Segura tỏa sáng phút 90, Los Angeles FC đả bại Toluca tại Leagues Cup Pha lập công duy nhất của Segura ở phút 90 đã giúp Los Angeles FC vượt qua Toluca với tỷ số 0-1 trên sân BMO Stadium trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.

Toluca 0 - 1 Los Angeles FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Toluca tiếp đón Los Angeles FC.

13' Toluca áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Trải qua 13 phút thi đấu, Toluca đang làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 78% - 22% so với Los Angeles FC. Dù vậy, áp lực mà họ tạo ra chưa mang lại sự hiệu quả khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở 2 - 0 (trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn là 0-0.

25' Toluca ép sân, Los Angeles FC gồng mình chịu trận Trải qua 25 phút thi đấu, Toluca đang hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 65% - 35% trước Los Angeles FC. Thế trận một chiều giúp đại diện Mexico tạo ra 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), khiến hàng thủ đối phương phải căng mình phòng ngự dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0 .

30' D. Martinez nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Martinez bên phía Los Angeles FC sau một tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt này khiến đội khách gặp thêm bất lợi trong thế trận lép vế, dù tỷ số vẫn đang hòa 0-0.

37' Toluca nhỉnh hơn về thế trận trước Los Angeles FC Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Toluca đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 56% - 44% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1 ) trước Los Angeles FC. Dù tạo ra sức ép tốt hơn, đội bóng Mexico vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số duy trì 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co trong những phút đầu hiệp hai Bước sang phút 49, cuộc đối đầu giữa Toluca và Los Angeles FC vẫn đang giằng co khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Đại diện Mexico nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng 52% - 48% cùng chỉ số dứt điểm 9-7 (trúng đích 3-1), đồng thời tạo ra áp lực với 4-2 phạt góc nhưng chưa thể tìm được bàn mở tỷ số.

56' Thẻ vàng cho E. del Villar của Toluca Trận đấu tiếp tục gia tăng sức nóng với những tình huống va chạm trên sân. Phút 56, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt E. del Villar bên phía Toluca .

58' Los Angeles FC điều chỉnh nhân sự, R. Porteous vào sân Phút 58, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi người khi R. Porteous được tung vào sân thay cho A. Long . Trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS duy trì sự tập trung và củng cố đội hình.

58' Los Angeles FC thay người, E. Segura vào sân Phút 58, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Segura được tung vào sân thay thế cho Y. Cheberko . Trong thế trận giằng co chưa có bàn thắng (0-0), điều chỉnh này có thể nhằm giúp đại diện MLS củng cố lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

59' Toluca tung J. Diaz Price vào sân ở phút 59 Phút 59, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Diaz Price được tung vào sân thay thế cho P. Perez . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp đội nhà tạo nên khác biệt.

63' Toluca gia tăng sức ép trước Los Angeles FC Bước sang phút 63, Toluca vẫn đang gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số trong thế trận hòa 0 - 0. Đại diện Mexico nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và tỏ ra lấn lướt ở chỉ số dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 1). Dù vậy, sự tập trung của thủ môn Los Angeles FC với sự chênh lệch cứu thua 1 - 4 đã giúp đại diện MLS bảo toàn mành lưới.

64' F. Vinas nhận thẻ vàng, trận đấu gia tăng sức nóng Phút 64, F. Vinas bên phía Toluca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, Toluca liên tục chịu các án phạt thẻ khi phải gồng mình chống đỡ trước sức ép dứt điểm 14-7 từ phía Los Angeles FC.

68' Los Angeles FC thay người: J. Terry thế chỗ Son Heung-Min Phút 68, Los Angeles FC đưa ra sự thay đổi nhân sự khi J. Terry được tung vào sân thay cho Son Heung-Min . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tạo nên đột biến trước Toluca.

68' Los Angeles FC đưa J. Ebobisse vào sân thay T. Tillman Phút 68, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi J. Ebobisse được tung vào sân thay thế cho T. Tillman . Trong thế trận đang duy trì tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tạo ra bước ngoặt và khai thông thế bế tắc.

72' Toluca làm mới hàng công, I. Lopez thế chỗ F. Vinas Phút 72, Toluca quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa I. Lopez vào sân thế chỗ F. Vinas . Tiền đạo F. Vinas trước đó đã dính thẻ vàng ở phút 64, và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho Toluca trong thế trận đang hòa 0-0 tại sân BMO Stadium.

72' Toluca thay người tìm kiếm sự khác biệt Phút 72, Toluca quyết định đưa F. Arce vào sân thế chỗ V. Guzman . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội bóng ở những phút còn lại.

77' Toluca gia tăng sức ép nhưng bàn thắng chưa tới Bước sang phút 77, Toluca vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% cùng chỉ số dứt điểm vượt trội 15 - 8 (trúng đích 4 - 2 ). Dù lấn lướt ở chỉ số phạt góc 5 - 2 , đội bóng này vẫn chưa thể đánh bại hàng thủ Los Angeles FC để khai thông thế bế tắc 0 - 0 .

