Sony giảm giá 50% PlayStation Plus nhằm xoa dịu làn sóng phản đối khai tử game đĩa Sony tung ưu đãi giảm giá tới 50% cho PlayStation Plus Extra và Premium nhằm giữ chân game thủ phản đối việc khai tử đĩa vật lý và chuyển sang kỹ thuật số.

Sony đang đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ khi lộ trình chuyển dịch hoàn toàn sang trò chơi kỹ thuật số ngày càng rõ nét. Để ngăn chặn làn sóng hủy đăng ký dịch vụ, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra những ưu đãi giảm giá sâu, một động thái được xem là nỗ lực cuối cùng để giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Banner quảng cáo dịch vụ PlayStation Plus của Sony

Chiến lược giữ chân người dùng bằng ưu đãi cực lớn

Theo ghi nhận từ các diễn đàn game thủ, nhiều thành viên PlayStation Plus Extra và Premium khi thực hiện thao tác hủy gói đăng ký đã nhận được những lời mời chào bất ngờ từ Sony. Các ưu đãi này bao gồm mức giảm giá từ 25% đến 50% để duy trì dịch vụ.

Cụ thể, một số người dùng được đề nghị gia hạn gói PlayStation Plus Extra trong 3 tháng với giá chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, những khách hàng trung thành hơn ở cấp độ Premium cũng nhận được mức giảm 25% cho gói đăng ký 1 năm. Đáng chú ý, mức giảm giá này cao hơn đáng kể so với các chương trình khuyến mãi định kỳ thường thấy của hãng.

Gói dịch vụ Mức giảm giá ghi nhận Thời hạn áp dụng PlayStation Plus Extra 50% 3 tháng PlayStation Plus Premium 25% 12 tháng

Tương lai kỹ thuật số và sự biến mất của đĩa game vật lý

Làn sóng phản đối bùng phát khi Sony thể hiện rõ ý định chấm dứt hỗ trợ các trò chơi dạng đĩa vật lý. Với việc số lượng đĩa game PS5 đang giảm dần và sự xuất hiện của thế hệ PS6 dự kiến vào tháng 01/2028, các dịch vụ đăng ký như PlayStation Plus trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với doanh thu của hãng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu máy chơi game có xu hướng biến động do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu, các mô hình thuê bao định kỳ giúp đảm bảo nguồn thu ổn định. Chúng giữ chân khách hàng trong một hệ sinh thái khép kín, nơi việc mua sắm trò chơi kỹ thuật số chỉ cách vài lần nhấn nút.

Rủi ro khi rời bỏ hệ sinh thái PlayStation

Mặc dù một bộ phận game thủ vẫn quyết tâm hủy dịch vụ để gửi thông điệp tới Sony, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Nếu không có tư cách thành viên, người chơi sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng cốt lõi như chơi mạng trực tuyến (multiplayer), lưu trữ đám mây và truyền phát trực tuyến (cloud streaming).

Đặc biệt, sau đợt tăng giá PlayStation Plus vào tháng 05/2026, những người dùng hủy gói hiện tại và muốn quay lại trong tương lai sẽ phải đối mặt với mức phí niêm yết cao hơn. Các báo cáo từ cuộc họp cổ đông gần đây cũng ám chỉ rằng chi phí duy trì dịch vụ có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hiện tại, Sony vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về việc liệu các chương trình giảm giá này có trở thành chính sách cố định hay chỉ là giải pháp tạm thời để xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông hiện nay.