủ nhà Santa Clara tỏ ra chủ động hơn trong các đợt hãm thành khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 7 - 4). Dù vậy, Nacional vẫn thi đấu kiên cường để đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ.