49' Slovan Bratislava tích cực dứt điểm dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 49, thế trận giữa Slovan Bratislava và Celje vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 1 - 1. Dù Celje nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 43% - 57%, đội chủ nhà Slovan Bratislava lại tỏ ra chủ động bắn phá hơn khi dẫn trước 8 - 2 về số cú dứt điểm và 2 - 0 ở chỉ số phạt góc. Tuy nhiên, độ hiệu quả của đôi bên vẫn ngang ngửa khi mỗi đội mới chỉ có 1 - 1 lần dứt điểm trúng đích.