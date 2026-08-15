Sớm bị dẫn hai bàn, Borussia Dortmund chia điểm đầy kịch tính với Roma
Trận so tài trên sân Signal Iduna Park khép lại với tỷ số 2-2 giữa Borussia Dortmund và Roma, khi đội chủ nhà nỗ lực gỡ hòa thành công sau khi để Dybala cùng Cristante giúp đội khách sớm vượt lên.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Borussia Dortmund tiếp đón Roma.
- 4'Paulo Dybala mở tỷ số sớm cho Roma
Ngay ở phút 4, Paulo Dybala đã tỏa sáng để ghi bàn mở tỷ số cho Roma. Bàn thắng từ rất sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước Borussia Dortmund 0-1 và sớm tạo lợi thế lớn ngay trên sân đối phương.
- 9'Bryan Cristante nhân đôi cách biệt cho Roma
Mới bước sang phút thứ 9, Bryan Cristante đã ghi bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho Roma từ đường kiến tạo của Paulo Dybala. Khởi đầu thăng hoa giúp đội khách Roma nhân đôi cách biệt và hoàn toàn chiếm ưu thế trước Borussia Dortmund ngay trong những phút đầu trận.
- 12'Julian Ryerson rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Dortmund
Phút 12, Daniel Svensson dọn cỗ thuận lợi để Julian Ryerson dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Borussia Dortmund. Bàn thắng quý giá này giúp đại diện nước Đức nhanh chóng nhen nhóm lại hy vọng sau khi để Roma sớm vươn lên dẫn trước hai bàn.
- 12'Roma áp đảo thế trận và dẫn trước 0-2
Nhập cuộc chủ động, Roma sớm vươn lên dẫn 0-2 ngay từ phút 12 và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội khách vượt trội ở tỷ lệ kiểm soát bóng 31-69 cùng 0-3 quả phạt góc. Trong khi đó, Borussia Dortmund gặp rất nhiều khó khăn và chưa thể tung ra cú dứt điểm nào trước sức ép từ đối thủ (thống kê dứt điểm 0-1).
- 13'Devyne Rensch nhận thẻ vàng ở phút 13
Sức nóng của trận đấu tiếp tục gia tăng ngay sau khi Borussia Dortmund rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 13, Devyne Rensch đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống can thiệp quyết liệt.
- 24'Roma áp đảo thế trận sau 24 phút
Bước sang phút 24, Roma tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế dẫn trước 1-2. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 47 - 53, đồng thời tạo ra áp lực vượt trội với chỉ số dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2) cùng 0 - 3 quả phạt góc trước Dortmund.
- 28'Guirassy san bằng tỷ số 2-2 cho Borussia Dortmund
Phút 28, từ đường kiến tạo của Julian Ryerson, Serhou Guirassy dứt điểm thành công mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Borussia Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr đã chiến đấu kiên cường để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát dù sớm bị Roma dẫn trước 0-2 chỉ sau 9 phút đầu trận.
- 36'Roma nhỉnh hơn về thế trận kiểm soát
Đến phút 36, trận đấu diễn ra giằng co khi Borussia Dortmund và Roma đang hòa nhau với tỷ số 2-2. Đội khách nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng (44 - 56) cùng số lần hưởng phạt góc (1 - 3), nhưng Borussia Dortmund lại đạt hiệu suất tốt hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Roma làm chủ nhịp độ, thế trận vẫn giằng co
Vừa bước sang phút 49 với tỷ số hòa 2 - 2, Roma đang làm chủ thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44 - 56. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn diễn ra đầy cân bằng khi hai đội cùng sở hữu 6 - 6 lần dứt điểm, trong đó Dortmund hiệu quả hơn ở số cú sút trúng đích (4 - 2).
- 59'Điều chỉnh nhân sự: Nahuel Molina thế chỗ Devyne Rensch
Phút 59, Nahuel Molina được tung vào sân để thay thế cho Devyne Rensch. Đây được xem là sự thay đổi an toàn khi Rensch trước đó đã dính một thẻ vàng ở phút 13.
