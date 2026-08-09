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    Segura tỏa sáng phút 90, Los Angeles FC đả bại Toluca tại Leagues Cup

    Đại Ngàn09/08/2026 05:25

    Pha lập công duy nhất của Segura ở phút 90 đã giúp Los Angeles FC vượt qua Toluca với tỷ số 0-1 trên sân BMO Stadium trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Toluca 0-1 Los Angeles FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Toluca0 - 1Los Angeles FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Toluca tiếp đón Los Angeles FC.

    • 13'Toluca áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

      Trải qua 13 phút thi đấu, Toluca đang làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 78% - 22% so với Los Angeles FC. Dù vậy, áp lực mà họ tạo ra chưa mang lại sự hiệu quả khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở 2 - 0 (trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn là 0-0.

    • 25'Toluca ép sân, Los Angeles FC gồng mình chịu trận

      Trải qua 25 phút thi đấu, Toluca đang hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 65% - 35% trước Los Angeles FC. Thế trận một chiều giúp đại diện Mexico tạo ra 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến hàng thủ đối phương phải căng mình phòng ngự dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

    • 30'D. Martinez nhận thẻ vàng ở phút 30

      Phút 30, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Martinez bên phía Los Angeles FC sau một tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt này khiến đội khách gặp thêm bất lợi trong thế trận lép vế, dù tỷ số vẫn đang hòa 0-0.

    • 37'Toluca nhỉnh hơn về thế trận trước Los Angeles FC

      Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Toluca đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 56% - 44% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1) trước Los Angeles FC. Dù tạo ra sức ép tốt hơn, đội bóng Mexico vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số duy trì 0 - 0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Thế trận giằng co trong những phút đầu hiệp hai

      Bước sang phút 49, cuộc đối đầu giữa Toluca và Los Angeles FC vẫn đang giằng co khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Đại diện Mexico nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng 52% - 48% cùng chỉ số dứt điểm 9-7 (trúng đích 3-1), đồng thời tạo ra áp lực với 4-2 phạt góc nhưng chưa thể tìm được bàn mở tỷ số.

    • 56'Thẻ vàng cho E. del Villar của Toluca

      Trận đấu tiếp tục gia tăng sức nóng với những tình huống va chạm trên sân. Phút 56, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt E. del Villar bên phía Toluca.

    • 58'Los Angeles FC điều chỉnh nhân sự, R. Porteous vào sân

      Phút 58, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi người khi R. Porteous được tung vào sân thay cho A. Long. Trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS duy trì sự tập trung và củng cố đội hình.

    • 58'Los Angeles FC thay người, E. Segura vào sân

      Phút 58, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Segura được tung vào sân thay thế cho Y. Cheberko. Trong thế trận giằng co chưa có bàn thắng (0-0), điều chỉnh này có thể nhằm giúp đại diện MLS củng cố lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

    • 59'Toluca tung J. Diaz Price vào sân ở phút 59

      Phút 59, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Diaz Price được tung vào sân thay thế cho P. Perez. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp đội nhà tạo nên khác biệt.

    • 63'Toluca gia tăng sức ép trước Los Angeles FC

      Bước sang phút 63, Toluca vẫn đang gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số trong thế trận hòa 0 - 0. Đại diện Mexico nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và tỏ ra lấn lướt ở chỉ số dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 1). Dù vậy, sự tập trung của thủ môn Los Angeles FC với sự chênh lệch cứu thua 1 - 4 đã giúp đại diện MLS bảo toàn mành lưới.

    • 64'F. Vinas nhận thẻ vàng, trận đấu gia tăng sức nóng

      Phút 64, F. Vinas bên phía Toluca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, Toluca liên tục chịu các án phạt thẻ khi phải gồng mình chống đỡ trước sức ép dứt điểm 14-7 từ phía Los Angeles FC.

    • 68'Los Angeles FC thay người: J. Terry thế chỗ Son Heung-Min

      Phút 68, Los Angeles FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi J. Terry được tung vào sân thay cho Son Heung-Min. Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tạo nên đột biến trước Toluca.

    • 68'Los Angeles FC đưa J. Ebobisse vào sân thay T. Tillman

      Phút 68, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi J. Ebobisse được tung vào sân thay thế cho T. Tillman. Trong thế trận đang duy trì tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tạo ra bước ngoặt và khai thông thế bế tắc.

    • 72'Toluca làm mới hàng công, I. Lopez thế chỗ F. Vinas

      Phút 72, Toluca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa I. Lopez vào sân thế chỗ F. Vinas. Tiền đạo F. Vinas trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 64, và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho Toluca trong thế trận đang hòa 0-0 tại sân BMO Stadium.

    • 72'Toluca thay người tìm kiếm sự khác biệt

      Phút 72, Toluca quyết định đưa F. Arce vào sân thế chỗ V. Guzman. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội bóng ở những phút còn lại.

    • 77'Toluca gia tăng sức ép nhưng bàn thắng chưa tới

      Bước sang phút 77, Toluca vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% cùng chỉ số dứt điểm vượt trội 15 - 8 (trúng đích 4 - 2). Dù lấn lướt ở chỉ số phạt góc 5 - 2, đội bóng này vẫn chưa thể đánh bại hàng thủ Los Angeles FC để khai thông thế bế tắc 0 - 0.

