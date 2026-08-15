61' Dortmund dứt điểm sắc bén dù Roma nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

Bước sang phút 61, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Roma vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số hòa 2-2. Dù Roma nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (48-52), Dortmund mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với 10-6 lần dứt điểm (5-2 trúng đích). Sự giằng co của hai bên còn thể hiện rõ qua chỉ số phạt góc cân bằng 3-3.