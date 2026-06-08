SC Braga thắng tối thiểu Dinamo Minsk ở vòng loại Conference League SC Braga đánh bại Dinamo Minsk 1-0 tại Estádio Municipal de Braga ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, với bàn duy nhất của Horta phút 45; đội chủ nhà giành chiến thắng, còn Dinamo Minsk trắng tay.

SC Braga 1 - 0 Dinamo Minsk Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Dinamo Minsk.

13' Thế trận cân bằng sau 13 phút Phút 13', SC Braga và Dinamo Minsk vẫn hòa 0-0 trong thế trận chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Hai đội mới có 2-2 lần phạm lỗi, còn phạt góc là 0-0, cho thấy nhịp độ đầu trận vẫn khá thận trọng.

20' F. Abdullahi nhận thẻ vàng phút 20 Phút 20, F. Abdullahi của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, tỷ số là 0-0.

25' Braga nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Đến phút 25', SC Braga nhỉnh hơn đôi chút với 3 - 0 quả phạt góc, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi thời lượng kiểm soát bóng là 50% - 50%. Dinamo Minsk chưa để đối thủ tạo ra ưu thế rõ rệt.

38' SC Braga áp đảo trước giờ nghỉ Phút 38, SC Braga áp đảo với thời lượng cầm bóng 74%-26% , đồng thời tạo sức ép rõ rệt qua 6-0 quả phạt góc. Dinamo Minsk đang phải lùi sâu chịu trận, trong khi Braga vẫn miệt mài tìm bàn mở tỷ số.

45' R. Horta đưa SC Braga vượt lên Phút 45', R. Horta thực hiện thành công quả phạt đền, đưa SC Braga vượt lên dẫn Dinamo Minsk 1-0. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, mở ra lợi thế cho đội chủ nhà.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' SC Braga thay người đầu hiệp hai Phút 46', SC Braga đưa Travassos vào sân thay Gabriel Silva. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước, sau một hiệp đấu kiểm soát thế trận.

46' Dinamo Minsk thay người đầu hiệp hai Phút 46', Dinamo Minsk đưa K. Vardanyan vào sân thay L. Gweth. Sự điều chỉnh này đến ngay sau khi SC Braga vượt lên dẫn trước, mở ra hy vọng tạo thêm sức sống cho đội khách.

51' SC Braga áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 51, SC Braga tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 73% - 27% và đã có 7 - 0 quả phạt góc. Dinamo Minsk phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công chủ động.

62' Dinamo Minsk thay người sau giờ nghỉ Phút 62', Dinamo Minsk đưa A. Sokolovskiy vào sân thay A. Zhechko. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị SC Braga dẫn trước.

63' SC Braga kiểm soát thế trận Bước sang phút 63, SC Braga vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với 74% thời lượng cầm bóng và 7 - 0 quả phạt góc. Dinamo Minsk chủ yếu phải lùi sâu chịu trận trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

71' E. Malashevich nhận thẻ vàng Phút 71, E. Malashevich của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng. Đội khách tiếp tục gặp khó trong thế trận bị SC Braga lấn lướt.

71' SC Braga thay người ở phút 71 Phút 71, D. E. Tiknaz vào sân thay J. Moutinho bên phía SC Braga. Đang dẫn trước, SC Braga tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì thế chủ động trên sân.

71' SC Braga thay người ở phút 71 Phút 71, D. Rodrigues vào sân thay D. Huseinbasic bên phía SC Braga. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Dinamo Minsk.

75' SC Braga áp đảo, Dinamo Minsk chịu trận Bước sang phút 75, SC Braga vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và đang dẫn 1-0. Dinamo Minsk gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đội chủ nhà đã hưởng 7 - 0 quả phạt góc.

77' SC Braga thay người ở phút 77 Phút 77, F. Navarro vào sân thay P. Victor bên phía SC Braga. Đội bóng đang có lợi thế và kiểm soát thế trận, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì sức ép trong những phút còn lại.

79' Dinamo Minsk thay người ở phút 79 Phút 79, Dinamo Minsk đưa G. Alykulov vào sân thay E. Malashevich. Đội khách có thêm điều chỉnh trong bối cảnh đang bị SC Braga dẫn 1-0.

87' K. Vardanyan nhận thẻ vàng phút 87 Phút 87, K. Vardanyan của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân. SC Braga vẫn đang dẫn 1-0 trong những phút cuối.

87' SC Braga kiểm soát thế trận Phút 87', SC Braga vẫn làm chủ thế trận khi chiếm 73% thời lượng kiểm soát bóng và hưởng 8 - 1 quả phạt góc. Dinamo Minsk phần lớn phải chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì thế chủ động để bảo toàn lợi thế 1-0.

