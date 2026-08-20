Thể thao 360 Sôi nổi đường bơi, lan tỏa kỹ năng Không khí sôi nổi trên đường bơi “Đường đua xanh” dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng diễn ra tại phía Đông và phía Tây tỉnh cho thấy bơi lội ngày càng được gia đình và xã hội quan tâm. Từ một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, bơi lội đang dần trở thành kỹ năng sống cần thiết đối với trẻ em.

Không khí sôi nổi trên đường bơi “Đường đua xanh”

Sôi nổi sân chơi thể thao cho trẻ em

Trung tuần tháng 8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cơ sở 2 và cơ sở 3, những đường bơi trở nên sôi động khi gần 400 vận động viên cùng hội tụ, tranh tài tại giải bơi “Đường đua xanh”. Sự tham gia đông đảo của các vận động viên không chỉ tạo nên không khí thi đấu hào hứng, mà còn cho thấy nhu cầu của thanh, thiếu niên, nhi đồng đối với những sân chơi thể thao lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi.

Trước giờ thi đấu, tại khu vực hồ bơi trở nên náo nhiệt. Những gương mặt trẻ háo hức khởi động, chỉnh lại kính bơi, trong khi phía trên bờ, phụ huynh chăm chú dõi theo từng bước chuẩn bị của con. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, sự hồi hộp nhanh chóng nhường chỗ cho quyết tâm. Những cánh tay liên tục quạt nước, từng sải bơi nối nhau trên đường đua. Mỗi vận động viên không chỉ thi đấu để giành thành tích mà còn thử sức, vượt qua giới hạn của chính mình.

Em Phạm Hải Hà (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du - Phan Thiết) cho biết: “Mỗi giải bơi là một trải nghiệm quý giá giúp em trưởng thành hơn. Được thi đấu và đoạt giải khiến em tự hào và có thêm động lực để cố gắng”.

Các vận động viên nữ chuẩn bị xuất phát trên "Đường đua xanh"

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước

Đằng sau sự sôi nổi của giải đấu còn có sự đồng hành ngày càng rõ nét của các gia đình. Bơi lội không còn được nhìn đơn thuần như một môn thể thao giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, mà đang được nhiều phụ huynh xem là một kỹ năng cần thiết, giúp trẻ chủ động hơn, biết cách ứng phó và tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Đồng hành với con gái 8 tuổi trong giải bơi, chị Trần Công Bảo Quỳnh (phường Cam Ly - Đà Lạt) chia sẻ: “Ban đầu, tôi cho con học bơi với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, tôi nhận thấy bơi lội còn giúp con hình thành nhiều kỹ năng và cha mẹ cũng yên tâm hơn khi con biết xử lý các tình huống trong môi trường nước”.

Sôi nổi, gay cấn trên từng đường bơi

Không chỉ có gia đình, sự tham gia của các tổ chức đoàn, ngành thể thao và phường, xã trong tỉnh đang góp phần tạo môi trường để trẻ em duy trì thói quen luyện tập.

Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Việc tổ chức “Đường đua xanh” tại 2 cơ sở của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh ở phía Đông và phía Tây nhằm mở rộng không gian tham gia cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Sau những màn tranh tài trên đường bơi là mục tiêu lớn hơn, giúp các em từng bước trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và hình thành thói quen rèn luyện thể chất. Đây cũng là cơ sở phát hiện những gương mặt có năng khiếu để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng”.

“ “Đường đua xanh” không chỉ tạo nên một cuộc tranh tài sôi nổi, mà còn góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, tự tin vượt qua thử thách. Qua đó, tinh thần thể thao và ý thức an toàn dưới nước được lan tỏa, trở thành một phần trong hành trang trưởng thành của thanh, thiếu nhi Lâm Đồng.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Nhìn từ một giải đấu, có thể thấy mỗi kỹ năng được hình thành trong quá trình tập luyện không chỉ phục vụ thi đấu, mà còn là hành trang giúp trẻ ứng phó với những tình huống trong cuộc sống. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh tai nạn đuối nước vẫn là nguy cơ đáng lo ngại đối với trẻ em.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải cho các vận động viên

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ đuối nước, làm 29 trẻ em tử vong, chiếm khoảng 90% số trẻ tử vong do tai nạn thương tích. Những con số này cho thấy việc trang bị kiến thức an toàn dưới nước cần được quan tâm thường xuyên hơn, không chỉ trong các đợt cao điểm phòng, chống đuối nước, để trẻ được rèn luyện và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân.