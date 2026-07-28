Shamrock Rovers giữ chiến thắng, Ararat-Armenia rút ngắn bất thành Shamrock Rovers thắng Ararat-Armenia 2-1 tại Tallaght Stadium, Dublin, với các bàn của Healy và Greene; Lima ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thể giúp đội khách tránh thất bại.

Shamrock Rovers 2 - 1 Ararat-Armenia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Ararat-Armenia.

11' Matthew Healy đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 11, Matthew Healy lập công sau đường kiến tạo của Aaron Greene, đưa Shamrock Rovers dẫn Ararat-Armenia 1-0. Shamrock Rovers đã mở tỷ số từ khá sớm.

12' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Phút 12, Shamrock Rovers đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 60 - 40. Ararat-Armenia chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà đã có lợi thế phạt góc 1 - 0.

24' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Phút 24, Shamrock Rovers đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 72-28 và duy trì thế chủ động sau khi dẫn trước. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi hai đội cùng có 1-1 cú dứt điểm, còn Ararat-Armenia vẫn kiên nhẫn phòng ngự chờ thời cơ.

36' Aaron Greene nhân đôi cách biệt cho Shamrock Rovers Phút 36', Aaron Greene lập công, giúp Shamrock Rovers nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước Ararat-Armenia.

36' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Shamrock Rovers kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 67-33 và duy trì thế chủ động khi đang dẫn 2-0. Ararat-Armenia vẫn cố gắng tìm khoảng trống, thể hiện qua số pha dứt điểm cân bằng 3-3, nhưng đội khách chưa có cú sút trúng đích nào, trong khi chủ nhà có 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Bước sang phút 48, Shamrock Rovers vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60-40 và đang dẫn 2-0. Ararat-Armenia chịu sức ép khi chỉ có 3 pha dứt điểm, so với 6 của đối thủ, dù nhịp độ chưa quá dồn dập.

50' Junior Julio nhận thẻ vàng Phút 50', Junior Julio nhận thẻ vàng trong thời điểm Shamrock Rovers đang dẫn Ararat-Armenia 2-0.

58' Roberto Lopes nhận thẻ vàng Phút 58, Roberto Lopes nhận thẻ vàng khi Shamrock Rovers đang dẫn 2-0 trước Ararat-Armenia. Trận đấu trở nên nóng hơn sau những pha va chạm liên tiếp.

61' Shamrock Rovers duy trì thế chủ động Bước sang phút 61 , Shamrock Rovers vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 . Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn qua số lần dứt điểm 8 - 4 , trong đó các pha trúng đích cũng vượt trội 4 - 0 , còn Ararat-Armenia chủ yếu phải chống đỡ.

72' Shamrock Rovers thay đổi nhân sự phút 72 Phút 72, Carlos França vào sân thay Artur Serobyan. Trong thế dẫn 2-1, Shamrock Rovers có thể hướng tới việc duy trì lợi thế trong phần còn lại.

73' Sandro Lima rút ngắn cách biệt cho Ararat-Armenia Phút 73, Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia sau đường kiến tạo của Carlos França. Bàn thắng giúp đội khách thắp lại hy vọng sau khi bị dẫn trước.

73' Shamrock Rovers tiếp tục ép sân Phút 73 , Shamrock Rovers vẫn kiểm soát thế trận khi cầm bóng 56-44 và vượt trội về dứt điểm 9-4 . Ararat-Armenia chịu sức ép rõ rệt, đặc biệt khi đối thủ có số lần trúng đích 4-0 , dù vẫn đang bị dẫn 2-1.

77' Shamrock Rovers thay người ở phút 77 Phút 77', Jonathan Afolabi vào sân thay Aaron Greene, trong lúc Shamrock Rovers đang dẫn Ararat-Armenia 2-1. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Ararat-Armenia rút ngắn cách biệt, có thể nhằm giúp đội chủ nhà giữ vững lợi thế.

77' Enda Stevens vào sân ở phút 77 Phút 77, Enda Stevens vào sân thay Jake Mulraney. Sự điều chỉnh diễn ra khi Shamrock Rovers đang dẫn trước, nhưng Ararat-Armenia đã rút ngắn cách biệt.

81' Bruno Wilson nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, Bruno Wilson bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ khiến những phút cuối trận thêm phần căng thẳng.

82' Carlos França nhận thẻ vàng phút 82 Phút 82, Carlos França nhận thẻ vàng. Trận đấu đang trở nên căng thẳng khi Shamrock Rovers chỉ còn dẫn 2-1.

84' Michel Ayvazyan vào sân ở phút 84 Phút 84, Michel Ayvazyan được tung vào sân thay Maxence Carlier. Shamrock Rovers thực hiện sự điều chỉnh trong những phút cuối, khi Ararat-Armenia đã rút ngắn cách biệt.

84' Zhirayr Shaghoyan vào sân phút 84 Phút 84, Zhirayr Shaghoyan được tung vào sân thay Zidane Banjaqui. Ararat-Armenia có thêm một sự điều chỉnh khi thời gian thi đấu không còn nhiều.

85' Daniel Mandroiu vào sân phút 85 Phút 85, Daniel Mandroiu được tung vào sân thay Lee Grace. Shamrock Rovers có thêm sự điều chỉnh ở những phút cuối trận.

85' Naj Razi vào sân, Dylan Watts rời trận Phút 85', Naj Razi vào sân thay Dylan Watts. Shamrock Rovers thực hiện sự điều chỉnh ở những phút cuối khi đang dẫn 2-1.

