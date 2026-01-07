Sony có thể tiếp tục tăng giá PlayStation Plus khi doanh số PS5 có dấu hiệu chững lại Sony vừa hé lộ khả năng điều chỉnh phí thuê bao PlayStation Plus nhằm tối ưu hóa lợi nhuận mảng dịch vụ số, trong bối cảnh thị trường phần cứng gặp khó khăn do thiếu hụt linh kiện toàn cầu.

Sony đang xem xét một đợt tăng giá mới cho dịch vụ PlayStation Plus (PS Plus) trong tương lai gần. Thông tin này được đưa ra trong buổi hỏi đáp với các nhà đầu tư mới đây, khi gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản tìm cách duy trì đà tăng trưởng doanh thu giữa bối cảnh doanh số máy chơi game PlayStation 5 (PS5) đang có dấu hiệu chậm lại.

Các gói dịch vụ PlayStation Plus của Sony

Chiến lược bù đắp doanh thu từ mảng dịch vụ số

Theo báo cáo, việc thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, đã gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và lợi nhuận từ việc bán phần cứng PS5. Để đối phó với tình trạng này, Sony đang chuyển hướng tập trung vào việc khai thác tối đa doanh thu từ hệ sinh thái người dùng hiện có thông qua các trò chơi kỹ thuật số và dịch vụ thuê bao.

Khi được hỏi về khả năng tăng giá trong tương lai, đại diện Sony cho biết: "PS Plus mang lại giá trị lớn cho người chơi và chúng tôi liên tục cân bằng giá trị đó với chi phí của khách hàng". Hãng cũng nhấn mạnh việc có thể điều chỉnh mức giá, cơ cấu các gói dịch vụ và hiệu quả thu mua nội dung để tối ưu hóa lợi nhuận.

Sức hút từ các gói dịch vụ cao cấp

Mặc dù đã có những đợt điều chỉnh giá vào tháng 5 vừa qua tại nhiều khu vực, Sony khẳng định tỷ lệ người dùng đăng ký các gói cao cấp vẫn đang tăng trưởng ổn định. Dữ liệu từ buổi hỏi đáp tiết lộ rằng khoảng 40% khách hàng hiện đang sử dụng các gói Extra và Premium – những lựa chọn có mức phí cao hơn nhưng đi kèm nhiều đặc quyền như chơi game trên đám mây và thư viện trò chơi mở rộng.

Buổi hỏi đáp của nhà đầu tư Sony về khả năng tăng giá PS Plus

Sony nhận định các gói dịch vụ cao cấp này là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cho tập đoàn. Trong năm tài chính 2025, lợi nhuận từ dịch vụ thuê bao đã đạt mức cao kỷ lục mới, bất chấp những ý kiến trái chiều từ cộng đồng người chơi về giá thành.

Áp lực chung của thị trường console

Tình trạng khan hiếm linh kiện không chỉ ảnh hưởng đến Sony mà còn khiến các đối thủ như Microsoft và Nintendo phải cân nhắc lại chiến lược giá của mình. Để tránh thua lỗ trong cuộc khủng hoảng cung ứng, việc thúc đẩy người dùng mua game kỹ thuật số và đăng ký các gói PS Plus Extra hoặc Premium được xem là giải pháp khả dĩ nhất hiện nay.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Sony cần thận trọng trong việc định giá gói Essential. Đây là gói cơ bản nhất và bắt buộc phải có để trải nghiệm tính năng chơi mạng (multiplayer) trong nhiều tựa game. Nếu mức giá này vượt quá ngưỡng chấp nhận của người hâm mộ, hệ sinh thái PlayStation có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm lượng người dùng trung thành.