Sony cắt giảm một nửa nhân sự tại Bungie sau khi Destiny 2 dừng các bản cập nhật lớn Sony chính thức cắt giảm 292 nhân sự tại Bungie, tương đương một nửa lực lượng lao động của studio, sau khi Destiny 2 kết thúc lộ trình cập nhật dài hạn và doanh thu không đạt kỳ vọng.

Sony vừa công bố quyết định cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động tại Bungie, studio danh tiếng đứng sau thương hiệu trò chơi Destiny. Động thái này diễn ra ngay sau khi Destiny 2 hoàn tất các bản cập nhật dịch vụ trực tuyến (live-service) lớn cuối cùng với phiên bản Monument of Triumph vào ngày 9/6/2026.

Ảnh bìa từ bản mở rộng Forsaken của Destiny 2

Quy mô đợt cắt giảm và tác động đến đội ngũ phát triển

Theo báo cáo, đợt tái cấu trúc này ảnh hưởng đến 292 vị trí công việc tại Bungie, bao gồm phần lớn đội ngũ phát triển Destiny và một số thành viên thuộc dự án Marathon. Hồ sơ thông báo điều chỉnh và đào tạo lại người lao động (WARN) nộp lên Bộ Lao động và Công nghiệp Washington xác nhận các đợt thôi việc sẽ bắt đầu từ ngày 9/7/2026.

Sau đợt cắt giảm này, ước tính chỉ còn khoảng một nửa lực lượng lao động của studio trụ lại. Đáng chú ý, người đứng đầu studio là Justin Truman cũng được cho là sẽ từ chức chưa đầy một năm sau khi tiếp nhận vị trí này. Poria Torkan, cựu Phó Chủ tịch phụ trách Vận hành của Bungie, sẽ là người thay thế vị trí lãnh đạo.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc tái cấu trúc mạnh tay

Trong một bản ghi nhớ nội bộ được Sony Interactive Entertainment công bố rộng rãi, Hermen Hulst cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng đánh giá nội bộ về hướng đi dài hạn và ưu tiên phát triển của studio. Ông nhấn mạnh rằng đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để phù hợp với chiến lược danh mục đầu tư rộng lớn hơn của tập đoàn.

Phía Bungie cũng đưa ra tuyên bố chính thức thừa nhận rằng thương hiệu Destiny đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong vài năm qua. Với các dự án tương lai vẫn đang trong giai đoạn ấp ủ sớm, studio không thể tiếp tục duy trì quy mô nhân sự lớn như trước đây trong bối cảnh nguồn lực cần được tối ưu hóa.

Tương lai của Bungie dưới trướng Sony

Kể từ khi được Sony mua lại với giá 3,6 tỷ USD vào năm 2022, Bungie đã trải qua nhiều đợt cắt giảm và tái cơ cấu nhân sự. Sony hiện đang cung cấp các gói hỗ trợ chuyển tiếp cho những nhân viên bị ảnh hưởng, giúp họ có cơ hội tìm kiếm vị trí mới trong mạng lưới các studio thuộc hệ sinh thái PlayStation.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt lớn cho studio có trụ sở tại Bellevue, Washington. Bungie hiện phải đối mặt với thách thức cân bằng giữa việc duy trì cộng đồng Destiny 2 hiện có và tập trung nguồn lực để đưa các dự án mới như Marathon ra thị trường một cách hiệu quả nhất.