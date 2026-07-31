SC Braga thắng đậm Železničar Pančevo ở vòng loại Conference League Trên sân Estádio Municipal de Braga, SC Braga thắng Železničar Pančevo 4-0 ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khép lại trận đấu với lợi thế lớn cho đội chủ nhà và bất lợi rõ rệt cho đối thủ.

SC Braga 4 - 0 Železničar Pančevo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Železničar Pančevo.

13' K. Sekularac nhận thẻ vàng Phút 13', K. Sekularac của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng do lỗi Holding.

14' N. Jovanovic nhận thẻ vàng Phút 14, N. Jovanovic của Železničar Pančevo bị phạt thẻ vàng sau pha ngáng chân đối thủ. Đây là thẻ vàng thứ hai của Železničar Pančevo chỉ trong ít phút.

25' Z. Popovic nhận thẻ vàng Phút 25', Z. Popovic của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing. Đây là thẻ vàng thứ ba của Železničar Pančevo trong trận đấu.

27' R. Horta đưa SC Braga vượt lên Phút 27', R. Horta thực hiện thành công quả phạt đền, giúp SC Braga mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà có bàn dẫn trước sau một tình huống quyết định trên chấm 11 m.

29' D. Ankeye nhận thẻ vàng Phút 29, D. Ankeye của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Đây là lời cảnh báo tiếp theo dành cho hàng thủ đội khách sau khi SC Braga vượt lên dẫn trước.

35' M. Milikic nhận thẻ vàng Phút 35, M. Milikic của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi truy cản. Đây là thêm một lần cầu thủ Železničar Pančevo bị cảnh cáo trong hiệp một.

44' Gabriel Silva nhân đôi cách biệt cho SC Braga Phút 44', Gabriel Silva ghi bàn cho SC Braga sau đường kiến tạo của R. Horta, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tạo ra cách biệt đáng kể trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Železničar Pančevo điều chỉnh đầu hiệp hai Phút 46', A. Kuljanin vào sân thay N. Jovanovic bên phía Železničar Pančevo. Đây là sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai của đội khách.

60' SC Braga thay người ở phút 60 Phút 60, SC Braga điều chỉnh nhân sự khi F. Navarro vào sân thay D. Huseinbasic. Đội chủ nhà làm mới đội hình trong hiệp hai.

60' D. E. Tiknaz vào sân thay J. Moutinho Phút 60', SC Braga đưa D. E. Tiknaz vào sân thay J. Moutinho. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang thuận lợi.

63' R. Horta sút hỏng phạt đền Phút 63, R. Horta của SC Braga không thể chuyển hóa quả phạt đền thành bàn thắng. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

63' P. Victor giúp SC Braga nới rộng cách biệt Phút 63', P. Victor lập công cho SC Braga sau đường kiến tạo của R. Horta, nâng tỷ số lên 3-0. Đội chủ nhà đang tạo ra cách biệt rất lớn trong thế trận này.

66' N. Vidojevic lĩnh thẻ vàng phút 66 Phút 66, N. Vidojevic của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Trong thế trận SC Braga đang dẫn 3-0, đội khách tiếp tục phải đối mặt với sức ép lớn.

66' Y. Sbai vào sân ở phút 66 Phút 66, Y. Sbai được tung vào sân bên phía Železničar Pančevo, thay K. Sekularac. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra không thuận lợi.

66' Železničar Pančevo thay người phút 66 Phút 66', D. Tosic vào sân thay D. Ankeye bên phía Železničar Pančevo. Đội bóng này cần thêm điều chỉnh khi đang bị SC Braga dẫn 3-0.

68' Travassos vào sân thay Gabriel Silva Phút 68', Travassos vào sân thay Gabriel Silva khi SC Braga đang dẫn Železničar Pančevo 3-0. Sự điều chỉnh giúp đội chủ nhà làm mới đội hình trong chặng cuối trận.

68' SC Braga thay người ở phút 68 Phút 68, SC Braga thay người: A. Bajrami vào sân thế chỗ B. Arrey-Mbi. Với lợi thế đang dẫn trước, đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì thế trận chắc chắn trong phần còn lại.

