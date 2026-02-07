Sony khai tử đĩa game vật lý từ năm 2028: Bước ngoặt chấm dứt kỷ nguyên truyền thống của PlayStation Sony sẽ ngừng sản xuất đĩa game vật lý từ năm 2028, chuyển dịch hoàn toàn sang kỹ thuật số và đóng cửa PlayStation Store trên PS3, PS Vita sau nhiều năm gắn bó.

Sony vừa chính thức xác nhận lộ trình chấm dứt việc sản xuất đĩa game vật lý dành cho hệ máy PlayStation kể từ tháng 1/2028. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh sang phân phối kỹ thuật số, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu dùng của cộng đồng game thủ toàn cầu.

Chuyển dịch tất yếu sang nền tảng kỹ thuật số

Theo thông báo từ Sony, các tựa game mới phát hành sau thời điểm tháng 1/2028 sẽ chỉ được phân phối thông qua PlayStation Store (PS Store). Hãng khẳng định quyết định này dựa trên dữ liệu thực tế về xu hướng sử dụng, khi hình thức tải game trực tuyến đang chiếm ưu thế tuyệt đối so với việc sử dụng đĩa Blu-ray truyền thống.

Việc loại bỏ đĩa vật lý giúp Sony tối ưu hóa hệ sinh thái PlayStation, giảm chi phí sản xuất, logistics và quản lý kho bãi. Thực tế, cả PlayStation 5 và đối thủ Xbox đều đã ra mắt các phiên bản không có ổ đĩa với mức giá cạnh tranh, chuẩn bị tâm thế cho người dùng về một tương lai không còn phụ thuộc vào phần cứng đọc đĩa.

Ổ đĩa vật lý trên máy chơi game PlayStation 5. Ảnh: The Verge.

Thách thức về quyền sở hữu và bảo tồn trò chơi

Dù mang lại sự tiện lợi, lộ trình này của Sony đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Việc chuyển sang phân phối 100% kỹ thuật số đồng nghĩa với việc người dùng mất đi khả năng mua bán, trao đổi hoặc cho mượn đĩa game cũ. Đồng thời, quyền truy cập vào trò chơi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet và sự duy trì hệ thống máy chủ từ nhà phát hành.

Đáng chú ý, Rockstar Games cũng vừa gây tranh cãi khi xác nhận phiên bản vật lý của bom tấn Grand Theft Auto VI chỉ chứa mã tải về thay vì đĩa game thực thụ. Điều này cho thấy toàn bộ ngành công nghiệp giải trí đang đồng loạt hướng tới mô hình kiểm soát nội dung thông qua tài khoản trực tuyến thay vì sở hữu hiện vật.

Số phận của các hệ máy cũ: PS3 và PS Vita

Song song với lộ trình khai tử đĩa game, Sony cũng công bố kế hoạch đóng cửa PlayStation Store trên hai nền tảng di sản là PlayStation 3 và PlayStation Vita. Theo đó, cửa hàng trên PS3 sẽ ngừng hoạt động theo từng khu vực từ tháng 8 năm nay và hoàn tất vào tháng 7/2027. Đối với PS Vita, hệ thống sẽ dừng hoạt động trên toàn cầu vào cùng thời điểm năm 2027.

Sony PS Vita. Ảnh: The Verge.

Nguyên nhân được đưa ra là do các hệ máy cũ này không còn đáp ứng được tiêu chuẩn bảo mật hiện đại về thương mại điện tử và xử lý thanh toán trực tuyến. Sau khi cửa hàng đóng cửa, người dùng sẽ không thể mua mới trò chơi, tuy nhiên vẫn có thể tải lại các nội dung đã sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định.

Quyết định này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng lưu giữ các giá trị văn hóa số. Khi các máy chủ cũ bị tắt và đĩa vật lý không còn được sản xuất, nhiều tựa game kinh điển có nguy cơ biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường nếu không có các giải pháp giả lập hoặc tái phát hành từ phía nhà sản xuất.