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    Singapore lên đỉnh bảng, Đông Timor lâm nguy sau trận 2-0

    Tuệ Nhân27/07/2026 13:00

    Singapore thắng Đông Timor 2-0 tại Jalan Besar Stadium để giữ ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận, trong khi Đông Timor đứng cuối bảng với 0 điểm sau 2 trận. Suất đi tiếp của cả hai vẫn chưa được chốt do bảng đấu chưa đá xong.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Singapore 2-0 Đông Timor: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Singapore2 - 0Đông TimorKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Singapore tiếp đón Đông Timor.

    • 3'Kyoga Nakamura sớm nhận thẻ vàng

      Phút 3, Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Singapore và Đông Timor vẫn chưa có bàn thắng, tỷ số là 0-0.

    • 12'Singapore nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Phút 12, Singapore đang nhỉnh hơn về kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46, nhưng thế trận vẫn khá thận trọng. Đội chủ nhà mới có 1 - 0 về dứt điểm, cho thấy Đông Timor đang tập trung phòng ngự và hạn chế cơ hội nguy hiểm.

    • 18'Hariss Harun nhận thẻ vàng

      Phút 18', Hariss Harun nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ thứ hai của Singapore bị cảnh cáo trong trận.

    • 20'Eric Silva nhận thẻ vàng ở phút 20

      Phút 20, Eric Silva nhận thẻ vàng, trong lúc Singapore và Đông Timor vẫn hòa 0-0. Đây là thẻ phạt thứ ba được rút ra từ đầu trận, cho thấy màn so tài đang diễn ra khá quyết liệt.

    • 24'Singapore nhỉnh hơn trong thế trận chặt chẽ

      Đến phút 24', Singapore nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 53 - 47, nhưng thế trận chưa thực sự nóng khi số cú dứt điểm mới là 1 - 0. Đông Timor vẫn giữ được thế cân bằng, khiến nhịp độ trận đấu diễn ra khá thận trọng.

    • 36'Singapore nhỉnh hơn trong thế trận thận trọng

      Phút 36', Singapore đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 53-47 và dứt điểm 1-0. Đông Timor chủ động phòng ngự, khiến thế trận diễn ra khá chặt chẽ và chưa có nhiều cơ hội rõ ràng.

    • 41'Ilhan Fandi đưa Singapore vượt lên

      Phút 41, Ilhan Fandi lập công sau đường kiến tạo của Nur Adam Abdullah, đưa Singapore dẫn trước Đông Timor. Nếu giữ tỷ số này, Singapore tạm đứng thứ 2 bảng với 3 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Singapore duy trì sức ép sau giờ nghỉ

      Phút 48', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 55 - 45 và đang dẫn 1-0. Đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 6 - 1, trong khi Đông Timor phải ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 52'Olagar Malik vào sân ở phút 52

      Phút 52', Olagar Malik vào sân thay Luís Figo khi Singapore đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

    • 56'Ui-young Song giúp Singapore nới rộng cách biệt

      Phút 56, Ui-young Song lập công sau đường kiến tạo của Kyoga Nakamura, đưa Singapore dẫn Đông Timor 2-0. Singapore đã nhân đôi cách biệt và tiếp tục duy trì thế trận thuận lợi.

    • 60'Ui-young Song nhận thẻ vàng

      Phút 60, Ui-young Song nhận thẻ vàng. Singapore vẫn đang dẫn 2-0 trước Đông Timor.

    • 62'Singapore duy trì thế ép sân

      Bước sang phút 62, Singapore vẫn kiểm soát tốt thế trận khi dẫn 2 - 0 và chiếm 56 - 44% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ rệt với 8 - 1 pha dứt điểm, trong đó có 4 - 0 lần trúng đích, còn Đông Timor chủ yếu lùi sâu chống đỡ.

    • 66'Shawal Anuar vào sân thay Ui-young Song

      Phút 66, Shawal Anuar vào sân thay Ui-young Song. Singapore có sự điều chỉnh khi đang dẫn Đông Timor 2-0, với mục tiêu duy trì thế trận thuận lợi.

    • 66'Jacob Mahler vào sân, Singapore điều chỉnh nhân sự

      Phút 66, Jacob Mahler vào sân thay Irfan Fandi. Singapore đang dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội duy trì thế trận trong phần còn lại.

    • 68'Oatnasio da Silva vào sân phút 68

      Phút 68, Oatnasio da Silva được tung vào sân. Singapore đang nắm lợi thế 2-0 và nếu giữ tỷ số này, đội tạm đứng thứ hai bảng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

    • 73'Singapore làm mới đội hình phút 73

      Phút 73', Joel Chew vào sân thay Ilhan Fandi, khi Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0. Singapore làm mới đội hình trong những phút còn lại của trận đấu.

    • 73'Singapore thay người ở phút 73

      Phút 73', Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh. Singapore đưa thêm nhân tố mới vào trận trong bối cảnh đang nắm lợi thế.

    • 74'Singapore kiểm soát thế trận

      Phút 74', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 và vượt trội về dứt điểm 9 - 3. Đông Timor phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 5 - 1.

    • 84'Palomito Ribeiro nhận thẻ vàng phút 84

      Phút 84, Palomito Ribeiro nhận thẻ vàng trong bối cảnh Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0.

    • 84'Amirul Adli Azmi vào sân phút 84

      Phút 84, Amirul Adli Azmi được tung vào sân thay Nur Adam Abdullah. Singapore đang dẫn Đông Timor 2-0, và sự điều chỉnh này đến trong thời điểm đội chủ nhà hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

    • 86'Singapore duy trì thế ép sân

      Phút 86', Singapore vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 52-48 và vượt trội về dứt điểm 11-3. Đông Timor chủ yếu chống đỡ khi Singapore có thêm lợi thế phạt góc 5-1, trong bối cảnh đang dẫn 2-0.