KT Kết thúc: SC Braga 1-0 Dinamo Minsk Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:22 07/08/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens Dinamo Minsk Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko 31 Bernardo Fontes 2 Victor Gómez 22 Sergio Barcia 6 Vítor Carvalho 44 Adrian Bajrami 8 João Moutinho 29 Jean-Baptiste Gorby 23 Denis Huseinbašić 11 Gabriel Silva 21 Ricardo Horta 10 Pau Víctor 1 Ivan Shimakovich 44 Gleb Gurban 12 Aleksey Ivanov 26 Vladislav Kalinin 24 Aleksey Vakulich 8 Aleksandr Selyava 23 Aleksey Zhechko 42 Fawaz Abdullahi 30 Moustapha Djimet 80 Leonard Chatelin Gweth 7 Yevgeniy Malashevich Dự bị SC Braga 12 Tiago Sá 78 Joao Carvalho 37 Adrian Leon Barišić 14 Gustaf Lagerbielke 7 Diogo Travassos 26 Bright Arrey-Mbi 50 Diego Rodrigues 5 Leonardo Lelo 77 Gabriel Martínez Dinamo Minsk 21 Danila Radkevich 25 Abdoul Aziz Toure 67 Roman Begunov 27 Mikhail Aleksandrov 3 Maksim Shvetsov 2 Matvey Dubatovka 78 Artem Sokolovskiy 5 Daniil Dushevskiy 19 Rayan-Elie Guibero Cập nhật đội hình lúc 01:10 07/08/2026

SC Braga Thống kê Dinamo Minsk 74% Kiểm soát bóng 26% 3 Trúng đích 1 9 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0

SC Braga sẽ đối đầu Dinamo Minsk tại UEFA Europa Conference League lúc 01:30 ngày 07/08/2026. Điểm đáng chú ý trước trận là sự tương phản trong phong độ gần đây: SC Braga thắng cả 2 trận gần nhất, còn Dinamo Minsk trải qua 4 trận với 2 chiến thắng và 2 thất bại.

SC Braga có lợi thế về đà phong độ

Hai chiến thắng liên tiếp giúp SC Braga bước vào trận đấu với trạng thái tích cực. Dù dữ liệu hiện có không cung cấp tỷ số, đối thủ hay diễn biến cụ thể của các trận trước, chuỗi kết quả này vẫn cho thấy đội bóng đang duy trì được khả năng giành kết quả thuận lợi trong giai đoạn gần đây.

Với một trận đấu tại đấu trường châu Âu, sự ổn định thường có ý nghĩa quan trọng ở cách đội bóng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót. SC Braga có cơ sở để hướng tới một cách nhập cuộc chủ động, nhưng mức độ áp đảo thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào cách hai đội triển khai thế trận trên sân.

Dinamo Minsk cần chấm dứt sự thất thường

Dinamo Minsk có phong độ đan xen khi thắng 2 và thua 2 trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, thất bại mới nhất khiến đội bóng không thể duy trì mạch kết quả ổn định trước chuyến làm khách này.

Tuy nhiên, hai chiến thắng trong cùng giai đoạn cho thấy Dinamo Minsk vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn hiệu quả. Thách thức của họ là kéo dài sự chắc chắn đó xuyên suốt trận đấu, thay vì để kết quả biến động qua từng lần ra sân.

Cuộc đấu về quyền kiểm soát thế trận

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc nhân sự vắng mặt của hai đội, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách mỗi bên tổ chức chiến thuật. Ở góc độ tổng quát, SC Braga nhiều khả năng muốn tận dụng đà phong độ để giành quyền chủ động, trong khi Dinamo Minsk có thể ưu tiên sự chặt chẽ và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. SC Braga cần biến lợi thế tinh thần từ 2 chiến thắng liên tiếp thành sức ép có tổ chức, còn Dinamo Minsk phải tránh để trận đấu bị chi phối bởi sự thiếu ổn định từng thể hiện trong 4 trận gần nhất.

Nhận định trước trận

SC Braga đang có nền tảng phong độ tốt hơn khi toàn thắng 2 trận gần nhất, trong khi Dinamo Minsk bước vào cuộc đối đầu sau một chuỗi kết quả không đồng đều. Dù vậy, những dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định cách biệt giữa hai đội hoặc dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhìn chung, SC Braga được đánh giá cao hơn về đà tâm lý trước giờ bóng lăn. Dinamo Minsk vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự kỷ luật và phát huy hiệu quả từ những thời điểm chuyển đổi. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc quan trọng.

SC Braga 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới Dinamo Minsk 5 trận gần nhất B T T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới