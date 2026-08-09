Southampton giành vé đi tiếp tại League Cup, Colchester chính thức bị loại Đánh bại Colchester 0-2 ngay trên sân Colchester Community Stadium tại vòng Round of 128 League Cup, Southampton giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà Colchester chính thức bị loại.

Colchester 0 - 2 Southampton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colchester tiếp đón Southampton.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Colchester điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Colchester quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Kuffour được tung vào sân thế chỗ cho J. Tucker . Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số 0-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra sự tươi mới trong lối chơi trước Southampton.

48' Southampton kiểm soát bóng nhưng Colchester dứt điểm nguy hiểm hơn Bước sang phút 48, dù Southampton làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69% , Colchester lại tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9 - 7 cũng như số lần sút trúng đích 5 - 1 , khiến hàng thủ đội khách phải làm việc rất vất vả.

62' Southampton điều chỉnh hàng công, C. Larin vào sân Phút 62, Southampton quyết định thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi C. Larin được tung vào sân thay cho B. Brereton Diaz . Dù áp đảo với 73% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách vẫn gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0.

62' Southampton điều chỉnh nhân sự, C. Bragg thế chỗ T. Fellows Phút 62, Southampton có sự thay đổi người khi C. Bragg được tung vào sân thay cho T. Fellows . Trong thế trận vẫn hòa 0-0 dù kiểm soát tới 73% thời lượng bóng, đội khách đang rất nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để khai thông thế bế tắc.

62' Southampton áp đảo kiểm soát bóng nhưng Colchester nguy hiểm hơn Bước sang phút 62, Southampton hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 27% - 73% . Dù vậy, Colchester mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm khi sở hữu 5 - 1 cú sút trúng đích trong tổng số 10 - 12 lần hãm thành, giữ trận đấu ở thế cân bằng 0 - 0 .

68' Colchester điều chỉnh nhân sự, M. Oni thế chỗ O. Thorn Phút 68, Colchester quyết định đưa M. Oni vào sân thay cho O. Thorn . Đội chủ nhà đang chịu sức ép không nhỏ từ Southampton khi chỉ nắm 26% thời lượng kiểm soát bóng, và sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì thế cân bằng 0-0.

68' Phút 68: Colchester tung L. Chiwome vào sân Phút 68, Colchester thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Chiwome được tung vào sân thay thế cho B. Ihionvien . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi và tỷ số đang là 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp tạo nên sự khác biệt.

72' C. Larin tỏa sáng mở tỷ số cho Southampton Phút 72, C. Larin ghi bàn thắng quan trọng giúp Southampton vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Colchester. Sau nhiều nỗ lực ép sân với tỷ lệ cầm bóng 76%, đội khách cuối cùng đã cụ thể hóa được thế trận lấn lướt thành bàn mở tỷ số.

74' Colchester thay đổi nhân sự nhằm tìm bàn gỡ Phút 74, Colchester thực hiện sự thay đổi người khi P. Digby được tung vào sân thay thế cho R. Hunt . Đội chủ nhà cần luồng sinh khí mới để nỗ lực lật ngược thế cờ sau khi vừa bị Southampton dẫn trước 0-1.

75' Southampton làm mới hàng công với F. Azaz Phút 75, Southampton thực hiện sự thay đổi người khi F. Azaz được tung vào sân để thế chỗ L. Dobbin . Ngay sau khi mở tỷ số 0-1 ở phút 72, đội khách quyết định bổ sung nhân sự mới nhằm duy trì thế trận và củng cố lợi thế trong khoảng thời gian còn lại.

75' Southampton gia cố hàng công với C. Archer Phút 75, Southampton thực hiện sự thay đổi người khi C. Archer được tung vào sân thay cho L. Scienza . Ngay sau khi vượt lên dẫn trước ở phút 72, đội khách nhanh chóng làm mới tuyến trên nhằm duy trì thế chủ động và bảo toàn tỷ số 0-1.

75' Southampton áp đảo thế trận ở phút 75 Bước sang phút 75, Southampton tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 24% - 76% cùng 10 - 18 lần dứt điểm. Dù chịu trận, Colchester vẫn nỗ lực chắt chiu cơ hội khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn ( 5 - 2 ), buộc đội khách phải tập trung bảo vệ lợi thế 0 - 1 .

78' Colchester tung J. Leake vào sân hòng tìm bàn gỡ Phút 78, Colchester quyết định thay đổi nhân sự khi J. Leake được tung vào sân để thế chỗ E. Iandolo . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi để Southampton dẫn trước 0-1.

86' Southampton tung R. Akachukwu vào sân ở phút 86 Phút 86, Southampton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Akachukwu được tung vào sân thay cho K. Matsuki . Đội khách muốn củng cố lực lượng nhằm duy trì lợi thế 0-1 trong những phút còn lại của trận đấu.

87' Southampton kiểm soát thế trận ở những phút cuối Bước sang phút 87, Southampton tiếp tục áp đảo về mặt thế trận khi áp đặt tỷ lệ cầm bóng 25% - 75% và thực hiện 12 - 21 pha dứt điểm. Dù Colchester rất nỗ lực đáp trả với 5 - 4 lần dứt điểm trúng đích, đội khách vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 0 - 1.

90+2' R. Akachukwu nhân đôi cách biệt cho Southampton Phút 90+2', R. Akachukwu tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 0-2 cho Southampton. Pha lập công ở những phút bù giờ đã nhân đôi cách biệt cho đội khách, phản ánh đúng thế trận vượt trội khi họ kiểm soát bóng tới 74% trước Colchester.

KT Kết thúc: Colchester 0-2 Southampton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:24 09/08/2026

Colchester Thống kê Southampton 26% Kiểm soát bóng 74% 12 Dứt điểm 23 5 Trúng đích 5 1 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 5 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Romeo Akachukwu Southampton 1 bàn Cyle Larin Southampton 1 bàn Ryan Manning Southampton 1 kiến tạo · điểm 8.3 Finn Azaz Southampton 1 kiến tạo · điểm 6.6 Daniel Peretz Southampton Điểm 8.9 Taylor Harwood-Bellis Southampton Điểm 8

Thông tin trận đấu: 23h30 ngày 08/08/2026 - EFL Cup

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Colchester và Southampton trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup) sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Colchester Community Stadium. Đây là cuộc so tài hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào một trận đấu mang tính chất quyết định.

Đáng chú ý, trận đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu. Tính chất không có cơ hội sửa sai buộc cả hai câu lạc bộ phải thi đấu cực kỳ tập trung và cẩn trọng.

Lịch sử đối đầu và đánh giá cục diện

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, Colchester và Southampton mới chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất trong dữ liệu ghi nhận. Ở cuộc chạm trán đó, hai đội đã khép lại trận đấu với kết quả hòa, khi Colchester thắng 0 trận, hòa 1 trận và Southampton thắng 0 trận.

Sự cân bằng trong lần đụng độ duy nhất trước đây khiến cuộc tái đấu tới đây trở nên khó lường hơn. Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân nhà Colchester Community Stadium sẽ mang lại lợi thế nhất định về mặt không gian và sự cổ vũ cho Colchester.

Dự đoán xu hướng chiến thuật

Bởi đây là trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, cả hai HLV chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng tấm vé đi tiếp, do đó sự chủ động và khả năng tận dụng thời cơ sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Colchester · 0 thắng 1 hòa Southampton · 0 thắng Colchester 0 - 0 Southampton Hòa

Colchester 5 trận gần nhất H B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Southampton 5 trận gần nhất H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới