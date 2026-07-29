Slovan Bratislava và Saburtalo chia điểm ở vòng loại Champions League Hòa 1-1 tại Tehelne Pole Stadion ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, Slovan Bratislava và Saburtalo đều chưa tạo được lợi thế sau trận đấu. Kukharevych và Sikharulashvili là những người ghi bàn.

Slovan Bratislava 1 - 1 Saburtalo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón Saburtalo.

25' S. Cruz nhận thẻ vàng Phút 25, S. Cruz của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing.

36' C. Blackman nhận thẻ vàng Phút 36', C. Blackman của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Đây là lời cảnh báo cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

44' M. Kukharevych đưa Slovan Bratislava vượt lên Phút 44, M. Kukharevych lập công, giúp Slovan Bratislava mở tỷ số 1-0 trước Saburtalo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Saburtalo gỡ hòa ở phút 51 Phút 51, N. Sikharulashvili lập công cho Saburtalo, đưa tỷ số về 1-1. Đội khách nhanh chóng đáp trả sau khi Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước.

52' Natchkebia nhận thẻ vàng ngay sau bàn gỡ Phút 52', Z. Natchkebia (Saburtalo) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Chỉ một phút sau bàn gỡ, trận đấu giữa Slovan Bratislava và Saburtalo đang trở nên căng thẳng khi tỷ số là 1-1.

55' I. Alhassan vào sân Phút 55, Saburtalo thay người: I. Alhassan vào sân thay B. Kardava.

55' Saburtalo điều chỉnh nhân sự sau bàn gỡ Phút 55', Saburtalo thay người khi A. Bartishvili vào sân, thế chỗ G. Kutsia. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang cân bằng 1-1.

63' R. Ibrahim vào sân cho Slovan Bratislava Phút 63, Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự khi R. Ibrahim vào sân thay C. Martinez. Một sự thay đổi đáng chú ý trong nỗ lực làm mới đội hình.

63' S. Zuberu vào sân thay A. Yirajang Phút 63', Slovan Bratislava thay người: S. Zuberu vào sân, thế chỗ A. Yirajang. Đội bóng này có thêm một điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

64' Lucas Cafe nhận thẻ vàng Phút 64, Lucas Cafe của Saburtalo nhận thẻ vàng sau lỗi Tripping. Saburtalo tiếp tục phải nhận thẻ trong hiệp hai.

65' Saburtalo điều chỉnh nhân sự phút 65 Phút 65, Saburtalo thay người: A. Dzagania vào sân, còn Lucas Cafe rời sân. Đội khách có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang giữ thế cân bằng.

70' Slovan Bratislava thay người ở phút 70 Phút 70, Slovan Bratislava điều chỉnh nhân sự khi A. Mustafic vào sân thay A. Maros.

71' Slovan Bratislava thay người ở phút 71 Phút 71, D. Matsuoka vào sân thay A. Gajdos bên phía Slovan Bratislava. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong lúc trận đấu đang có tỷ số 1-1.

76' Saburtalo thay người ở phút 76 Phút 76, Saburtalo điều chỉnh nhân sự khi N. Bochorishvili vào sân thay G. Kobuladze. Màn so tài đang diễn ra cân bằng, nên sự thay đổi này có thể tiếp thêm năng lượng cho Saburtalo trong thời gian còn lại.

76' Saburtalo thay người ở phút 76 Phút 76', Saburtalo đưa S. Ende vào sân thay N. Sikharulashvili. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Saburtalo ở quãng cuối.

84' Slovan Bratislava thay người ở phút 84 Phút 84, M. Tomasko vào sân thay M. Kukharevych bên phía Slovan Bratislava. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

90+2' N. Dadiani nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+2, N. Dadiani của Saburtalo nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Đây là lời cảnh báo muộn cho Saburtalo trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:08 30/07/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko 1 Aleksandar Popovic 28 César Blackman 12 Kenan Bajrić 15 Svetozar Marković 57 Sandro Cruz 70 Cristian Martínez 3 Peter Pokorný 8 Artur Gajdoš 29 Alexej Maros 9 Mykola Kukharevych 14 Alasana Yirajang 31 Giorgi Makaridze 5 Jemali Giorgi Jinjolava 4 Vahid Selimović 25 Aleksandre Amisulashvili 40 Giorgi Kobuladze 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 18 Lucas Cafe 10 Zviad Natchkebia 19 Nika Sikharulashvili Dự bị Slovan Bratislava 44 Matúš Macík 71 Dominik Takáč 2 Samuel Kozlovský 6 Kevin Wimmer 17 Jurij Medveděv 23 Sharani Zuberu 5 Rahim Ibrahim 20 Alen Mustafić 25 Leo Hofstadter Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 39 Giorgi Chanturia 30 Nikoloz Bochorishvili 11 Andria Bartishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 23 Eldar Kuliiev 9 Amiran Dzagania 17 Stephen Ende Cập nhật đội hình lúc 00:53 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Slovan Bratislava sẽ đối đầu Saburtalo tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 30/07/2026. Đây là toàn bộ thông tin thời gian được cung cấp cho trận đấu.

Slovan Bratislava có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được thống kê, Slovan Bratislava giành chiến thắng trước Saburtalo. Kết quả tổng hợp cho thấy Slovan Bratislava thắng 1 trận, trong khi hai đội không hòa và Saburtalo chưa có chiến thắng.

Lợi thế này giúp Slovan Bratislava bước vào trận đấu với nền tảng đối đầu tích cực hơn. Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội, đặc biệt khi không có thông tin chi tiết về cách trận đấu trước đó diễn ra.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích gần đây của Slovan Bratislava và Saburtalo, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn, cũng như ảnh hưởng của những thay đổi nhân sự trước giờ bóng lăn.

Việc thiếu thông tin về lực lượng cũng khiến những đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự hoặc sức tấn công của hai đội cần được giữ ở mức thận trọng. Không có cơ sở để khẳng định một sơ đồ chiến thuật hay chỉ ra cá nhân có thể tạo khác biệt.

Điểm then chốt trước giờ thi đấu

Chi tiết đáng chú ý nhất vẫn là xu hướng đối đầu đang nghiêng về Slovan Bratislava. Đội bóng này đã giành chiến thắng trong lần gặp Saburtalo gần nhất, trong khi đối thủ chưa thể tạo ra kết quả có lợi trong thống kê được cung cấp.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu đã được định đoạt. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của hai đội trong ngày thi đấu, khả năng thích ứng với thế trận và những yếu tố chuyên môn chưa được dữ liệu hiện tại đề cập.

Nhận định trận đấu

Slovan Bratislava có điểm tựa từ chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất, còn Saburtalo cần cho thấy sự khác biệt so với kết quả trước đó. Với lượng thông tin giới hạn, nhận định phù hợp nhất là trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và xử lý các thời điểm quan trọng.

Chưa có đủ căn cứ để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội giành chiến thắng. Dù vậy, xét riêng thống kê đối đầu được cung cấp, Slovan Bratislava đang là đội có lợi thế ban đầu trước Saburtalo.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 1 thắng 0 hòa Saburtalo · 0 thắng Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava SB

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T T T B Saburtalo 5 trận gần nhất T B H T H