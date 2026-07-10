Dòng chảy thông tin Siêu bão BAVI hướng về phía bắc của Đài Loan (Trung Quốc) Theo thông tin của Cục Khí tượng thủy văn, lúc 7 giờ ngày 10/7, vị trí tâm bão BAVI ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía đông nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày hôm qua).

Dự báo đường đi bão BAVI của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Dự báo trong 24 giờ tới bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h và cường độ có xu hướng giảm dần.

Trong khoảng 2-3 ngày tiếp sau bão BAVI tiếp tục di chuyển lên phía bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía Bắc, vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng ngày 12/7 (tức đêm thứ 7 và rạng sáng ngày chủ nhật), cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

Bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão BAVI vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.