Sony có thể xóa tài khoản PlayStation sau 3 năm không hoạt động: Rủi ro mất trắng kho game số Điều khoản dịch vụ của Sony tại khu vực EU cho phép xóa các tài khoản PlayStation không đăng nhập trong 36 tháng, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu trò chơi kỹ thuật số.

Trong bối cảnh Sony đang dần chuyển dịch khỏi thị trường đĩa game vật lý, một chi tiết quan trọng trong Điều khoản dịch vụ (TOS) vừa được phát hiện có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng. Cụ thể, các tài khoản PlayStation tại khu vực EU có nguy cơ bị xóa vĩnh viễn nếu không đăng nhập trong vòng 3 năm, kéo theo việc mất hoàn toàn quyền truy cập vào các trò chơi kỹ thuật số đã mua.

Quy định về thời gian chờ 36 tháng của Sony

Theo quy tắc 21.2 được liệt kê trong Điều khoản dịch vụ của Sony Interactive Entertainment (SIE), công ty có quyền đóng các tài khoản không được sử dụng trong ít nhất 36 tháng. Trước khi thực hiện việc xóa bỏ, Sony sẽ liên hệ với người dùng qua email và cung cấp thời hạn 6 tháng để họ đăng nhập hoặc phản hồi yêu cầu giữ lại tài khoản.

PlayStation logo seen above PS5 disc

Quy định này hiện chủ yếu áp dụng cho người dùng tại khu vực châu Âu. Tại Mỹ, trừ khi cá nhân vi phạm các điều kiện khác trong TOS, Sony không có quyền thực hiện hành động tương tự đối với các tài khoản không hoạt động. Tuy nhiên, việc phát hiện ra điều khoản này đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ những người ủng hộ việc sở hữu game vật lý.

Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Quy tắc xóa tài khoản không hoạt động không chỉ xuất hiện ở Sony. Microsoft cũng bảo lưu quyền đóng các tài khoản không sử dụng trên hệ sinh thái Xbox. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ những tài khoản Xbox đã có giao dịch mua hàng hoặc đang đăng ký các dịch vụ trả phí thường được đưa vào diện an toàn và không bị ảnh hưởng bởi quy định này.

Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về lý do một người chơi có thể bỏ bẵng tài khoản PlayStation Network (PSN) trong thời gian dài. Thực tế, các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài hoặc tạm thời chuyển sang sử dụng hệ máy khác như Xbox hay Nintendo là những lý do hoàn toàn khả thi khiến tài khoản không được truy cập thường xuyên.

Tranh cãi về quyền sở hữu trong kỷ nguyên số

Việc phát hiện ra điều khoản 21.2 diễn ra đúng thời điểm Sony công bố kế hoạch ngừng sản xuất đĩa game vào đầu năm 2028. Những người phản đối trò chơi kỹ thuật số coi đây là bằng chứng cho thấy đĩa PS4 và PS5 là một khoản đầu tư an toàn hơn, vì chúng không thể bị "quét sạch" bởi một quyết định hành chính từ nhà sản xuất.

Mặc dù hiện chưa có báo cáo thực tế nào về việc Sony thực thi quyền xóa tài khoản theo điều khoản này, nhưng lo ngại về việc "người dùng không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì" đang ngày càng lớn. Trước đó, Sony cũng từng gây tranh cãi khi gỡ bỏ hơn 550 bộ phim và chương trình truyền hình từ StudioCanal khỏi thư viện của người dùng dù họ đã trả tiền để mua chúng.

Đặc điểm Quy định của Sony (Khu vực EU) Thời gian không hoạt động tối thiểu 36 tháng (3 năm) Thời gian thông báo trước 6 tháng Hình thức thông báo Email Hậu quả Xóa tài khoản và mất thư viện game số

Nhìn chung, phát hiện này nhắc nhở người dùng về tầm quan trọng của việc đọc kỹ các điều khoản dịch vụ và duy trì hoạt động tối thiểu cho tài khoản để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình trong tương lai.