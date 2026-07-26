St. Louis City 1-0 Colorado Rapids: St. Louis City giành chiến thắng St. Louis City đứng hạng 8 với 22 điểm, còn Colorado Rapids xếp hạng 11 với 19 điểm trước cuộc chạm trán tại Energizer Park.

St. Louis City 1 - 0 Colorado Rapids Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Colorado Rapids.

12' Rob Holding nhận thẻ đỏ sớm Phút 12', Rob Holding nhận thẻ đỏ, biến cuộc đối đầu giữa St. Louis City và Colorado Rapids thành màn so tài đầy thử thách từ rất sớm. Tỷ số vẫn là 0-0.

12' St. Louis City áp đảo từ đầu trận Phút 12', St. Louis City áp đảo với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và đã có 2 - 0 dứt điểm, trong khi Colorado Rapids vẫn chưa tạo ra cú sút nào. Thế trận đang nghiêng rõ về đội chủ nhà, dù tỷ số vẫn là 0 - 0.

17' St. Louis City thay người ở phút 17 Phút 17, Miguel Navarro vào sân thay Dante Sealy. St. Louis City và Colorado Rapids vẫn đang hòa 0-0.

24' St. Louis City kiểm soát thế trận Phút 24, St. Louis City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra số lần dứt điểm 2 - 0. Colorado Rapids chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, khi đối thủ cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với tỷ lệ 1 - 0.

25' Hamzat Ojediran nhận thẻ vàng Phút 25, Hamzat Ojediran nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Tiền vệ này sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

36' St. Louis City kiểm soát thế trận Sau phút 36, St. Louis City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và dứt điểm 2 - 0 . Colorado Rapids chủ yếu chịu sức ép, trong khi nhịp tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa đủ sắc bén để phá vỡ thế hòa 0 - 0.

45+3' Chris Durkin nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 45+3', Chris Durkin nhận thẻ vàng. Tấm thẻ buộc anh phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu, khi St. Louis City và Colorado Rapids vẫn hòa 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Noah Cobb vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Noah Cobb vào sân thay Reggie Cannon. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong thế trận St. Louis City và Colorado Rapids vẫn đang hòa 0-0.

46' Georgi Minoungou vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Georgi Minoungou được tung vào sân thay Darren Yapi. St. Louis City và Colorado Rapids vẫn đang hòa 0-0, hứa hẹn hiệp hai nhiều toan tính.

48' St. Louis City ép sân sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, St. Louis City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và áp đảo về dứt điểm 6 - 0. Colorado Rapids chịu sức ép, chưa có pha dứt điểm nào, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

55' Kosi Thompson vào sân, Hamzat Ojediran rời trận Phút 55, Kosi Thompson được tung vào sân thay Hamzat Ojediran. St. Louis City và Colorado Rapids vẫn bất phân thắng bại trong thế trận chưa có bàn mở tỷ số.

58' Eduard Löwen được tung vào sân Phút 58, Eduard Löwen vào sân thay Sang-bin Jeong. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, hứa hẹn tạo thêm sức sống cho những phút tiếp theo.

60' St. Louis City hoàn toàn áp đảo Bước sang phút 60, St. Louis City hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61-39 và áp đảo 12-0 về dứt điểm. Colorado Rapids gần như chỉ chịu trận, khi đội khách chưa có cú sút nào và lép vế 5-1 ở phạt góc.

68' Josh Atencio nhận thẻ vàng phút 68 Phút 68, Josh Atencio nhận thẻ vàng. St. Louis City và Colorado Rapids vẫn bất phân thắng bại 0-0.

69' Wayne Frederick vào sân ở phút 69 Phút 69, Wayne Frederick được tung vào sân thay Josh Atencio. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng; nếu giữ tỷ số này, St. Louis City tạm đứng thứ 8 còn Colorado Rapids đứng thứ 11, nhưng suất đi tiếp chưa được chốt.

72' St. Louis City áp đảo nhưng chưa ghi bàn Phút 72, St. Louis City đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và vượt trội về dứt điểm 16 - 1 . Colorado Rapids gần như chỉ tập trung phòng ngự, thể hiện qua cách biệt phạt góc 6 - 1 , nhưng vẫn giữ được thế hòa.

76' Palmer Ault vào sân ở phút 76 Phút 76, Palmer Ault được tung vào sân thay Simon Becher. St. Louis City và Colorado Rapids vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

76' Tomas Ostrák vào sân ở phút 76 Phút 76, Tomas Ostrák vào sân thay Chris Durkin, khi St. Louis City và Colorado Rapids vẫn hòa 0-0. St. Louis City đang tạo sức ép đáng kể, nhưng thế bế tắc chưa được phá vỡ.

83' Tomas Ostrák đưa St. Louis City vượt lên Phút 83, Tomas Ostrák lập công sau đường kiến tạo của Tomas Totland, đưa St. Louis City mở tỷ số trước Colorado Rapids. Nếu giữ tỷ số này, St. Louis City tạm đứng #8 với 22 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

84' St. Louis City áp đảo ở phút 84 Phút 84, St. Louis City vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67 - 33 và số lần dứt điểm vượt trội 18 - 1 . Colorado Rapids gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đối thủ đã có 9 - 1 quả phạt góc.

87' St. Louis City thay người ở phút 87 Phút 87, Lukas MacNaughton vào sân thay Jaziel Orozco. St. Louis City thực hiện điều chỉnh trong những phút cuối khi đang dẫn Colorado Rapids 1-0, có thể nhằm gia cố lực lượng cho đoạn kết.

87' St. Louis City thay người phút 87 Phút 87, Miguel Perez vào sân thay Marcel Hartel. St. Louis City thực hiện điều chỉnh sau bàn mở tỷ số, trong bối cảnh đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0.

90+6' Kosi Thompson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+6', Kosi Thompson nhận thẻ vàng trong những phút cuối, khi St. Louis City đang dẫn Colorado Rapids 1-0. Nếu giữ tỷ số này, St. Louis City tạm đứng #8 với 22 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

KT Kết thúc: St. Louis City 1-0 Colorado Rapids Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:38 26/07/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 59 MyKhi Joyner 8 Chris Durkin 24 Daniel Ethan Edelman 14 Tomas Totland 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher 17 Marcel Hartel 41 Nicolas Hansen 4 Reggie Cannon 5 Loïc Williams 6 Rob Holding 33 Kosi Thompson 8 Hamzat Ojediran 10 Paxten Aaronson 12 Josh Atencio 7 Dante Sealy 9 Rafael Navarro 93 Georgi Minoungou Dự bị St. Louis City 7 Tomas Ostrák 20 Rafael Santos 22 Kyle Hiebert 27 Fallou Fall 28 Miguel Perez 29 Palmer Ault 39 Ben Lundt 77 Sang-bin Jeong 99 Jaziel Orozco Colorado Rapids 2 Keegan Rosenberry 15 Ali Fadal 16 Alex Harris 18 Bryce Jamison 22 Lucas Herrington 24 Noah Cobb 31 Adam Beaudry 32 Donavan Phillip 77 Darren Yapi Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026

St. Louis City Thống kê Colorado Rapids 65% Kiểm soát bóng 35% 19 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 0 10 Phạt góc 1 22 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Tomas Ostrák St. Louis City 1 bàn Tomas Totland St. Louis City 1 kiến tạo · điểm 7.58 Dante Polvara St. Louis City Điểm 7.59 Marcel Hartel St. Louis City Điểm 7.45 Timo Baumgartl St. Louis City Điểm 7.45

Thông tin trận đấu

St. Louis City sẽ đối đầu Colorado Rapids tại Energizer Park lúc 07:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài giữa hai đội đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng, với St. Louis City có lợi thế về vị trí và điểm số.

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 3 điểm. Vì vậy, cuộc đấu này không chỉ được quyết định bởi phong độ gần đây mà còn bởi khả năng mỗi bên chuyển hóa ưu thế thành thế trận chủ động trong từng thời điểm.

St. Louis City có nền tảng phong độ tích cực

St. Louis City đang thể hiện chuỗi kết quả tốt hơn khi thắng 3 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chỉ nhận 1 thất bại. Diễn biến này cho thấy đội bóng bước vào trận đấu với sự ổn định tương đối cao, đặc biệt nếu so sánh với đối thủ bên kia chiến tuyến.

Điểm đáng chú ý là St. Louis City có 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất theo chuỗi phong độ được cung cấp. Nhịp thi đấu đó có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin, đồng thời tạo sức ép về mặt tâm lý lên Colorado Rapids nếu trận đấu diễn ra theo hướng giằng co.

