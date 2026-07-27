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    Thống kê trận đấu Singapore 2-0 Đông Timor: Ui-young Song tỏa sáng, Singapore giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân27/07/2026 19:58

    Singapore vượt qua Đông Timor với tỷ số 2-0. Ilhan Fandi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.87. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    41'
    Ilhan Fandi — kiến tạo Nur Adam Abdullah
    Singapore
    56'
    Ui-young Song — kiến tạo Kyoga Nakamura
    Singapore
    Thẻ phạt
    3'
    Kyoga Nakamura
    Singapore
    18'
    Hariss Harun
    Singapore
    20'
    Eric Silva
    Đông Timor
    60'
    Ui-young Song
    Singapore
    84'
    Palomito Ribeiro
    Đông Timor
    Đồ thị diễn biến
    SingaporeHT 45'Đông Timor

    Thống kê trận đấu

    SingaporeThống kêĐông Timor
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    11
    Dứt điểm
    5
    4
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    9
    6
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Singapore vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ilhan Fandi
    Ilhan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Ui-young Song
    Ui-young Song
    Singapore
    1 bàn
    Nur Adam Abdullah
    Nur Adam Abdullah
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.49
    Kyoga Nakamura
    Kyoga Nakamura
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Singapore
    7.87
    Ilhan FandiMOTM1 bàn
    7.49
    Nur Adam Abdullah1 KT
    7.31
    Kyoga Nakamura1 KT
    7.26
    Ui-young Song1 bàn
    7.17
    Harhys Stewart
    7.12
    Shah Shahiran
    7.02
    Hariss Harun
    6.98
    Lionel Tan
    6.9
    Izwan Mahbud
    6.79
    Irfan Fandi
    6.54
    Glenn Kweh
    Đông Timor
    6.19
    Luís Figo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Đông Timor
    Sơ đồ 5-4-1
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    17
    Irfan Fandi
    26
    Nur Adam Abdullah
    8
    Shah Shahiran
    6
    Kyoga Nakamura
    11
    Glenn Kweh
    7
    Ui-young Song
    13
    Harhys Stewart
    19
    Ilhan Fandi
    1
    Dylan Niski
    2
    Jackson Pereira Fowler
    3
    Eric Tomás Tam Silva
    16
    Ryan Harris Jom
    7
    Luís Figo
    17
    Liam Fernando Farrugia de Olivei
    11
    Zenivio Morientes Gostavo Concei
    13
    Tristan Xavi Arrarte
    8
    Claudio Osorio
    9
    Joao Rangel
    14
    Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin18 Jacob Mahler20 Shawal Anuar
    Đông Timor
    4 Anizo Correia5 Juvito Moniz6 João Manuel de Jesus Varudo Afon12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro18 Olagar Malik19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: Ilhan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Nur Adam Abdullah)
    Phút 56: Ui-young Song lập công cho Singapore (kiến tạo: Kyoga Nakamura)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Singapore · 3 thắng0 hòaĐông Timor · 0 thắng
    14/12/2024
    Đông Timor
    0 - 3
    Singapore
    SIN
    14/12/2021
    Singapore
    2 - 0
    Đông Timor
    SIN
    21/11/2018
    Singapore
    6 - 1
    Đông Timor
    SIN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Singapore
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    9
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore2200+36TT
    2Việt Nam1100+73T
    3Indonesia000000
    4TBC000000
    5Campuchia1001-10B
    6Đông Timor2002-90BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    5Đỗ Hoàng HênĐỗ Hoàng HênViệt Nam2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    2Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    3Nur Adam AbdullahNur Adam AbdullahSingapore2 kiến tạo
    4Kyoga NakamuraKyoga NakamuraSingapore2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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