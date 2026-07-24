Singapore thắng Campuchia phút 90, khép lại màn rượt đuổi ở ASEAN Cup Singapore đánh bại Campuchia 2-1 tại ASEAN Cup nhờ bàn thắng của Fandi ở phút 90, sau khi Ouk giúp Campuchia gỡ hòa. Anuar cũng ghi bàn cho Singapore.

Campuchia 1 - 2 Singapore Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Campuchia tiếp đón Singapore.

13' Campuchia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 13', Campuchia đang nhỉnh hơn với thời lượng kiểm soát bóng 53 - 47 và dứt điểm 1 - 0. Singapore lùi đội hình chịu sức ép nhẹ, trong khi thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

19' Yudai Ogawa nhận thẻ vàng phút 19 Phút 19, Yudai Ogawa phải nhận thẻ vàng.

22' Shawal Anuar đưa Singapore vượt lên Phút 22, Shawal Anuar lập công sau đường kiến tạo của Lionel Tan, đưa Singapore vượt lên dẫn trước Campuchia 0-1. Singapore tạm đứng đầu bảng nếu giữ tỷ số này, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

25' Singapore dẫn trước dù bị ép nhẹ Phút 25', Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (53 - 47) và phạt góc (2 - 0), nhưng Singapore mới là đội hiệu quả hơn với 2 cú dứt điểm trúng đích so với 0 của đối thủ. Đội khách đang dẫn trước và duy trì thế trận rình rập.

34' Shah Shahiran nhận thẻ vàng Phút 34, Shah Shahiran nhận thẻ vàng.

37' Campuchia cầm bóng, Singapore sắc bén hơn Sau 37 phút, Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 56 - 44 và có 3 - 1 quả phạt góc, nhưng Singapore mới là đội sắc bén hơn khi dứt điểm trúng đích 0 - 2. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn song vẫn phải thận trọng trước sức ép từ Singapore.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Campuchia thay người đầu hiệp hai Phút 46', Chanthea Sieng vào sân thay Dimong Sophal. Trong thế bị Singapore dẫn 0-1, Campuchia có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

46' Yem Devit được tung vào sân Phút 46, Yem Devit được đưa vào sân, mở đầu hiệp hai bằng một sự điều chỉnh nhân sự.

46' Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin Phút 46, Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin. Singapore có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong thế đang dẫn trước, còn Campuchia cần tìm cách trở lại trận đấu.

49' Campuchia cầm bóng, Singapore hiệu quả hơn Phút 49 , Campuchia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54 - 46 và có 4 - 1 quả phạt góc, nhưng Singapore mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ rệt hơn khi dứt điểm trúng đích 0 - 2. Đội khách đang chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công để bảo toàn lợi thế.

55' Campuchia gỡ hòa Singapore Phút 55, Sovann Ouk lập công, giúp Campuchia gỡ hòa Singapore 1-1. Thế trận trở lại cân bằng và cuộc đua vẫn rộng mở cho cả hai đội.

57' Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar Phút 57, Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar. Sự thay đổi này diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

58' Farhan Zulkifli vào sân phút 58 Phút 58', Farhan Zulkifli được tung vào sân thay Glenn Kweh khi Campuchia và Singapore đang hòa 1-1.

61' Campuchia nhỉnh thế, Singapore rình rập Phút 61: Campuchia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 52-48 và tạo sức ép qua 4-1 quả phạt góc. Dù vậy, Singapore vẫn rình rập khá hiệu quả khi có nhiều pha dứt điểm hơn, với 3-4 lần.

67' Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly Phút 67, Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly. Thay đổi nhân sự diễn ra khi thế trận đang giằng co, với Campuchia và Singapore bất phân thắng bại.

71' Sokmeng Chea vào sân ở phút 71 Phút 71, Sokmeng Chea được tung vào sân. Campuchia và Singapore vẫn hòa 1-1, khiến từng điều chỉnh nhân sự đều đáng chú ý.

73' Thế trận giằng co ở phút 73 Phút 73', Campuchia và Singapore vẫn giằng co với thời lượng cầm bóng 50 - 50. Singapore nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng dứt điểm 5 - 6, trong khi Campuchia có nhiều phạt góc hơn, 4 - 3, cho thấy thế trận chưa bên nào áp đảo rõ rệt.

75' Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan Phút 75, Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan. Singapore và Campuchia vẫn đang hòa 1-1, khiến sự thay đổi này có thể mang thêm luồng gió mới cho những phút cuối.

85' Singapore nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 85, thế trận vẫn khá cân bằng khi Singapore nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (49 - 51) và dứt điểm (5 - 7). Campuchia không hoàn toàn chịu trận, thể hiện qua 5 - 4 quả phạt góc, trong khi hai đội cùng có 2 - 2 lần dứt điểm trúng đích.

