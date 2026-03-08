Thời sự Sở Y tế Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn mạo danh đoàn kiểm tra để lừa đảo Ngày 3/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu giả danh cán bộ y tế, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám, chữa bệnh; dược, mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; kinh doanh kính thuốc; tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2026



Thời gian gần đây, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân phản ánh việc nhận được điện thoại từ các số máy lạ tự xưng là cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng. Các đối tượng thông báo sẽ tiễn hành thanh tra, đe dọa xử lý vi phạm hành chính nhằm tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế và tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Để phòng ngừa lừa đảo, Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định các hoạt động kiểm tra đều tuân thủ đúng quy trình pháp luật. Kiểm tra theo kế hoạch, phải có văn bản, quyết định ban hành chính thức ghi rõ thời gian, địa điểm và thành phần đoàn. Kiểm tra đột xuất, trưởng đoàn phải công bố quyết định và xuất trình thẻ công chức trước khi làm việc. Mọi yêu cầu bổ sung hồ sơ hay làm việc tiếp theo đều được thực hiện bằng văn bản hoặc giấy mời chính thức. Sở Y tế tuyệt đối không yêu cầu nộp tiền hay thực hiện giao dịch tài chính qua điện thoại.

Các tổ chức, cá nhân được khuyến cáo không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập đường link lạ. Khi phát hiện các dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế Lâm Đồng: 0964 601 515 - 02633 816 372 hoặc báo công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.