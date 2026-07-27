Thống kê trận đấu Singapore 2-0 Đông Timor: Ui-young Song tỏa sáng, Singapore giành trọn 3 điểm

Singapore vượt qua Đông Timor với tỷ số 2-0. Ilhan Fandi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.87. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.