    • KTKết thúc: Singapore 2-0 Đông Timor

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

    Cập nhật lúc 19:58 27/07/2026

    Đội hình chính thức
    Singapore
    Sơ đồ 3-5-2
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-3-2
    1
    Izwan Mahbud
    17
    Irfan Fandi
    14
    Hariss Harun
    15
    Lionel Tan
    7
    Ui-young Song
    13
    Harhys Stewart
    6
    Kyoga Nakamura
    8
    Shah Shahiran
    26
    Nur Adam Abdullah
    11
    Glenn Kweh
    19
    Ilhan Fandi
    1
    Dylan Niski
    3
    Eric Tomás Tam Silva
    17
    Liam Fernando Farrugia de Olivei
    2
    Jackson Pereira Fowler
    7
    Luís Figo
    16
    Ryan Harris Jom
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    8
    Claudio Osorio
    13
    Tristan Xavi Arrarte
    9
    Joao Rangel
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin18 Jacob Mahler20 Shawal Anuar
    Đông Timor
    4 Anizo Correia5 Juvito Moniz6 João Manuel de Jesus Varudo Afon12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro18 Olagar Malik19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
    Cập nhật đội hình lúc 17:20 27/07/2026
    SingaporeThống kêĐông Timor
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    11
    Dứt điểm
    5
    4
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    9
    6
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Ilhan Fandi
    Ilhan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Ui-young Song
    Ui-young Song
    Singapore
    1 bàn
    Nur Adam Abdullah
    Nur Adam Abdullah
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.49
    Kyoga Nakamura
    Kyoga Nakamura
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.31

    Singapore sẽ gặp Đông Timor lúc 18:00 ngày 27/07/2026 tại Jalan Besar Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup (AFF Championship). Singapore đang đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Đông Timor xếp hạng 5 và chưa có điểm. Sự khác biệt về vị trí hiện tại cùng xu hướng đối đầu khiến trận đấu được chờ đợi với nhiều lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

    Singapore có điểm tựa từ phong độ và vị trí

    Singapore bước vào trận đấu sau một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ hiện chỉ phản ánh một trận, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tinh thần tích cực cho đội bóng trước cuộc đối đầu trên sân Jalan Besar Stadium.

    Vị trí thứ 2 cùng 3 điểm cho thấy Singapore đang có khởi đầu tốt hơn Đông Timor trong bảng đấu. Đội chủ nhà có cơ sở để nhập cuộc chủ động, đặc biệt khi được thi đấu tại sân vận động quen thuộc. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại không nên được xem là sự bảo đảm cho một thế trận dễ dàng, bởi mọi lợi thế vẫn phải được chuyển hóa bằng màn trình diễn trên sân.

    Đông Timor cần phản ứng sau thất bại gần nhất

    Đông Timor đang đứng hạng 5 với 0 điểm và vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Đây là bối cảnh buộc đội bóng phải thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu, đồng thời duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn để tránh bị Singapore kiểm soát hoàn toàn.

    Với tình thế hiện tại, Đông Timor nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống ở khu vực trước khung thành sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu tổ chức phòng ngự đủ kỷ luật, đội khách có thể làm giảm nhịp tấn công của Singapore và kéo trận đấu vào thế giằng co.

    Thế đối đầu nghiêng tuyệt đối về Singapore

    Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Singapore toàn thắng trước Đông Timor. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, còn Đông Timor chưa giành chiến thắng.

    Xu hướng trên tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho Singapore. Đội chủ nhà có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ những lần chạm trán trước, trong khi Đông Timor phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một phần tham khảo; diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội trong trận đấu sắp tới.

    Điểm then chốt nằm ở cách Singapore tạo sức ép

    Singapore được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ vị trí cao hơn, phong độ gần nhất tích cực và lợi thế sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì sức ép có tổ chức, thay vì đẩy trận đấu vào trạng thái thiếu kiểm soát. Những pha chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Đông Timor có thể trở thành chìa khóa.

    Ở chiều ngược lại, Đông Timor cần hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Đội khách cũng phải kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng lên phía trước, bởi việc dâng đội hình quá sớm có thể tạo thêm không gian cho Singapore khai thác.

    Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở mức độ kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và cách hai đội phản ứng trước những thay đổi về nhịp độ.

    Nhận định trước trận

    Singapore có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: đang đứng thứ 2 với 3 điểm, vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất và toàn thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với Đông Timor. Đội khách bước vào trận đấu với 0 điểm và một thất bại gần nhất, nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

    Nhìn chung, Singapore được đánh giá cao hơn về đà kết quả và tâm lý đối đầu. Đông Timor sẽ cần một màn trình diễn giàu tính kỷ luật để thu hẹp khoảng cách, trong khi đội chủ nhà phải chứng minh lợi thế trên giấy bằng khả năng kiểm soát trận đấu tại Jalan Besar Stadium.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Singapore · 3 thắng0 hòaĐông Timor · 0 thắng
    14/12/2024
    Đông Timor
    0 - 3
    Singapore
    SIN
    14/12/2021
    Singapore
    2 - 0
    Đông Timor
    SIN
    21/11/2018
    Singapore
    6 - 1
    Đông Timor
    SIN
    Singapore
    5 trận gần nhất
    TBTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BTTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    7
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam1100+73T
    2Singapore1100+13T
    3Indonesia000000
    4Campuchia1001-10B
    5Đông Timor1001-70B
    5TBC000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Singapore lên đỉnh bảng, Đông Timor lâm nguy sau trận 2-0
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