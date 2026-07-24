St. Gallen đánh bại Benfica trong cuộc rượt đuổi tại Europa League St. Gallen thắng Benfica 2-1 tại Kybunpark trong khuôn khổ UEFA Europa League, với các bàn của Baldé và Gaal. Silva ghi bàn cho Benfica, nhưng đội khách vẫn phải nhận thất bại.

St. Gallen 2 - 1 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Gallen tiếp đón Benfica.

30' Thẻ vàng Phút 30': Lukas Görtler () nhận thẻ vàng.

37' BÀN THẮNG! St. Gallen (1-0) Phút 37': Aliou Baldé () lập công (kiến tạo: Lukas Görtler ). Tỷ số: 1 - 0.

44' BÀN THẮNG! Benfica (1-1) Phút 44': Rafa Silva () lập công (kiến tạo: Vangelis Pavlidis). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

62' Thẻ vàng Phút 62': Jozo Stanic () nhận thẻ vàng.

65' Thẻ vàng Phút 65': Vangelis Pavlidis () nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (): Enzo Barrenechea vào sân thay Miguel Figueiredo.

66' Thay người Phút 66' (): Tiago Gouveia vào sân thay Jakub Kamiński.

72' Thay người Phút 72' (): Diego Besio vào sân thay Aliou Baldé.

72' Thay người Phút 72' (): Leon Frokaj vào sân thay Carlo Boukhalfa.

72' Thay người Phút 72' (): Andrin Hunziker vào sân thay Christian Witzig.

76' Thay người Phút 76' (): Franjo Ivanović vào sân thay Vangelis Pavlidis.

80' BÀN THẮNG! St. Gallen (2-1) Phút 80': Tom Gaal () lập công (kiến tạo: Lukas Daschner). Tỷ số: 2 - 1.

84' Thay người Phút 84' (): João Rego vào sân thay Manu Silva.

90+3' Thay người Phút 90+3' (): Joel Ruiz vào sân thay Jozo Stanic.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Tom Gaal () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: St. Gallen 2-1 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 17:05 24/07/2026

St. Gallen Thống kê Benfica 39% Kiểm soát bóng 61% 17 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 4 6 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Rafa Silva Benfica 1 bàn Aliou Baldé St. Gallen 1 bàn Tom Gaal St. Gallen 1 bàn Lukas Daschner St. Gallen 1 kiến tạo · điểm 7.68 Vangelis Pavlidis Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.4 Lukas Görtler St. Gallen 1 kiến tạo · điểm 6.87

Thông tin trận đấu

St. Gallen sẽ đối đầu Benfica tại UEFA Europa League vào lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Màn so tài diễn ra trên sân Kybunpark, nơi St. Gallen có lợi thế sân nhà trong cuộc chạm trán đáng chú ý này.

Đây là trận đấu được quan tâm bởi sự hiện diện của Benfica, đội bóng giàu sức hút tại đấu trường châu Âu, trong khi St. Gallen sẽ hướng đến việc tận dụng không gian quen thuộc để tạo ra thế trận cạnh tranh.

Góc nhìn trước trận

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để đánh giá cụ thể phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc tình hình lực lượng của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này sẽ cần được theo dõi thêm trước giờ bóng lăn.

Điểm đáng chú ý trước mắt nằm ở cách St. Gallen tổ chức thế trận trên sân nhà và khả năng Benfica kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, Kybunpark có thể trở thành nền tảng để họ gây sức ép và tìm kiếm cơ hội. Ở chiều ngược lại, Benfica nhiều khả năng sẽ cần duy trì sự chặt chẽ trong những thời điểm St. Gallen đẩy cao đội hình.

Những điểm then chốt

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng chuyển trạng thái của hai đội, đặc biệt sau những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, hiệu quả trong các pha bóng cố định và mức độ tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về những cá nhân sẽ đóng vai trò quyết định. Dù vậy, tính kỷ luật trong phòng ngự và sự tỉnh táo ở hai khu vực cấm địa vẫn là yêu cầu quan trọng đối với cả St. Gallen lẫn Benfica.

Nhận định

St. Gallen vs Benfica là cuộc đối đầu có bối cảnh rõ ràng nhưng chưa có đủ dữ liệu để xác định ưu thế tuyệt đối cho một bên. Lợi thế sân Kybunpark có thể hỗ trợ St. Gallen, trong khi Benfica sở hữu sức hút và kinh nghiệm đáng chú ý tại UEFA Europa League.

Nhìn chung, thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội bắt đầu trận đấu, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và hiệu quả xử lý những cơ hội tạo ra. Đây là cuộc so tài cần được đánh giá thêm từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế trên sân.

St. Gallen 5 trận gần nhất B B T T Benfica 5 trận gần nhất T B H B B

Tình hình lực lượng St. Gallen ✚ Colin Kleine-Bekel (Fitness) ✚ Bela Dumrath (Unknown Injury) ✚ Cyrill May (Knee Problems) ✚ Malamine Efekele (Thigh Problems) ✚ Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nino Weibel (Knee Injury) Benfica ✚ Richard Ríos (Unknown Injury) ✚ Bruma (Red Card Suspension)