Tuy nhiên, phong độ tốt không đồng nghĩa với việc St. Louis City có thể xem nhẹ những thời điểm mất kiểm soát. Colorado Rapids vẫn có khả năng tạo ra khác biệt khi đối thủ để lộ khoảng trống hoặc không duy trì được sự tập trung trong các pha chuyển trạng thái.

Colorado Rapids thiếu sự ổn định

Colorado Rapids thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, khi những trận thắng chưa đủ để che lấp sự chênh lệch giữa các màn trình diễn.

Thách thức lớn với Colorado Rapids là họ phải thi đấu trên sân Energizer Park trước một St. Louis City đang có phong độ thuận lợi hơn. Trong bối cảnh đó, đội khách nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ, tránh để trận đấu bị đẩy nhanh theo nhịp độ mà đối thủ mong muốn.

Dù vậy, việc không chịu áp lực phải bảo vệ vị trí cao hơn có thể giúp Colorado Rapids tiếp cận trận đấu thực dụng. Một thế trận cân bằng trong thời gian đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng, bởi nó giúp đội khách duy trì cơ hội khai thác sai lầm của St. Louis City thay vì phải liên tục chống đỡ.

Thế đối đầu nghiêng về Colorado Rapids

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất đang tạo ra ưu thế rõ rệt cho Colorado Rapids: đội bóng này thắng 3 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trước St. Louis City.

Xu hướng đó là lời nhắc nhở đối với đội chủ nhà, dù phong độ hiện tại đang nghiêng về phía họ. St. Louis City cần chứng minh rằng sự cải thiện trong các trận gần đây có thể được duy trì khi gặp đối thủ từng chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu. Tuy nhiên, lợi thế lịch sử không thể thay thế cho màn trình diễn hiện tại, nhất là khi đội khách đang có chuỗi phong độ kém ổn định hơn.

Điểm nóng chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được định hình bởi cuộc giằng co giữa quyền chủ động của St. Louis City và khả năng phản ứng của Colorado Rapids. Đội chủ nhà có cơ sở để đẩy cao nhịp độ nhờ phong độ tốt hơn, nhưng cần tránh biến sự chủ động thành những khoảng trống phía sau.

Colorado Rapids sẽ phải tìm cách duy trì cự ly đội hình và chờ thời điểm thích hợp để chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Nếu làm tốt điều đó, đội khách có thể khiến St. Louis City gặp khó trong việc duy trì áp lực liên tục.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định những điều chỉnh cụ thể về nhân sự. Vì thế, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở cách hai đội kiểm soát khu vực giữa sân, giữ sự tập trung và tận dụng các thời điểm chuyển trạng thái.

Nhận định trước trận

St. Louis City có lợi thế về vị trí, điểm số và phong độ gần đây, trong khi Colorado Rapids sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn nhưng thiếu sự ổn định. Sự tương phản này khiến trận đấu tại Energizer Park trở thành cuộc so tài giữa ưu thế hiện tại và kinh nghiệm từ những lần chạm trán gần nhất.

Nhìn chung, St. Louis City đang có nhiều cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động. Dẫu vậy, Colorado Rapids vẫn là đối thủ không thể xem thường, đặc biệt nếu họ giữ được sự chặt chẽ và buộc trận đấu phải diễn ra trong nhịp độ thận trọng. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đội chủ nhà duy trì sức ép, cũng như cách đội khách tận dụng những thời cơ hiếm hoi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 1 hòa Colorado Rapids · 3 thắng Colorado Rapids 0 - 1 St. Louis City SLC Colorado Rapids 1 - 0 St. Louis City CR St. Louis City 0 - 0 Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 4 - 1 St. Louis City CR St. Louis City 0 - 3 Colorado Rapids CR

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T H T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Colorado Rapids 5 trận gần nhất T B B T B 16 Trận 6-1-9 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 7 Houston Dynamo 15 7 2 6 -4 23 T B T H H 8 St. Louis City 16 6 4 6 -1 22 T H T T T 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T 12 Portland Timbers 16 5 3 8 -2 18 H B B T H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Sang-bin Jeong (Special Leave) ✚ Célio Pompeu (Cruciate Ligament Tear) Colorado Rapids ✚ Theodore Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Jackson Travis (Finger Injury) ✚ Wayne Frederick (Called Up To National Team) ✚ Zack Steffen (Unknown Injury)