    • 81'Toluca tung J. Angulo vào sân tìm sự đột biến

      Phút 81, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Angulo được tung vào sân thay thế cho Helinho. Trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0, đại diện Mexico rất cần làn gió mới trên hàng công để tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

    • 81'Toluca tung E. Gutierrez vào sân tìm sự khác biệt

      Phút 81, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Gutierrez được tung vào sân để thế chỗ cho F. Romero. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang bế tắc 0-0, sự xuất hiện của Gutierrez được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công Toluca ở những phút thi đấu cuối trận.

    • 84'Los Angeles FC tung J. Shaffelburg vào sân ở phút 84

      Phút 84, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Shaffelburg được tung vào sân thế chỗ D. Martinez. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, làn gió mới này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho đội chủ nhà trong những phút cuối trận.

    • 89'Toluca gia tăng sức ép những phút cuối

      Tiến về phút 89, Toluca liên tục gia tăng sức ép nhưng tỷ số vẫn giằng co 0 - 0. Đại diện Mexico vượt trội ở chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2) cùng phạt góc 5 - 2, buộc Los Angeles FC phải tập trung lùi sâu phòng ngự bảo vệ mành lưới.

    • 90+1'E. Segura mở tỷ số cho Los Angeles FC ở phút 90+1

      Phút 90+1', E. Segura tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng đưa Los Angeles FC vượt lên dẫn 0-1. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ đã phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng của trận đấu trên sân BMO Stadium.

    • KTKết thúc: Toluca 0-1 Los Angeles FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 12:16 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    Toluca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
    1
    Hugo Gonzalez
    6
    Federico Pereira
    13
    Luan
    25
    Everardo López
    20
    Jesús Gallardo
    5
    Franco Romero
    19
    Santiago Simón
    11
    Helinho
    7
    Víctor Guzmán
    15
    Pavel Pérez
    16
    Federico Viñas
    1
    Hugo Lloris
    24
    Ryan Hollingshead
    33
    Aaron Long
    91
    Nkosi Tafari
    23
    Yevhen Cheberko
    66
    Mathieu Choinière
    11
    Timothy Tillman
    8
    Mark Delgado
    30
    David Martínez Morales
    7
    Son Heung-min
    99
    Denis Bouanga
    Dự bị
    Toluca
    22 Luis García12 Ronaldo Dimas18 David Shrem17 Brian García4 Bruno Méndez3 Antonio Briseño10 Jesús Ricardo Angulo29 Jorge Díaz35 Érick Gutiérrez
    Los Angeles FC
    12 Thomas Hasal31 Cabral Carter5 Ryan Porteous4 Eddie Segura45 Kenny Nielsen21 Ryan Raposo40 Sebastian Nava22 Jude Terry17 Jeremy Ebobisse
    Cập nhật đội hình lúc 09:40 09/08/2026
    TolucaThống kêLos Angeles FC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    15
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Eddie Segura
    Eddie Segura
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Hugo Lloris
    Hugo Lloris
    Los Angeles FC
    Điểm 7.6
    Santiago Simón
    Santiago Simón
    Toluca
    Điểm 7.3
    Hugo Gonzalez
    Hugo Gonzalez
    Toluca
    Điểm 7.2
    Franco Romero
    Franco Romero
    Toluca
    Điểm 7.2
    Helinho
    Helinho
    Toluca
    Điểm 7.2

    Vào lúc 10h10 ngày 09/08/2026, Toluca sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Los Angeles FC trên sân vận động BMO Stadium trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều kịch tính giữa đại diện của bóng đá Mexico (Liga MX) và đối thủ đến từ Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

    Phong độ ấn tượng và lịch sử đối đầu cân bằng

    Cả Toluca và Los Angeles FC đều bước vào trận chiến này với tâm lý tự tin cao độ. Ở lượt trận gần nhất, cả hai đội bóng đều đã xuất sắc giành trọn vẹn chiến thắng, qua đó tiếp thêm đà hưng phấn cho cuộc đối đầu trực tiếp.

    Thống kê đối đầu trong quá khứ cũng ghi nhận sự giằng co quyết liệt giữa hai bên. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, thành tích được chia đều khi Toluca giành chiến thắng 1 trận và Los Angeles FC cũng bỏ túi 1 chiến thắng. Việc chưa từng xuất hiện kết quả hòa cho thấy lối chơi cởi mở và quyết liệt mỗi khi hai câu lạc bộ đụng độ.

    Cạnh tranh nảy lửa trên sân BMO Stadium

    Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc BMO Stadium là điểm tựa lớn dành cho Los Angeles FC. Dẫu vậy, Toluca với bản lĩnh của mình chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục trong các chuyến làm khách.

    Với việc cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thắng trận cùng lịch sử đối đầu ngang ngửa, cuộc so tài tới đây dự báo sẽ diễn ra hết sức chặt chẽ. Cả hai bên đều quyết tâm giành một kết quả có lợi để khẳng định thế trận tại Leagues Cup năm nay.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Toluca · 1 thắng0 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
    07/05/2026
    Bán kết
    Toluca
    4 - 0
    Los Angeles FC
    TOL
    30/04/2026
    Bán kết
    Los Angeles FC
    2 - 1
    Toluca
    LAF
    Toluca
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Segura tỏa sáng phút 90, Los Angeles FC đả bại Toluca tại Leagues Cup
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