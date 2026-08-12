Thể thao 360 Sôi nổi Giải bơi phong trào “Đường đua xanh” tại Tây Lâm Đồng Trong 2 ngày 12 và 13/8, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh tổ chức Giải Bơi phong trào “Đường đua xanh” năm 2026 tại phường Nam Gia Nghĩa.



Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải bơi “Đường đua xanh” năm 2026 tại phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

Tham gia Giải Bơi phong trào “Đường đua xanh”, các vận động viên tranh tài ở 16 nội dung cá nhân, gồm 8 nội dung nam và 8 nội dung nữ.

Các vận động viên xuất phát ở nội dung 25 m bơi tự do

Các vận động viên tranh tài ở các cự ly 25 m, 50 m và 100 m, với hai kiểu bơi tự do và bơi ếch. Các nội dung được chia thành 4 nhóm tuổi: Nhi đồng nhỏ từ 6 - 8 tuổi (Nhóm I), Nhi đồng từ 9 - 11 tuổi (Nhóm II), Thiếu niên từ 12 - 14 tuổi (Nhóm III) và Thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi (Nhóm IV).

Ngay từ những lượt thi đầu tiên, đường bơi đã trở nên sôi động với sự tự tin, quyết tâm của các vận động viên nhỏ tuổi. Từng cú đạp nước, sải tay và pha tăng tốc đều nhận được những tràng cổ vũ nhiệt tình từ huấn luyện viên, phụ huynh và các vận động viên.

Đông đảo phụ huynh và người dân theo dõi, cổ vũ các vận động viên thi đấu, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho giải bơi

Đặc biệt, giải năm nay có sự tham gia của nhiều vận động viên đến từ các xã miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Vượt quãng đường xa, các em đến với giải bằng tinh thần hào hứng, xem đây là dịp giao lưu, thử sức và học hỏi kinh nghiệm.

Em Trần Ngọc Tú Linh, vận động viên đến từ xã biên giới Quảng Trực, chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia Giải bơi ‘Đường đua xanh’. Đây là cơ hội để em giao lưu, thi đấu, rèn luyện sự tự tin và nâng cao kỹ năng bơi, nhất là kỹ năng phòng, chống đuối nước”.

Hơn 100 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tham gia Giải Bơi “Đường đua xanh” năm 2026 tại phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Giải Bơi phong trào “Đường đua xanh” lần đầu được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh sau khi Lâm Đồng sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, tạo sân chơi rộng hơn cho thiếu nhi trên địa bàn.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Giải bơi

“ Việc tạo sân chơi để trẻ em được học bơi, thực hành kỹ năng và hình thành thói quen an toàn dưới nước càng có ý nghĩa thiết thực. Sau những màn tranh tài trên đường bơi là mục tiêu lớn hơn về kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đây cũng là cơ sở phát hiện những gương mặt có năng khiếu để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng. Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng

Theo Ban Tổ chức, giải được triển khai tại 2 địa điểm trong tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi tham gia. Sau điểm thi đấu tại cơ sở 3 (phường Nam Gia Nghĩa), giải sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh cơ sở 2 (phường Phú Thủy) vào ngày 17/8.

Đội ngũ trọng tài tập trung giám sát, điều hành các nội dung thi đấu diễn ra quyết liệt, công bằng

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 24 vụ đuối nước, làm 29 trẻ em tử vong, chiếm khoảng 90% số trẻ tử vong do tai nạn thương tích.