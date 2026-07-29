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    Slovan Bratislava và Saburtalo chia điểm ở vòng loại Champions League

    Đại Ngàn29/07/2026 23:36

    Hòa 1-1 tại Tehelne Pole Stadion ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, Slovan Bratislava và Saburtalo đều chưa tạo được lợi thế sau trận đấu. Kukharevych và Sikharulashvili là những người ghi bàn.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Slovan Bratislava1 - 1SaburtaloKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Slovan Bratislava tiếp đón Saburtalo.

    • 25'S. Cruz nhận thẻ vàng

      Phút 25, S. Cruz của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing.

    • 36'C. Blackman nhận thẻ vàng

      Phút 36', C. Blackman của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Đây là lời cảnh báo cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 44'M. Kukharevych đưa Slovan Bratislava vượt lên

      Phút 44, M. Kukharevych lập công, giúp Slovan Bratislava mở tỷ số 1-0 trước Saburtalo.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 51'Saburtalo gỡ hòa ở phút 51

      Phút 51, N. Sikharulashvili lập công cho Saburtalo, đưa tỷ số về 1-1. Đội khách nhanh chóng đáp trả sau khi Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước.

    • 52'Natchkebia nhận thẻ vàng ngay sau bàn gỡ

      Phút 52', Z. Natchkebia (Saburtalo) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Chỉ một phút sau bàn gỡ, trận đấu giữa Slovan Bratislava và Saburtalo đang trở nên căng thẳng khi tỷ số là 1-1.

    • 55'I. Alhassan vào sân

      Phút 55, Saburtalo thay người: I. Alhassan vào sân thay B. Kardava.

    • 55'Saburtalo điều chỉnh nhân sự sau bàn gỡ

      Phút 55', Saburtalo thay người khi A. Bartishvili vào sân, thế chỗ G. Kutsia. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang cân bằng 1-1.

    • 63'R. Ibrahim vào sân cho Slovan Bratislava

      Phút 63, Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự khi R. Ibrahim vào sân thay C. Martinez. Một sự thay đổi đáng chú ý trong nỗ lực làm mới đội hình.

    • 63'S. Zuberu vào sân thay A. Yirajang

      Phút 63', Slovan Bratislava thay người: S. Zuberu vào sân, thế chỗ A. Yirajang. Đội bóng này có thêm một điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

    • 64'Lucas Cafe nhận thẻ vàng

      Phút 64, Lucas Cafe của Saburtalo nhận thẻ vàng sau lỗi Tripping. Saburtalo tiếp tục phải nhận thẻ trong hiệp hai.

    • 65'Saburtalo điều chỉnh nhân sự phút 65

      Phút 65, Saburtalo thay người: A. Dzagania vào sân, còn Lucas Cafe rời sân. Đội khách có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang giữ thế cân bằng.

    • 70'Slovan Bratislava thay người ở phút 70

      Phút 70, Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự khi A. Mustafic vào sân thay A. Maros.

    • 71'Slovan Bratislava thay người ở phút 71

      Phút 71, D. Matsuoka vào sân thay A. Gajdos bên phía Slovan Bratislava. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong lúc trận đấu đang có tỷ số 1-1.

    • 76'Saburtalo thay người ở phút 76

      Phút 76, Saburtalo điều chỉnh nhân sự khi N. Bochorishvili vào sân thay G. Kobuladze. Màn so tài đang diễn ra cân bằng, nên sự thay đổi này có thể tiếp thêm năng lượng cho Saburtalo trong thời gian còn lại.

    • 76'Saburtalo thay người ở phút 76

      Phút 76', Saburtalo đưa S. Ende vào sân thay N. Sikharulashvili. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Saburtalo ở quãng cuối.

    • 84'Slovan Bratislava thay người ở phút 84

      Phút 84, M. Tomasko vào sân thay M. Kukharevych bên phía Slovan Bratislava. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

    • 90+2'N. Dadiani nhận thẻ vàng phút bù giờ

      Phút 90+2, N. Dadiani của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Đây là lời cảnh báo muộn cho Saburtalo trong những phút cuối trận.