- 60'Phút 60: Mathis Albert vào sân thay Samuele Inácio
Ở phút 60, Mathis Albert chính thức được tung vào sân để thay thế cho Samuele Inácio. Khi tỷ số trận đấu đang cân bằng 2-2, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận rượt đuổi kịch tính.
- 60'Dortmund tung Santiago Castro vào sân thay Donyell Malen
Phút 60, Borussia Dortmund quyết định điều chỉnh nhân sự khi Santiago Castro được tung vào sân để thay thế Donyell Malen. Trong thế trận hòa 2-2 đầy kịch tính, sự tươi mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tìm kiếm bàn thắng vượt lên.
- 60'Roma tung Manu Koné vào sân ở phút 60
Phút 60, Roma có sự điều chỉnh nhân sự khi Manu Koné vào sân thế chỗ cho Neil El Aynaoui. Trong thế trận đang hòa 2-2 giằng co, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp Roma củng cố lại khu vực giữa sân.
- 60'Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso
Phút 60, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Konstantinos Koulierakis được tung vào sân để thế chỗ cho Mario Hermoso. Trong thế trận đang duy trì tỷ số hòa 2-2 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Koulierakis được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới và củng cố sự chắc chắn trên sân.
- 60'Dortmund điều chỉnh nhân sự: Sabitzer thế chỗ Karetsas
Ở phút 60, Borussia Dortmund có sự thay đổi người khi Marcel Sabitzer được tung vào sân thế chỗ Konstantinos Karetsas. Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2, sự xuất hiện của Sabitzer được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa đội chủ nhà chơi chủ động hơn.
- 60'Fábio Silva vào sân làm mới hàng công Dortmund
Phút 60, Borussia Dortmund quyết định điều chỉnh hàng công khi Fábio Silva được tung vào sân thế chỗ Serhou Guirassy. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn mới cho thế trận tấn công của Borussia Dortmund.
- 61'Dortmund dứt điểm sắc bén dù Roma nhỉnh hơn về kiểm soát bóng
Bước sang phút 61, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Roma vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số hòa 2-2. Dù Roma nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (48-52), Dortmund mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với 10-6 lần dứt điểm (5-2 trúng đích). Sự giằng co của hai bên còn thể hiện rõ qua chỉ số phạt góc cân bằng 3-3.
- 65'Paulo Dybala nhận thẻ vàng ở phút 65
Phút 65, Paulo Dybala phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận căng thẳng tiếp tục được đẩy lên cao khi tỷ số giữa Borussia Dortmund và Roma vẫn đang là 2-2.
- 72'Dortmund điều chỉnh nhân sự: Kauã Prates thế chỗ Julian Ryerson
Phút 72, Borussia Dortmund thực hiện sự thay đổi người khi Kauã Prates được tung vào sân thay thế cho Julian Ryerson. Trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 2-2, sự bổ sung này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội bóng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 72'Dortmund điều chỉnh nhân sự, Yamamoto vào sân thay Nmecha
Phút 72, Borussia Dortmund quyết định đưa Takato Yamamoto vào sân thay thế cho Felix Nmecha. Giữa thế trận hòa 2-2 giằng co sau khi Dortmund nỗ lực gỡ lại từ thế bị dẫn 0-2, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho tuyến giữa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 73'Thế trận giằng co kịch tính ở mốc 73 phút
Bước sang phút 73, trận đấu vẫn duy trì thế quân bình với tỷ số 2-2 dù Roma nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng (48-52). Borussia Dortmund tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt hãm thành khi sở hữu 12-8 lần dứt điểm (trúng đích 7-3), buộc thủ môn đối phương phải trổ tài trong chỉ số cứu thua 1-5.
