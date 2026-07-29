Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 chia điểm tại Bratislava Slovan Bratislava hòa FC Iberia 1999 với tỷ số 1-1 tại Štadión Tehelné pole, khi mỗi đội đều rời sân với một điểm.

Slovan Bratislava 1 - 1 FC Iberia 1999 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón FC Iberia 1999.

12' Slovan kiểm soát, Iberia rình rập Sau 12 phút, Slovan Bratislava đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56-44, nhưng sức ép chưa đủ rõ khi hai đội mới dứt điểm 1-1. FC Iberia 1999 có vẻ chủ động chờ thời cơ và là đội duy nhất đưa bóng đi trúng đích, với thông số 0-1.

24' Slovan nhỉnh bóng, Iberia sắc hơn Phút 24', Slovan Bratislava nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53 - 47 và có 3 - 2 lần dứt điểm, nhưng FC Iberia 1999 mới là đội tạo ra nhiều pha kết thúc trúng đích hơn, 0 - 2. Thế trận vì vậy vẫn giằng co, khi Slovan cầm bóng còn Iberia cho thấy sự sắc bén trong những cơ hội ít ỏi.

25' Sandro Cruz nhận thẻ vàng Phút 25', Sandro Cruz nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

36' César Blackman nhận thẻ vàng Phút 36, César Blackman nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

36' Slovan nhỉnh thế, Iberia sắc bén hơn Phút 36, Slovan Bratislava đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 và có nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 2. Tuy nhiên, FC Iberia 1999 mới là đội tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn với 0 - 2, cho thấy thế trận vẫn giằng co dù Slovan chủ động hơn.

44' Mykola Kukharevych đưa Slovan Bratislava vượt lên Phút 44', Mykola Kukharevych lập công, giúp Slovan Bratislava mở tỷ số trước FC Iberia 1999. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Slovan Bratislava nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Bước sang phút 49, Slovan Bratislava vẫn nhỉnh hơn khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 53 - 47. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn với 8 - 3 pha dứt điểm, trong khi FC Iberia 1999 phải kiên trì phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

51' Nika Sikharulashvili đưa FC Iberia 1999 trở lại Phút 51, Nika Sikharulashvili lập công, giúp FC Iberia 1999 gỡ hòa 1-1 trước Slovan Bratislava. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau giờ nghỉ.

52' Zviad Natchkebia nhận thẻ vàng Phút 52', Zviad Natchkebia nhận thẻ vàng trong thời điểm trận đấu vừa trở lại thế cân bằng 1-1.

55' Ibrahim Alhassan vào sân Phút 55', Ibrahim Alhassan vào sân thay Bakar Kardava. Sự điều chỉnh được thực hiện khi Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 đang hòa 1-1, hứa hẹn tạo thêm biến chuyển cho phần còn lại.

55' Andria Bartishvili vào sân Phút 55, Andria Bartishvili vào sân thay Giorgi Kutsia. Sự điều chỉnh đến ngay sau khi FC Iberia 1999 gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

61' Slovan nhỉnh thế trận, Iberia vẫn rình rập Bước sang phút 61, Slovan Bratislava nhỉnh hơn về kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 và tạo nhiều pha dứt điểm hơn, 11 - 5 . FC Iberia 1999 chịu sức ép nhưng vẫn có 3 quả phạt góc so với 1 của đối thủ, cho thấy những thời điểm phản công đáng chú ý trong thế trận hòa.

63' Rahim Ibrahim vào sân ở phút 63 Phút 63, Rahim Ibrahim được tung vào sân thay Cristian Martínez. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang giằng co.

63' Sharani Zuberu vào sân ở phút 63 Phút 63, Sharani Zuberu được tung vào sân thay Alasana Yirajang. Sự thay đổi diễn ra sau khi trận đấu trở lại thế cân bằng.

64' Lucas Café nhận thẻ vàng ở phút 64 Phút 64, Lucas Café nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng khi thế cân bằng vẫn chưa bị phá vỡ.

64' Amiran Dzagania vào sân Phút 64', Amiran Dzagania vào sân thay Lucas Café. Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 đang hòa nhau, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng tạo thêm khác biệt trong phần còn lại.

70' Alen Mustafic vào sân thay Alexej Maros Phút 70, Alen Mustafic vào sân thay Alexej Maros. Khi thế trận đang cân bằng 1-1, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng tìm thêm khác biệt trong phần còn lại.

71' Daiki Matsuoka vào sân thay Artur Gajdos Phút 71, Daiki Matsuoka được tung vào sân thay Artur Gajdos. Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 đang hòa 1-1, hứa hẹn những phút cuối giằng co.

73' Slovan tạo nhiều cơ hội hơn Phút 73 , thế trận vẫn cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng khi Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 cùng có 50 - 50. Tuy nhiên, Slovan tạo sức ép rõ hơn với 13 - 6 lần dứt điểm, trong khi Iberia có lợi thế phạt góc 1 - 5 để tìm cơ hội từ các tình huống cố định.

76' Nikoloz Botchorvishvili vào sân phút 76 Phút 76, Nikoloz Botchorvishvili vào sân thay Giorgi Kobuladze. Slovan Bratislava đang cầm bóng chủ động hơn, nhưng FC Iberia 1999 vẫn tạo được sức ép với nhiều phạt góc hơn.

76' Stephen Ende vào sân thay Nika Sikharulashvili Phút 76', Stephen Ende được tung vào sân thay Nika Sikharulashvili. Trận đấu giữa Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 vẫn đang giằng co.