85' Shamrock Rovers dồn ép ở phút 85 Phút 85', Shamrock Rovers vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và vượt trội về dứt điểm 15 - 5. Ararat-Armenia chủ yếu lùi sâu chống đỡ khi đối thủ có 7 - 1 cú sút trúng đích và đang dẫn 2-1.

88' Noonan vào sân, Burke rời cuộc chơi Phút 88, Michael Noonan vào sân thay Graham Burke. Shamrock Rovers có thêm sự điều chỉnh khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+4' Luis Felipe vào sân ở phút 90+4 Phút 90+4', Luis Felipe vào sân thay Hugo Oliveira. Shamrock Rovers đang nỗ lực bảo toàn lợi thế 2-1 trong những phút cuối.

90+4' Alioune Ndour vào sân ở phút bù giờ Phút 90+4', Alioune Ndour vào sân thay Sandro Lima. Shamrock Rovers đang bảo vệ lợi thế 2-1 trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:58 29/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 Ararat-Armenia Sơ đồ 3-4-3 1 Ed McGinty 11 Jake Mulraney 4 Roberto Lopes 5 Lee Grace 22 Tunmise Sobowale 7 Dylan Watts 8 Matthew Healy 29 Jack Byrne 19 Adam Brennan 9 Aaron Greene 10 Graham Burke 98 João Bravim 3 Junior Julio 43 Bruno Wilson 47 Alexandros Malis 2 Hugo Oliveira 17 Maxence Carlier 19 Karen Muradyan 16 Edgar Grigoryan 77 Artur Serobyan 91 Sandro Lima 11 Zidane Banjaqui Dự bị Shamrock Rovers 2 Adam Matthews 3 Enda Stevens 14 Daniel Mandroiu 17 Luke O'Regan 18 Jonathan Afolabi 26 John O'Sullivan 27 Cory O'Sullivan 28 Naj Razi 31 Michael Noonan Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luis Felipe 6 Michel Ayvazyan 7 Zhirayr Shaghoyan 9 Arayik Eloyan 14 Bruno Pereira 20 Alwyn Tera 25 Alioune Ndour 90 Paul Ayongo Cập nhật đội hình lúc 01:20 29/07/2026

Shamrock Rovers Thống kê Ararat-Armenia 61% Kiểm soát bóng 39% 15 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 1 7 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Aaron Greene Shamrock Rovers 1 bàn · 1 kiến tạo Sandro Lima Ararat-Armenia 1 bàn Matthew Healy Shamrock Rovers 1 bàn Carlos França Ararat-Armenia 1 kiến tạo · điểm 6.56 Jack Byrne Shamrock Rovers 1 kiến tạo · điểm 6.48

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại Tallaght Stadium trong khuôn khổ UEFA Champions League. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Ararat-Armenia giành chiến thắng, vì vậy Shamrock Rovers cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh lặp lại bất lợi trong cuộc tái đấu này.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra vào ngày 29/07/2026 lúc 02:00 tại Tallaght Stadium. Đây là cuộc so tài có ý nghĩa đáng chú ý khi hai đội đã có một lần chạm trán trước đó, với kết quả nghiêng về Ararat-Armenia.

Shamrock Rovers có điểm tựa sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ động kiểm soát nhịp độ và hạn chế những thời điểm mất tập trung. Trong khi đó, Ararat-Armenia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau kết quả thuận lợi ở lần đối đầu gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần gần nhất. Shamrock Rovers chưa có chiến thắng hay trận hòa nào, còn Ararat-Armenia giành chiến thắng trong cuộc so tài đó.

Con số này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, nhưng vẫn tạo ra một chi tiết tâm lý đáng chú ý. Shamrock Rovers sẽ muốn tạo thế trận khác trên sân nhà, còn Ararat-Armenia có cơ sở để tin vào khả năng duy trì sự chủ động trong những thời điểm quan trọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ hoặc đội hình xuất phát của hai bên. Vì thế, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội xử lý giai đoạn đầu trận và khả năng chuyển trạng thái sau khi giành lại bóng.

Shamrock Rovers cần tận dụng không gian quen thuộc tại Tallaght Stadium để gây sức ép có tổ chức, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá cao trong thời gian dài. Nếu không duy trì được sự cân bằng, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho Ararat-Armenia khai thác.

Ở chiều ngược lại, Ararat-Armenia có thể ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Kết quả thuận lợi trong lần gặp gần nhất giúp đội khách có thêm điểm tựa về tinh thần, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sức ép từ một Shamrock Rovers được chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận

Trận đấu hứa hẹn được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro và hiệu quả trong các thời điểm chuyển đổi. Shamrock Rovers có lợi thế địa điểm, còn Ararat-Armenia nhỉnh hơn về kết quả đối đầu gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng về bối cảnh trước trận. Shamrock Rovers cần thể hiện sự chủ động để thay đổi xu hướng đối đầu, trong khi Ararat-Armenia sẽ tìm cách biến lợi thế tâm lý thành một màn trình diễn thực dụng và hiệu quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Ararat-Armenia · 1 thắng Ararat-Armenia 2 - 0 Shamrock Rovers ARA

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T B T Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T H H

Tình hình lực lượng Shamrock Rovers ✚ Victor Ozhianvuna (Knock) ✚ Danny Grant (Muscle Injury) ✚ Rory Gaffney (Achilles tendon problems) ✚ Dan Cleary (Unknown Injury) ✚ Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury) Ararat-Armenia ✚ Balanta Jr. (Unknown Injury)