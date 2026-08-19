Slovan Bratislava bất phân thắng bại với Celje ở play-off Champions League
Slovan Bratislava và Celje hòa nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng play-off UEFA Champions League trên sân Tehelne Pole Stadion. Cerepkai mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 15, trước khi Avdyli san bằng tỷ số cho Celje ở phút 41.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Slovan Bratislava tiếp đón Celje.
- 12'Slovan Bratislava áp đảo thời lượng kiểm soát bóng
Nhập cuộc chủ động, Slovan Bratislava nhanh chóng làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng lên tới 70% - 30%. Dù vậy, thế trận phòng ngự của Celje khiến đội chủ nhà mới chỉ tung ra 1 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 0), trong khi chỉ số phạm lỗi của hai đội đang cân bằng 1 - 1.
- 15'R. Cerepkai ghi bàn mở tỷ số cho Slovan Bratislava
Phút 15, R. Cerepkai tỏa sáng ghi bàn đưa Slovan Bratislava vươn lên dẫn trước 1-0. Pha lập công sớm giúp Slovan Bratislava cụ thể hóa thế trận chủ động khi đang nắm 58% thời lượng kiểm soát bóng.
- 25'Slovan Bratislava duy trì lợi thế dẫn bàn
Trôi qua 25 phút thi đấu, Slovan Bratislava nắm lợi thế về mặt tỷ số 1-0 dù tỉ lệ cầm bóng nghiêng nhẹ về Celje với 49% - 51%. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn ở các tình huống dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0) để tạo nên sự khác biệt trên bảng điện tử.
- 37'Slovan Bratislava hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Tiến gần đến phút 37, Slovan Bratislava vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1 - 0 nhờ lối chơi thực dụng và hiệu quả. Dù Celje nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 49% - 51%, đội chủ nhà mới là bên đe dọa khung thành tốt hơn với số cú dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0).
- 41'M. Avdyli lập công gỡ hòa 1-1 cho Celje
Phút 41, từ đường kiến tạo của M. Kvesic, M. Avdyli dứt điểm thành công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Celje. Bàn thắng quan trọng ngay trước khi hiệp 1 khép lại giúp đội khách đưa trận đấu trên sân Tehelne Pole Stadion trở lại vạch xuất phát.
- 45'K. Bajric nhận thẻ vàng ở phút 45
Phút 45, cầu thủ K. Bajric bên phía Slovan Bratislava phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc bị Celje gỡ hòa 1-1 ở phút 41 dường như khiến đội chủ nhà thi đấu nôn nóng hơn trong những phút cuối của hiệp một.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Slovan Bratislava tích cực dứt điểm dù cầm bóng ít hơn
Bước sang phút 49, thế trận giữa Slovan Bratislava và Celje vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 1 - 1. Dù Celje nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 43% - 57%, đội chủ nhà Slovan Bratislava lại tỏ ra chủ động bắn phá hơn khi dẫn trước 8 - 2 về số cú dứt điểm và 2 - 0 ở chỉ số phạt góc. Tuy nhiên, độ hiệu quả của đôi bên vẫn ngang ngửa khi mỗi đội mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm trúng đích.
- 57'Celje điều chỉnh nhân sự, B. Verbic vào sân
Phút 57, Celje đưa ra sự thay đổi người khi B. Verbic được tung vào sân để thế chỗ cho M. Ivansek. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Verbic sẽ mang lại làn gió mới trước Slovan Bratislava.
- 58'Celje thay nhân sự, A. Kotnik vào sân ở phút 58
Phút 58, Celje có sự thay đổi nhân sự khi A. Kotnik được tung vào sân thay cho A. Kucys. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp Celje gia tăng sức ép trên sân Tehelne Pole Stadion.
- 59'M. Avdyli nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo
Phút 59, M. Avdyli bên phía Celje đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm thô bạo. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, sự căng thẳng của trận play-off khiến các pha tranh chấp liên tục bị đẩy lên cao trào.
- 61'Slovan Bratislava dứt điểm dồn dập dù cầm bóng ít hơn
Bước sang phút 61, trận đấu giữa Slovan Bratislava và Celje vẫn duy trì tỷ số 1 - 1. Dù Celje kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 41% - 59%, Slovan Bratislava mới là bên liên tục vây hãm khung thành khi tung ra 10 - 2 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 1). Đội chủ nhà cũng vượt trội ở chỉ số phạt góc với 2 - 0 để gia tăng áp lực lên hàng thủ đối phương.
- 62'Slovan Bratislava tung A. Yirajang vào sân ở phút 62
Phút 62, ban huấn luyện Slovan Bratislava quyết định đưa A. Yirajang vào sân thay cho R. Cerepkai. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.