84' Tomasko vào sân, Kukharevych rời trận Phút 84', Matus Tomasko vào sân thay Mykola Kukharevych. Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 đang hòa 1-1, khiến những phút cuối hứa hẹn vẫn rất căng thẳng.

85' Thế trận giằng co ở phút 85 Phút 85', thế trận vẫn giằng co khi FC Iberia 1999 nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 49 - 51 và phạt góc 1 - 5. Tuy nhiên, Slovan Bratislava tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với 13 - 8, khiến những phút cuối vẫn khó lường.

90+2' Nikoloz Dadiani nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', Nikoloz Dadiani nhận thẻ vàng trong thời điểm trận đấu đang bước vào những phút cuối. Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 vẫn hòa 1-1.

KT Kết thúc: Slovan Bratislava 1-1 FC Iberia 1999 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:08 30/07/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 1 Aleksandar Popovic 28 César Blackman 12 Kenan Bajric 15 Svetozar Markovic 57 Sandro Cruz 70 Cristian Martínez 3 Peter Pokorný 8 Artur Gajdos 29 Alexej Maros 9 Mykola Kukharevych 14 Alasana Yirajang 31 Giorgi Makaridze 5 Jemali-Giorgi Jinjolava 4 Vahid Selimovic 25 Aleksandre Amisulashvili 40 Giorgi Kobuladze 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 18 Lucas Café 10 Zviad Natchkebia 19 Nika Sikharulashvili Dự bị Slovan Bratislava 2 Samuel Kozlovsky 5 Rahim Ibrahim 6 Kevin Wimmer 17 Jurij Medvedev 20 Alen Mustafic 23 Sharani Zuberu 24 Matúš Tomáško 25 Leo Hofstädter 44 Matus Macik FC Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 9 Amiran Dzagania 11 Andria Bartishvili 14 Ibrahim Alhassan 16 Revaz Kurtanidze 17 Stephen Ende 23 Eldar Kuliyev 29 Lado Chikhradze 30 Nikoloz Botchorishvili Cập nhật đội hình lúc 00:38 30/07/2026

Slovan Bratislava Thống kê FC Iberia 1999 48% Kiểm soát bóng 52% 14 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 4 1 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Mykola Kukharevych Slovan Bratislava 1 bàn Nika Sikharulashvili FC Iberia 1999 1 bàn

Thông tin trận đấu

Slovan Bratislava sẽ đối đầu FC Iberia 1999 tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 30/07/2026 trên sân Štadión Tehelné pole.

Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi hai đội từng chạm trán một lần. Kết quả đối đầu trước đó đang tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Slovan Bratislava, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội vẫn cần được kiểm chứng trên sân.

Lợi thế đang nghiêng về Slovan Bratislava

Trong lần đối đầu gần nhất, Slovan Bratislava giành chiến thắng, còn FC Iberia 1999 không có trận thắng nào. Hai đội chưa hòa nhau trong thống kê này. Dù mẫu đối đầu chỉ gồm một trận, kết quả đó vẫn giúp đội chủ nhà bước vào màn tái đấu với sự tự tin nhất định.

Thi đấu tại Štadión Tehelné pole cũng mang đến cho Slovan Bratislava bối cảnh thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Đội bóng này nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận ngay từ đầu, tận dụng sự quen thuộc với sân nhà để gây sức ép và buộc FC Iberia 1999 phải lùi sâu.

FC Iberia 1999 cần hóa giải sức ép

Với FC Iberia 1999, ưu tiên quan trọng sẽ là duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống trước khu vực phòng ngự. Khi đối thủ có lợi thế từ lần gặp trước, đội khách cần một cách tiếp cận chặt chẽ hơn, đồng thời chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Khả năng chịu sức ép trong giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến trận đấu. Nếu FC Iberia 1999 giữ được cấu trúc phòng ngự ổn định, cuộc so tài sẽ khó bị định đoạt sớm. Ngược lại, Slovan Bratislava sẽ có thêm cơ hội đẩy cao đội hình nếu đội khách để lộ khoảng trống.

Nhận định chiến thuật

Slovan Bratislava được kỳ vọng chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà và đang có kết quả đối đầu thuận lợi. Trọng tâm của đội bóng này sẽ là tạo áp lực liên tục, duy trì quyền kiểm soát bóng và đưa trận đấu đến khu vực gần khung thành FC Iberia 1999.

Trong khi đó, FC Iberia 1999 có thể lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông trước khi tìm đường phản công. Sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quan trọng với đội khách, bởi việc dâng cao thiếu tính toán có thể khiến họ trao thêm khoảng trống cho đối thủ.

Nhận định trước trận

Slovan Bratislava nắm lợi thế về sân đấu và kết quả trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, thống kê này chỉ phản ánh một cuộc gặp, vì vậy chưa đủ để khẳng định trận đấu sẽ diễn ra theo một chiều.

Cuộc so tài nhiều khả năng được quyết định bởi cách FC Iberia 1999 chống chịu sức ép ban đầu và khả năng Slovan Bratislava chuyển ưu thế sân nhà thành những cơ hội rõ ràng. Nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động, họ sẽ có nền tảng tốt hơn để hướng tới một kết quả tích cực tại Štadión Tehelné pole.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 1 thắng 0 hòa FC Iberia 1999 · 0 thắng FC Iberia 1999 0 - 2 Slovan Bratislava SB

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T T B H FC Iberia 1999 5 trận gần nhất B H T B H

Tình hình lực lượng Slovan Bratislava ✚ Nino Marcelli (Unknown Injury) ✚ Andraz Sporar (Hamstring Injury) ✚ Tigran Barseghyan (Muscle Injury) FC Iberia 1999 ✚ Vakho Bedoshvili (Unknown Injury)