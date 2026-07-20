Thời sự Sở Xây dựng Lâm Đồng chuyển đổi số theo hướng trọng điểm và thực chất Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đối với Sở Xây dựng trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp với Sở Xây dựng về công tác chuyển đổi số

Chiều 20/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng thông tin, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, lồng ghép khá hiệu quả nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW và đề án 06 về Phát triển kinh tế số, khoa học - công nghệ và cải cách hành chính quốc gia.

Công tác chuyển đổi số trên 3 trụ cột chiến lược của ngành gồm: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đạt nhiều kết quả. Đến nay, 100% máy tính của cơ quan được cài đặt phần mềm, quản lý chặt chẽ.

Có 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được nâng cấp. Nhờ đó, 100% số hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị

Sở Xây dựng đã tuyên truyền, vận động mạnh mẽ người dân, doanh nghiệp áp dụng giải pháp số. Hiện có 100% thủ tục hành chính phát sinh nghĩa vụ tài chính tại đơn vị được thanh toán trực tuyến.

Đơn vị tích cực phối hợp với các công ty công nghệ xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lý thu phí tự động tại các bến xe, bãi đỗ xe thông minh trong khu vực.

Công tác tập huấn, phát triển nhân lực, kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp được chú trọng. Việc quản lý định danh xã hội, số hóa định danh nhà ở được đẩy mạnh…

Đại diện phòng chuyên môn Sở Xây dựng báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chuyển đổi số của ngành xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Thiết bị máy móc tại một số phòng, ban cấu hình thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Hồ sơ ngành xây dựng gồm các bản vẽ kỹ thuật lớn, thuyết minh phức tạp nên công tác số hóa còn nhiều bất cập.

Cơ quan thẩm quyền Trung ương chưa ban hành hướng dẫn kỹ thuật chi tiết nên gây lúng túng cho đơn vị trong quá trình thực hiện. Đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều công việc nên ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng để các sở, ngành, địa phương áp dụng vào quá trình triển khai công tác.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Xây dựng phải có kịch bản chuyển đổi số rõ ràng, thực hiện theo hướng trọng tâm và hiệu quả

“ Sở Xây dựng cần rà soát lại kết quả thực hiện, từ đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở này, đơn vị đưa ra kịch bản điều hành, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số thành kết quả cụ thể, theo hướng trọng tâm, thực chất. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Xây dựng tập trung vào chuyển đổi số các lĩnh vực chuyên ngành như: quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, hoạt động vận tải… Tất cả bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Đơn vị cần rà soát lại một số cơ sở dữ liệu liên quan nằm ngoài cơ sở dữ liệu chung của tỉnh để áp dụng riêng cho ngành mình. Bởi nếu công tác quản lý, áp dụng tốt sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành.

Đại diện phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng báo cáo tiến độ chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng

Đối với các nội dung chuyên ngành liên quan đến các xã, phường, đặc khu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tích cực hướng dẫn các địa phương nhanh chóng hoàn thiện. Quá trình thực hiện, đơn vị nắm bắt khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương.