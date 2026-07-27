Sony gây làn sóng phản đối vì quảng bá đĩa than giữa kế hoạch khai tử đĩa game PS5 Việc Sony Electronics quảng bá mâm đĩa than gây làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ PlayStation, khi hãng sắp cắt giảm sản xuất đĩa game vật lý vào năm 2028.

Bài đăng quảng bá mâm đĩa than mới đây của Sony Electronics đã vô tình châm ngòi cho làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng game thủ. Nhiều người dùng cho rằng tập đoàn công nghệ Nhật Bản đang mâu thuẫn khi vừa đẩy mạnh định dạng âm nhạc hoài cổ, vừa lên kế hoạch cắt giảm sản xuất đĩa game vật lý cho dòng máy PlayStation 5 (PS5).

Sony vinyl record player shown above PS5 game disc

Mâu thuẫn chiến lược giữa đĩa than và đĩa game vật lý

Thiết bị mâm đĩa than PS-LX3BT của Sony được trang bị các tính năng hiện đại như kết nối Bluetooth, hướng đến đối tượng người sưu tầm đĩa vinyl. Tuy nhiên, bài viết quảng cáo thiết bị này lại hứng chịu cơn mưa bình luận tiêu cực từ cộng đồng người chơi console. Nhiều ý kiến nhận xét động thái này là thiếu tinh tế, đồng thời đặt câu hỏi vì sao hãng vẫn hỗ trợ một nhóm khách hàng nhỏ như giới chơi đĩa than nhưng lại dần bỏ rơi thị trường đĩa game truyền thống.

Thực tế cho thấy sự dịch chuyển công nghệ trong ngành game có nhiều điểm tương đồng với ngành âm nhạc. Sự xuất hiện của các dịch vụ phát trực tuyến như Spotify khiến định dạng CD suy giảm mạnh. Tương tự, cửa hàng trực tuyến PS Store của Sony thu hút lượng lớn người mua game kỹ thuật số. Dù vậy, doanh thu từ bán đĩa game PS5 của Sony hiện vẫn vượt xa so với doanh thu bán mâm đĩa than.

Điểm khác biệt nằm ở xu hướng thị trường: trong suốt thập kỷ qua, đĩa than đã có sự hồi sinh mạnh mẽ. Nhiều người nghe nhạc ưa chuộng trải nghiệm cầm nắm vật lý, tính nghệ thuật của ảnh bìa album cũng như khả năng mua bán, trao đổi lại sau này. Vì lý do đó, các nghệ sĩ hiện đại vẫn liên tục phát hành album mới dưới dạng đĩa than.

Tương lai nào cho các phiên bản đĩa game PlayStation?

Theo thông báo trước đó trên trang tin PlayStation blog, đa số người dùng hiện có xu hướng lựa chọn game kỹ thuật số. Điều này dẫn đến quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà máy sản xuất đĩa Blu-ray của Sony vào năm 2028. Dù vậy, các ý kiến phản đối khẳng định nhu cầu sở hữu sản phẩm vật lý của người tiêu dùng vẫn rất lớn và việc bỏ qua phân khúc này là một sai lầm.

Một số nguồn tin rò rỉ, bao gồm Moore’s Law Is Dead, cho rằng Sony vẫn có thể điều chỉnh kế hoạch. Việc sản xuất đĩa cho các tựa game cũ sẽ không dừng lại ngay trong đầu năm 2028, mở ra khả năng hãng tiếp tục duy trì các phiên bản sưu tầm (Collector's Editions) dành cho PS5 và thế hệ PS6 trong tương lai.

Sự cố truyền thông này cũng phản ánh sự thiếu đồng bộ giữa các đơn vị kinh doanh nội bộ. Bộ phận Sony Electronics (phụ trách mảng TV và thiết bị âm thanh) hoạt động độc lập với bộ phận PlayStation, sở hữu các chiến dịch tiếp thị và đội ngũ vận hành riêng biệt. Dù vậy, trong bối cảnh người hâm mộ đang nhạy cảm với tin tức khai tử đĩa game, việc thiếu phối hợp giữa các mảng kinh doanh đã tạo ra dư luận không có lợi cho hãng.