81' Toluca tung J. Angulo vào sân tìm sự đột biến Phút 81, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Angulo được tung vào sân thay thế cho Helinho . Trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0, đại diện Mexico rất cần làn gió mới trên hàng công để tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

81' Toluca tung E. Gutierrez vào sân tìm sự khác biệt Phút 81, Toluca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Gutierrez được tung vào sân để thế chỗ cho F. Romero . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang bế tắc 0-0, sự xuất hiện của Gutierrez được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công Toluca ở những phút thi đấu cuối trận.

84' Los Angeles FC tung J. Shaffelburg vào sân ở phút 84 Phút 84, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Shaffelburg được tung vào sân thế chỗ D. Martinez . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, làn gió mới này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho đội chủ nhà trong những phút cuối trận.

89' Toluca gia tăng sức ép những phút cuối Tiến về phút 89, Toluca liên tục gia tăng sức ép nhưng tỷ số vẫn giằng co 0 - 0. Đại diện Mexico vượt trội ở chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2) cùng phạt góc 5 - 2, buộc Los Angeles FC phải tập trung lùi sâu phòng ngự bảo vệ mành lưới.

90+1' E. Segura mở tỷ số cho Los Angeles FC ở phút 90+1 Phút 90+1', E. Segura tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng đưa Los Angeles FC vượt lên dẫn 0-1. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ đã phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng của trận đấu trên sân BMO Stadium.

KT Kết thúc: Toluca 0-1 Los Angeles FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 12:16 09/08/2026

Đội hình chính thức Toluca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos 1 Hugo Gonzalez 6 Federico Pereira 13 Luan 25 Everardo López 20 Jesús Gallardo 5 Franco Romero 19 Santiago Simón 11 Helinho 7 Víctor Guzmán 15 Pavel Pérez 16 Federico Viñas 1 Hugo Lloris 24 Ryan Hollingshead 33 Aaron Long 91 Nkosi Tafari 23 Yevhen Cheberko 66 Mathieu Choinière 11 Timothy Tillman 8 Mark Delgado 30 David Martínez Morales 7 Son Heung-min 99 Denis Bouanga Dự bị Toluca 22 Luis García 12 Ronaldo Dimas 18 David Shrem 17 Brian García 4 Bruno Méndez 3 Antonio Briseño 10 Jesús Ricardo Angulo 29 Jorge Díaz 35 Érick Gutiérrez Los Angeles FC 12 Thomas Hasal 31 Cabral Carter 5 Ryan Porteous 4 Eddie Segura 45 Kenny Nielsen 21 Ryan Raposo 40 Sebastian Nava 22 Jude Terry 17 Jeremy Ebobisse Cập nhật đội hình lúc 09:40 09/08/2026

Toluca Thống kê Los Angeles FC 50% Kiểm soát bóng 50% 15 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 3 5 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Eddie Segura Los Angeles FC 1 bàn Hugo Lloris Los Angeles FC Điểm 7.6 Santiago Simón Toluca Điểm 7.3 Hugo Gonzalez Toluca Điểm 7.2 Franco Romero Toluca Điểm 7.2 Helinho Toluca Điểm 7.2

Vào lúc 10h10 ngày 09/08/2026, Toluca sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Los Angeles FC trên sân vận động BMO Stadium trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều kịch tính giữa đại diện của bóng đá Mexico (Liga MX) và đối thủ đến từ Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Phong độ ấn tượng và lịch sử đối đầu cân bằng

Cả Toluca và Los Angeles FC đều bước vào trận chiến này với tâm lý tự tin cao độ. Ở lượt trận gần nhất, cả hai đội bóng đều đã xuất sắc giành trọn vẹn chiến thắng, qua đó tiếp thêm đà hưng phấn cho cuộc đối đầu trực tiếp.

Thống kê đối đầu trong quá khứ cũng ghi nhận sự giằng co quyết liệt giữa hai bên. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, thành tích được chia đều khi Toluca giành chiến thắng 1 trận và Los Angeles FC cũng bỏ túi 1 chiến thắng. Việc chưa từng xuất hiện kết quả hòa cho thấy lối chơi cởi mở và quyết liệt mỗi khi hai câu lạc bộ đụng độ.

Cạnh tranh nảy lửa trên sân BMO Stadium

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc BMO Stadium là điểm tựa lớn dành cho Los Angeles FC. Dẫu vậy, Toluca với bản lĩnh của mình chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục trong các chuyến làm khách.

Với việc cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thắng trận cùng lịch sử đối đầu ngang ngửa, cuộc so tài tới đây dự báo sẽ diễn ra hết sức chặt chẽ. Cả hai bên đều quyết tâm giành một kết quả có lợi để khẳng định thế trận tại Leagues Cup năm nay.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Toluca · 1 thắng 0 hòa Los Angeles FC · 1 thắng Toluca 4 - 0 Los Angeles FC TOL Los Angeles FC 2 - 1 Toluca LAF

Toluca 5 trận gần nhất T T B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Los Angeles FC 5 trận gần nhất H H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới