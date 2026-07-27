Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
41'
Ilhan Fandi — kiến tạo Nur Adam Abdullah
Singapore
56'
Ui-young Song — kiến tạo Kyoga Nakamura
Singapore
Thẻ phạt
84'
Palomito Ribeiro
Đông Timor
Đồ thị diễn biến
SingaporeHT 45'Đông Timor
Thống kê trận đấu
SingaporeThống kêĐông Timor
Singapore vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ilhan Fandi
Singapore
1 bàn
Ui-young Song
Singapore
1 bàn
Nur Adam Abdullah
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.49
Kyoga Nakamura
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Singapore
7.49
Nur Adam Abdullah1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
17
Liam Fernando Farrugia de Olivei
11
Zenivio Morientes Gostavo Concei
14
Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
Dự bị
Singapore
2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin18 Jacob Mahler20 Shawal Anuar
Đông Timor
4 Anizo Correia5 Juvito Moniz6 João Manuel de Jesus Varudo Afon12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro18 Olagar Malik19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: Ilhan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Nur Adam Abdullah)
Phút 56: Ui-young Song lập công cho Singapore (kiến tạo: Kyoga Nakamura)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Singapore · 3 thắng0 hòaĐông Timor · 0 thắng
14/12/2024
Đông Timor
0 - 3
Singapore
SIN
14/12/2021
Singapore
2 - 0
Đông Timor
SIN
21/11/2018
Singapore
6 - 1
Đông Timor
SIN
Phong độ & thống kê mùa giải
Singapore
5 trận gần nhất
TTBTT
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Việt Nam
|1
|1
|0
|0
|+7
|3
|T
|3
|Indonesia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Campuchia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|6
|Đông Timor
|2
|0
|0
|2
|-9
|0
|BB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)