- 70'Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự, D. Matsuoka vào sân
Phút 70, Slovan Bratislava quyết định thực hiện sự thay đổi người khi D. Matsuoka được tung vào sân thay cho A. Mustafic. Trong thế trận đang hòa 1-1 với Celje, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.
- 70'Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự ở phút 70
Phút 70, Slovan Bratislava quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Kianga được tung vào sân thay cho S. Camara. Trong thế trận hòa 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới sẽ giúp họ gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên.
- 73'Celje gia tăng sức ép ở phút 73
Bước sang phút 73, Celje là đội nắm thế chủ động hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44% - 56% và liên tục đe dọa khung thành đối phương. Dù Slovan Bratislava nhỉnh hơn ở tổng số cú dứt điểm (10 - 6), đội khách mới là bên tỏ ra hiệu quả với chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4 trong thế trận hòa 1 - 1.
- 78'Celje làm mới đội hình, A. Dionkou vào sân ở phút 78
Phút 78, Celje thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Dionkou được tung vào sân thế chỗ P. Sirvys. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, bước đi này được kỳ vọng sẽ mang lại sức trẻ và sự tươi mới cho đội khách ở những phút then chốt cuối trận.
- 78'Celje làm mới đội hình ở những phút cuối trận
Phút 78, Celje thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Calusic được tung vào sân thay thế cho P. Daniel. Trong thế trận đang giữ tỷ số hòa 1-1, đội khách muốn bổ sung thêm nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sự chủ động trước Slovan Bratislava ở giai đoạn cuối trận.
- 83'C. Blackman của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng ở phút 83
Phút 83, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt C. Blackman bên phía Slovan Bratislava sau pha phạm lỗi thô bạo. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối trận, Slovan Bratislava cần giữ sự bình tĩnh để tránh phải nhận thêm những án phạt không đáng có trong thời điểm nhạy cảm.
- 84'Slovan Bratislava tung A. Sporar vào sân ở phút 84
Phút 84, Slovan Bratislava có sự thay đổi người trên hàng công khi A. Sporar được tung vào sân thay thế cho T. Barseghyan. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà hy vọng nhân tố mới này sẽ tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.
- 84'Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự ở phút 84
Phút 84, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi người khi R. Ibrahim được tung vào sân thay cho C. Martinez. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của R. Ibrahim được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội chủ nhà ở những phút cuối trận.
- 85'Thế trận giằng co trong những phút cuối
Bước sang phút 85, hai đội vẫn đang hòa 1-1 trong thế trận khá cân bằng. Celje nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng số lần dứt điểm trúng đích (2 - 4), trong khi Slovan Bratislava nỗ lực tìm kiếm cơ hội với tổng số cú dứt điểm 11 - 6.
- 86'M. Zabukovnik nhận thẻ vàng ở phút 86
Phút 86, M. Zabukovnik của Celje phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối thủ. Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong thế trận căng thẳng khi tỷ số giữa hai đội vẫn là 1-1.
- 87'Celje tung Y. Dukuly vào sân ở phút 87
Phút 87, Celje thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Y. Dukuly được tung vào sân thay cho M. Kvesic. Khi tỷ số đang giằng co 1-1 ở những phút cuối, sự bổ sung thể lực này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt.
- KTKết thúc: Slovan Bratislava 1-1 Celje
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 03:55 20/08/2026
Bối cảnh trận đấu và tính chất loại trực tiếp
Cuộc đối đầu giữa Slovan Bratislava và Celje diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức chia tay giải đấu hàng đầu châu Âu.
Phong độ gần đây của hai đội
Xét về phong độ thi đấu trong giai đoạn gần đây, Slovan Bratislava đang thể hiện màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện này duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định trong lối chơi giúp Slovan Bratislava bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng tự tin.
Ở chiều ngược lại, Celje có phong độ kém ổn định hơn đôi chút. Trong 4 lần ra sân gần đây nhất, đội bóng này ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù vẫn sở hữu những khoảnh khắc bùng nổ, việc thiếu đi sự liền mạch trong kết quả thi đấu khiến Celje phải đối mặt với không ít thử thách ở trận đấu sinh tử sắp tới.
Lịch sử đối đầu và nhận định cục diện
Thống kê đối đầu gần đây cũng đang nghiêng lợi thế về phía đại diện Slovan Bratislava. Trong 2 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Slovan Bratislava đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Celje chưa từng nếm mùi chiến thắng.
Với tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội hứa hẹn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Slovan Bratislava sở hữu điểm tựa phong độ nhỉnh hơn cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, trong khi Celje buộc phải nỗ lực tối đa để tạo nên bất ngờ. Một thế trận giằng co và kịch tính nhiều khả năng sẽ diễn ra để phân định tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)