71' Gorby nhận thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, Gorby của SC Braga nhận thẻ vàng sau lỗi truy cản. Đang dẫn 3-0, SC Braga vẫn cần giữ sự tập trung trong những phút còn lại.

76' Železničar Pančevo thay người phút 76 Phút 76, S. Wasiu vào sân thay S. Pedro bên phía Železničar Pančevo. Đội bóng này điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị SC Braga dẫn 3-0.

76' Železničar Pančevo thay người phút 76 Phút 76', C. Lhernault vào sân thay M. Amadou Sabo bên phía Železničar Pančevo. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị SC Braga dẫn trước 3-0.

79' SC Braga thay người ở phút 79 Phút 79', SC Braga đưa M. Dorgeles vào sân thay R. Horta. Đang dẫn 3-0, đội chủ nhà có thể hướng đến việc duy trì thế chủ động trong những phút cuối.

83' C. Lhernault nhận thẻ vàng Phút 83, C. Lhernault của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người.

85' F. Navarro giúp SC Braga vươn lên 4-0 Phút 85', F. Navarro lập công, giúp SC Braga nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Železničar Pančevo. Một đòn kết liễu mạnh mẽ của đội chủ nhà trong những phút cuối.

KT Kết thúc: SC Braga 4-0 Železničar Pančevo Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:57 31/07/2026

Thông tin trận đấu

SC Braga sẽ đối đầu Železničar Pančevo tại Estádio Municipal de Braga trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà SC Braga bước vào với những tín hiệu tích cực hơn từ phong độ gần nhất và lịch sử đối đầu được cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm bảng xếp hạng, lực lượng, đội hình dự kiến hay mục tiêu cụ thể của hai đội, vì vậy những yếu tố này chưa thể được dùng để đánh giá.

SC Braga có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Ở trận gần nhất, SC Braga giành chiến thắng. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp, chiến thắng này vẫn tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần trước màn tiếp đón Železničar Pančevo trên sân nhà.

Đáng chú ý hơn, SC Braga đã thắng cả hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Železničar Pančevo chưa có chiến thắng nào trong hai cuộc gặp này, trong khi số trận hòa cũng là không. Xu hướng đó giúp SC Braga chiếm ưu thế rõ ràng về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Cuộc đấu có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu thuận lợi, SC Braga nhiều khả năng sẽ muốn chủ động tạo sức ép và duy trì quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, không có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, tỷ lệ kiểm soát bóng, số bàn thắng hoặc hiệu suất tấn công của đội, nên chưa thể khẳng định cách tiếp cận cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Železničar Pančevo cần tìm cách phá vỡ ưu thế tâm lý mà đối thủ đang có. Việc chưa giành chiến thắng trong hai lần đối đầu gần nhất khiến đội khách phải duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những thời điểm SC Braga gia tăng sức ép.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Dữ liệu được cung cấp không nêu cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc đội hình dự kiến của SC Braga và Železničar Pančevo. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá tác động của nhân sự đến cách vận hành chiến thuật hoặc sức mạnh của mỗi đội.

Nhận định trước trận

SC Braga đang sở hữu hai lợi thế đáng chú ý: chiến thắng ở trận gần nhất và thành tích toàn thắng trong hai lần đối đầu gần đây với Železničar Pančevo. Những chỉ dấu này khiến đội chủ nhà được đánh giá tích cực hơn về sự tự tin trước trận đấu.

Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra nhận định về tỷ số, số bàn thắng hay khả năng đi tiếp. Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách Železničar Pančevo ứng phó với sức ép tại Estádio Municipal de Braga, cũng như khả năng SC Braga chuyển lợi thế tinh thần thành sự chủ động trên sân.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SC Braga · 2 thắng 0 hòa Železničar Pančevo · 0 thắng SC Braga 3 - 0 Železničar Pančevo SB Železničar Pančevo 0 - 1 SC Braga SB

SC Braga 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Železničar Pančevo 5 trận gần nhất B B T T