    • KTKết thúc: Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 03:08 30/07/2026

    Đội hình chính thức
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure
    Saburtalo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
    1
    Aleksandar Popovic
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajrić
    15
    Svetozar Marković
    57
    Sandro Cruz
    70
    Cristian Martínez
    3
    Peter Pokorný
    8
    Artur Gajdoš
    29
    Alexej Maros
    9
    Mykola Kukharevych
    14
    Alasana Yirajang
    31
    Giorgi Makaridze
    5
    Jemali Giorgi Jinjolava
    4
    Vahid Selimović
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    40
    Giorgi Kobuladze
    27
    Giorgi Kutsia
    8
    Bakar Kardava
    6
    Nikoloz Dadiani
    18
    Lucas Cafe
    10
    Zviad Natchkebia
    19
    Nika Sikharulashvili
    Dự bị
    Slovan Bratislava
    44 Matúš Macík71 Dominik Takáč2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer17 Jurij Medveděv23 Sharani Zuberu5 Rahim Ibrahim20 Alen Mustafić25 Leo Hofstadter
    Saburtalo
    1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze39 Giorgi Chanturia30 Nikoloz Bochorishvili11 Andria Bartishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan23 Eldar Kuliiev9 Amiran Dzagania17 Stephen Ende
    Cập nhật đội hình lúc 00:53 30/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Slovan Bratislava sẽ đối đầu Saburtalo tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 30/07/2026. Đây là toàn bộ thông tin thời gian được cung cấp cho trận đấu.

    Slovan Bratislava có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

    Ở lần chạm trán gần nhất được thống kê, Slovan Bratislava giành chiến thắng trước Saburtalo. Kết quả tổng hợp cho thấy Slovan Bratislava thắng 1 trận, trong khi hai đội không hòa và Saburtalo chưa có chiến thắng.

    Lợi thế này giúp Slovan Bratislava bước vào trận đấu với nền tảng đối đầu tích cực hơn. Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội, đặc biệt khi không có thông tin chi tiết về cách trận đấu trước đó diễn ra.

    Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

    Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích gần đây của Slovan Bratislava và Saburtalo, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn, cũng như ảnh hưởng của những thay đổi nhân sự trước giờ bóng lăn.

    Việc thiếu thông tin về lực lượng cũng khiến những đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự hoặc sức tấn công của hai đội cần được giữ ở mức thận trọng. Không có cơ sở để khẳng định một sơ đồ chiến thuật hay chỉ ra cá nhân có thể tạo khác biệt.

    Điểm then chốt trước giờ thi đấu

    Chi tiết đáng chú ý nhất vẫn là xu hướng đối đầu đang nghiêng về Slovan Bratislava. Đội bóng này đã giành chiến thắng trong lần gặp Saburtalo gần nhất, trong khi đối thủ chưa thể tạo ra kết quả có lợi trong thống kê được cung cấp.

    Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu đã được định đoạt. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của hai đội trong ngày thi đấu, khả năng thích ứng với thế trận và những yếu tố chuyên môn chưa được dữ liệu hiện tại đề cập.

    Nhận định trận đấu

    Slovan Bratislava có điểm tựa từ chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất, còn Saburtalo cần cho thấy sự khác biệt so với kết quả trước đó. Với lượng thông tin giới hạn, nhận định phù hợp nhất là trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và xử lý các thời điểm quan trọng.

    Chưa có đủ căn cứ để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội giành chiến thắng. Dù vậy, xét riêng thống kê đối đầu được cung cấp, Slovan Bratislava đang là đội có lợi thế ban đầu trước Saburtalo.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaSaburtalo · 0 thắng
    21/07/2026
    Saburtalo
    0 - 2
    Slovan Bratislava
    SB
    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    Saburtalo
    5 trận gần nhất
    TBHTH

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Slovan Bratislava và Saburtalo chia điểm ở vòng loại Champions League
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