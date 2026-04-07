Sony và lộ trình khai tử đĩa vật lý: PlayStation sẽ thay đổi thế nào sau năm 2028? Sony dự kiến ngừng sản xuất đĩa game PlayStation từ tháng 1/2028 nhưng sẽ duy trì cung cấp các tựa game cũ theo yêu cầu. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch sang nền tảng số của Sony.

Sony vừa hé lộ kế hoạch chấm dứt kỷ nguyên đĩa vật lý vào đầu năm 2028. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy quá trình này sẽ không diễn ra đột ngột mà có một giai đoạn chuyển tiếp linh hoạt nhằm hỗ trợ người dùng và các đối tác bán lẻ.

Chiến lược duy trì đĩa vật lý cho các tựa game cũ

Dựa trên các thông tin rò rỉ từ báo cáo của Game File, Sony đã gửi thông điệp tới các nhà xuất bản và nhà phát triển game về việc người tiêu dùng đang có xu hướng ưu tiên định dạng kỹ thuật số. Mặc dù mốc dừng sản xuất đĩa chính thức được ấn định vào tháng 1/2028, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản vẫn cho phép các đối tác đặt hàng bổ sung (re-orders) cho những tựa game PlayStation 5 hiện có sau thời điểm này.

PS5 console shown with physical game disc

Việc thay đổi này phản ánh một thực tế là các tựa game cũ thường có tốc độ tiêu thụ chậm hơn, giúp giảm bớt áp lực cho các dây chuyền sản xuất. Theo đó, quy trình yêu cầu in đĩa vật lý sẽ có những điều chỉnh cụ thể và chi tiết hơn sẽ được Sony làm rõ trong thời gian tới.

Sự thay đổi trong chuỗi cung ứng và mô hình bán lẻ

Các báo cáo gần đây cũng chỉ ra rằng nhà máy in đĩa PlayStation tại Áo đang lên kế hoạch thu hẹp quy mô hoạt động. Tuy nhiên, thay vì đóng cửa hoàn toàn, dây chuyền sản xuất Blu-ray dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức công suất thấp để đáp ứng các đơn hàng lẻ cho thị trường truyền thống.

Đáng chú ý, Sony cam kết sẽ cung cấp cho các nhà bán lẻ những phương thức mới để phân phối game thông qua mã kỹ thuật số (digital codes). Kể từ năm 2019, Sony đã hạn chế việc bán mã tải game tại các cửa hàng bên thứ ba, khiến PlayStation Store trở thành nơi độc quyền bán game số. Việc thay đổi chính sách này có thể mở lại cơ hội cho các nhà bán lẻ cung cấp voucher tải game trực tiếp cho khách hàng, tạo ra môi trường cạnh tranh hơn cho hệ sinh thái PlayStation.

Thách thức về quyền sở hữu và giải pháp từ đối thủ

Việc loại bỏ đĩa vật lý trên các dòng máy PS5 tương lai và tiềm năng là PS6 đặt ra thách thức lớn về quyền sở hữu. Người mua game số thường không thể trao đổi, tặng lại hoặc bán lại trò chơi trên các thị trường thứ ba như với đĩa vật lý. Điều này gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng những người sưu tầm game.

Trong khi đó, đối thủ Microsoft đang nghiên cứu một giải pháp thay thế mang tên "Project Helix". Đây là chương trình cho phép chuyển đổi đĩa vật lý thành giấy phép sử dụng trên Xbox Store. Mã bản quyền này sẽ được gắn với một tài khoản tại một thời điểm nhất định, giúp bảo toàn khả năng bán lại game mà không cần duy trì việc in ấn đĩa Blu-ray vật lý.

Nhìn chung, lộ trình sau năm 2028 của Sony cho thấy một kỷ nguyên mà đĩa vật lý chỉ còn là sản phẩm dành cho các bộ sưu tập cũ, trong khi toàn bộ các trò chơi mới sẽ hoàn toàn chuyển dịch sang môi trường lưu trữ đám mây và tải về trực tiếp.