88' VAR xác nhận bàn thắng của Ilhan Fandi Phút 88, VAR vào cuộc và xác nhận bàn thắng của Ilhan Fandi sau tình huống dứt điểm bằng chân phải. Quyết định này làm trận đấu trở nên căng thẳng ở những phút cuối.

90+11' Ilhan Fandi đưa Singapore vượt lên phút 90+11 Phút 90+11', Ilhan Fandi dứt điểm chân phải sau đường kiến tạo của Ui-young Song, đưa Singapore vượt lên trong trận Campuchia 1-2 Singapore. Nếu giữ tỷ số này, Singapore tạm đứng đầu bảng nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

97' Singapore nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 97', Singapore đang nhỉnh hơn đôi chút với thời lượng cầm bóng 48 - 52 và số pha dứt điểm 5 - 9. Campuchia vẫn tạo được sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 5 - 4 quả phạt góc, trong khi thế trận nhìn chung vẫn giằng co khi hai đội hòa 1-1.

KT Kết thúc: Campuchia 1-2 Singapore Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:02 24/07/2026

Đội hình chính thức Campuchia Sơ đồ 3-4-3 Singapore Sơ đồ 4-3-3 2 Mizuno Hikaru 3 Sophal Dimong 4 Alisher Mirzaev 6 Yudai Ogawa 7 Fernandes I. 10 Mat N. 15 Samuel Bong 18 Ouk Sovann 19 Phat Sokha 20 Abdel Coulibaly 22 Hul K. 1 Izwan Mahbud 3 Ryhan Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 13 Harhys Stewart 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 16 Hami Syahin 17 Irfan Fandi 20 Shawal Anuar Dự bị Campuchia 9 Chanthea Sieng 12 Sos Souhana 17 Sa T. 21 Reth L. 23 Sin S. 24 Vakhim Im 25 Mon V. 26 Chea S. Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 7 Ui-young Song 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 18 Jacob Mahler 19 Ilhan Fandi 21 Raoul Suhaimi Cập nhật đội hình lúc 18:26 24/07/2026

Campuchia Thống kê Singapore 49% Kiểm soát bóng 51% 6 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Ilhan Fandi Singapore 1 bàn Shawal Anuar Singapore 1 bàn O Ouk Sovann Campuchia 1 bàn Ui-young Song Singapore 1 kiến tạo · điểm 7.31 Lionel Tan Singapore 1 kiến tạo · điểm 7.22 P Phat Sokha Campuchia 1 kiến tạo

Singapore nắm ưu thế rõ rệt trong đối đầu

Thống kê đối đầu gần đây tạo ra khác biệt lớn về tâm lý trước giờ bóng lăn. Singapore thắng 4 trận, trong khi Campuchia chưa có chiến thắng hay trận hòa nào trong cùng chuỗi trận. Dù những con số này không quyết định kết quả sắp tới, chúng cho thấy Singapore thường tìm được cách kiểm soát các cuộc đối đầu với Campuchia.

Với Campuchia, nhiệm vụ quan trọng là chấm dứt xu hướng bất lợi đó bằng một màn trình diễn chặt chẽ hơn. Đội bóng cần tránh để trận đấu bị định đoạt bởi những thời điểm mất tập trung, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn khi tổ chức tấn công. Trước một đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội, việc giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, do đó chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự. Ở góc độ chiến thuật, Campuchia nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, thay vì đẩy đội hình lên quá cao rồi để lộ khoảng trống phía sau.

Singapore có cơ sở để hướng đến cách chơi chủ động hơn, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc họ chắc chắn chiếm ưu thế trong mọi thời điểm. Nếu Campuchia duy trì được cự ly hợp lý và tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, Singapore sẽ phải tìm phương án kiên nhẫn hơn để phá vỡ thế trận.

Trong khi đó, Campuchia cần tận dụng tốt những thời cơ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Các tình huống xử lý nhanh sau khi đoạt bóng có thể giúp đội giảm áp lực và buộc Singapore phải thận trọng hơn trong việc dâng cao. Tuy nhiên, sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng sẽ là điều kiện quan trọng để tạo ra khác biệt.

Nhận định trước trận

Singapore có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu và đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng việc hai đội cùng có 0 điểm cho thấy bối cảnh hiện tại vẫn còn rộng mở. Campuchia cần một trận đấu kỷ luật, chủ động và hạn chế sai lầm, trong khi Singapore phải chứng minh vị trí của mình bằng khả năng kiểm soát trận đấu.

Nhìn chung, Singapore bước vào cuộc đối đầu với nền tảng thống kê thuận lợi hơn. Dẫu vậy, kết quả sẽ phụ thuộc vào cách Campuchia ứng phó với áp lực và khả năng Singapore chuyển ưu thế đối đầu thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Campuchia · 0 thắng 0 hòa Singapore · 4 thắng Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Campuchia 0 - 4 Singapore SIN Singapore 5 - 0 Campuchia SIN

Campuchia 5 trận gần nhất T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain) Singapore Không có thông tin