- 75'Roma thay người: Robinio Vaz vào sân thế chỗ Matías Soulé
Phút 75, Robinio Vaz được tung vào sân để thay thế cho Matías Soulé. Sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 76'Roma thay hàng thủ, Daniele Ghilardi thế chỗ Gianluca Mancini
Phút 76, Roma quyết định điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự khi tung Daniele Ghilardi vào sân thay cho Gianluca Mancini. Khi tỷ số đang là 2-2, sự xuất hiện của Ghilardi có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho tuyến sau của đội khách ở những phút còn lại.
- 76'Roma củng cố đội hình: Filippo Reale thay Emanuele Lulli
Phút 76, Roma có sự thay đổi nhân sự khi Filippo Reale được tung vào sân để thế chỗ cho Emanuele Lulli. Ban huấn luyện đội khách muốn làm mới đội hình trong bối cảnh trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số hòa 2-2.
- 80'Luca Reggiani vào sân thế chỗ Joane Gadou
Phút 80, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Luca Reggiani được tung vào sân thay cho Joane Gadou. Khi tỷ số đang giằng co 2-2, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn năng lượng mới cho những phút thi đấu cuối cùng.
- 85'Dortmund gia tăng sức ép những phút cuối
Bước sang phút 85', Borussia Dortmund và Roma vẫn cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Dù cầm bóng kém hơn với tỷ lệ 46 - 54, đội bóng nước Đức lại áp đảo về số cú dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 9 - 3), buộc thủ thành đối phương phải thực hiện tới 1 - 7 lần cứu thua.
- 86'Roma thay thủ môn ở phút 86
Phút 86, Roma thực hiện sự thay đổi ở vị trí gác đền khi Pierluigi Gollini vào sân thế chỗ Mile Svilar. Khi tỷ số đang là 2-2, sự bổ sung nhân sự ở khung gỗ được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Italy đứng vững trước sức ép những phút cuối.
- 86'Roma rút Paulo Dybala khỏi sân ở phút 86
Phút 86, Roma thực hiện sự thay đổi người khi Mattia Mannini được tung vào sân thế chỗ Paulo Dybala. Tiền đạo từng nhận thẻ vàng ở phút 65 rời sân nhường chỗ cho đồng đội trong những phút cuối trận đấu đang có tỷ số 2-2.
- 86'Roma tung Jan Ziolkowski vào sân ở phút 86
Phút 86, Roma thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jan Ziolkowski được tung vào sân thay thế cho Evan Ndicka. Khi tỷ số đang cân bằng 2-2, sự xuất hiện của Ziolkowski được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Italy củng cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự trong những phút cuối trận.
- KTKết thúc: Borussia Dortmund 2-2 Roma
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 00:25 16/08/2026
Trận đấu giao hữu giữa Borussia Dortmund và Roma sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Signal Iduna Park. Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện giàu truyền thống của bóng đá Đức và Italy trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.
Cuộc thử nghiệm quan trọng tại Signal Iduna Park
Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Signal Iduna Park, Borussia Dortmund nắm lợi thế về mặt tinh thần. Những trận giao hữu trước thềm mùa giải luôn là thời điểm then chốt để ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra các nhân tố mới và hoàn thiện triết lý vận hành lối chơi.
Bên phía đối diện, Roma cũng coi chuyến làm khách đến Đức là bài kiểm tra chất lượng. Việc chạm trán một đối thủ có lối chơi tốc độ và giàu sức ép như Borussia Dortmund sẽ giúp đại diện Serie A đánh giá chính xác khả năng tổ chức phòng ngự cũng như các phương án triển khai bóng.
Kỳ vọng vào màn trình diễn chiến thuật
Bên cạnh yếu tố thử nghiệm, điểm nhấn chính của trận đấu nằm ở những điều chỉnh chiến thuật mà hai bên áp dụng. Borussia Dortmund nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công dồn dập, trong khi Roma có thể lựa chọn lối chơi bọc lót chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.
Nhìn chung, đây hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn, mang lại giá trị chuyên môn cao cho cả hai câu lạc bộ nhằm khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào các giải đấu chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)