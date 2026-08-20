St. Truiden 1-0 Omonia Nicosia: St. Truiden giành chiến thắng St. Truiden gặp Omonia Nicosia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen, trong trận loại trực tiếp; Omonia vừa có một trận thắng và một trận hòa.

St. Truiden 1 - 0 Omonia Nicosia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Truiden tiếp đón Omonia Nicosia.

33' Thế trận giằng co, hai đội thi đấu thận trọng Trận đấu trôi qua hơn nửa thời gian hiệp 1, St. Truiden và Omonia Nicosia vẫn đang tạo ra thế trận giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50% - 50% . Cuộc đối đầu diễn ra khá chặt chẽ khi hai bên chưa thu về quả phạt góc nào ( 0 - 0 ) và mới chỉ có lần lượt 3 - 2 lần phạm lỗi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Thế trận cân bằng sau hiệp một Khép lại 45 phút đầu, St. Truiden và Omonia Nicosia giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Hai đội chưa tạo được sức ép rõ rệt khi phạt góc là 0 - 0, trong thế trận có phần thận trọng với 3 - 2 lỗi.

47' S. Bazdar được tung vào sân Phút 47, St. Truiden đưa S. Bazdar vào sân thay F. Soelle. Trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng, đây là điều chỉnh sớm để tìm thêm sức bật.

49' Vanwesemael nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai Phút 49, R. Vanwesemael của St. Truiden phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người (Holding). Cầu thủ này sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu play-off UEFA Europa League trên sân Stayen.

51' J. Duverne của Omonia Nicosia nhận thẻ vàng Phút 51, J. Duverne bên phía Omonia Nicosia đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang có dấu hiệu căng thẳng hơn ở đầu hiệp hai khi trước đó ở phút 49, R. Vanwesemael bên phía St. Truiden cũng vừa bị phạt một thẻ vàng.

57' Thế trận giằng co cân bằng tại phút 57 Bước sang phút 57, St. Truiden và Omonia Nicosia vẫn đang hòa 0 - 0 trong một thế trận giằng co đầy thận trọng. Hai đội chia sẻ quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 50% - 50%, trong khi chỉ số phạt góc vẫn là 0 - 0 và số lần phạm lỗi dừng ở mức 3 - 2.

61' St. Truiden điều chỉnh nhân sự, A. Muja thế chỗ K. Matsuzawa Phút 61, St. Truiden thực hiện sự thay đổi người khi A. Muja được tung vào sân để thế chỗ cho K. Matsuzawa . Trong bối cảnh trận đấu trên sân Stayen vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của A. Muja được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.

61' St. Truiden điều chỉnh nhân sự, R. Araki vào sân Phút 61, St. Truiden quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. Araki được tung vào sân thay thế cho N. Ishiwatari . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 tại sân Stayen, sự xuất hiện của Araki được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên đột biến.

69' Thế trận cân bằng, chưa có đột biến Chạm mốc phút 69, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0 - 0 trong thế trận giằng co quyết liệt giữa St. Truiden và Omonia Nicosia. Hai đội cân bằng tuyệt đối ở tỷ lệ cầm bóng 50% - 50% và cùng chưa tạo ra cơ hội cố định nào với số quả phạt góc là 0 - 0.

71' Omonia Nicosia điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, Omonia Nicosia có sự thay đổi người khi A. Chatzigiovanis được tung vào sân để thay cho J. Montnor . Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ đem lại sự tươi mới cho lối chơi trong những phút còn lại của trận đấu.

77' Omonia Nicosia tung L. Nego vào sân ở phút 77 Phút 77, Omonia Nicosia thực hiện sự thay đổi người khi L. Nego được tung vào sân thay thế cho M. Tankovic . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang duy trì tỷ số 0-0 với thế trận giằng co (cầm bóng 50% - 50%), điều chỉnh này kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho đội khách ở những phút cuối.

77' Omonia Nicosia làm mới hàng công ở phút 77 Phút 77, Omonia Nicosia có sự thay đổi người trên hàng công khi A. Kakoullis được tung vào sân thay cho L. Diony . Trong thế trận cân bằng với tỷ số 0-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của làn gió mới sẽ tạo ra bước ngoặt ở những phút cuối trận.

82' Thế trận giằng co bế tắc ở những phút cuối Bước sang phút 82, cuộc đối đầu giữa St. Truiden và Omonia Nicosia vẫn đang diễn ra rất giằng co khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Hai bên chia nhau kiểm soát trận đấu với tỷ lệ thời lượng giữ bóng cân bằng 50% - 50% , đồng thời chưa đội nào được hưởng phạt góc (0-0). Nhịp độ thi đấu diễn ra gián đoạn ít với số lần phạm lỗi chỉ ở mức 3-2.

85' Thẻ vàng cho Ewandro vì hành vi phi thể thao Phút 85, trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ewandro bên phía Omonia Nicosia sau một hành vi phi thể thao. Trận đấu play-off UEFA Europa League càng về những phút cuối càng trở nên căng thẳng với những cái đầu nóng trên sân.

90+1' Omonia Nicosia gia cố đội hình ở phút bù giờ Ở phút 90+1', Omonia Nicosia có sự thay đổi người khi A. Neofytou được tung vào sân thay cho Ewandro . Quyết định rút Ewandro - cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ở phút 86 - ra nghỉ được xem là bước đi hợp lý nhằm đảm bảo sự an toàn và làm giảm nhịp độ trận đấu trong những phút bù giờ.

90+4' S. Taniguchi lập công muộn ở phút 90+4 cho St. Truiden Phút 90+4', nhận đường kiến tạo từ R. Merlen, S. Taniguchi đã ghi bàn thắng quý như vàng giúp St. Truiden vươn lên dẫn 1-0 trước Omonia Nicosia. Pha làm bàn ở những giây bù giờ cuối cùng đã khai thông thế bế tắc trong trận đấu play-off căng thẳng tại sân Stayen.

KT Kết thúc: St. Truiden 1-0 Omonia Nicosia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:57 21/08/2026

Đội hình chính thức St. Truiden Sơ đồ Omonia Nicosia Sơ đồ · HLV Henning Berg Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

St. Truiden Thống kê Omonia Nicosia 50% Kiểm soát bóng 50% 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0

St. Truiden sẽ gặp Omonia Nicosia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại.

Tính chất quyết định của trận đấu

Không có thứ hạng vòng bảng để tính toán ở cuộc đối đầu này. Mỗi tình huống trong trận đều có thể tác động trực tiếp đến kết quả, từ khả năng kiểm soát nhịp độ đến sự chính xác ở các pha xử lý gần khung thành.

Với St. Truiden, lợi thế sân Daio Wasabi Stayen tạo ra bối cảnh để đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tiếp cận. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không nêu phong độ gần đây của St. Truiden, nên chưa thể đưa ra so sánh trực tiếp về trạng thái của hai đội.

Omonia Nicosia có điểm tựa phong độ

Omonia Nicosia bước vào trận đấu sau một trận thắng và một trận hòa. Chuỗi hai trận không thua này cho thấy đội khách có sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách, dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về cách họ tạo ra các kết quả đó.

Trong một trận loại trực tiếp, sự ổn định thường giúp đội bóng giữ được bình tĩnh khi thế trận thay đổi. Omonia Nicosia sẽ cần bảo vệ cấu trúc đội hình, hạn chế khoảng trống và tận dụng hiệu quả những thời điểm có thể đưa bóng lên phần sân đối phương.

Điểm then chốt trên sân Daio Wasabi Stayen

Cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát các thời điểm then chốt hơn là việc mạo hiểm quá sớm. St. Truiden cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép có tổ chức, trong khi Omonia Nicosia có cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự tự tin từ chuỗi bất bại gần nhất.

Nhìn chung, đây là màn so tài có tính chất dứt khoát. Omonia Nicosia mang theo một trận thắng và một trận hòa, còn St. Truiden có lợi thế được thi đấu tại Daio Wasabi Stayen; đội xử lý tốt hơn áp lực của trận loại trực tiếp sẽ chiếm ưu thế.

St. Truiden 5 trận gần nhất H H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới