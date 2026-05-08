Stade Brestois 29 ngược dòng, Stade Briochin nhận thất bại ở Club Friendlies Stade Brestois 29 ngược dòng đánh bại Stade Briochin 2-1 tại Club Friendlies sau khi bị dẫn trước, qua đó giành chiến thắng còn Stade Briochin khép lại trận đấu với thất bại.

Stade Briochin 1 - 2 Stade Brestois 29 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stade Briochin tiếp đón Stade Brestois 29.

9' K. Kenneh giúp Stade Briochin mở tỷ số Phút 9', K. Kenneh lập công, giúp Stade Briochin mở tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm mang lại lợi thế cho Stade Briochin.

18' R. Del Castillo đưa Stade Brestois 29 trở lại Phút 18', R. Del Castillo lập công, giúp Stade Brestois 29 gỡ hòa 1-1 trước Stade Briochin. Trận đấu trở lại thế cân bằng chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số.

30' M. Balde đưa Stade Brestois 29 vượt lên Phút 30', M. Balde lập công cho Stade Brestois 29, đưa đội bóng này vượt lên dẫn trước 2-1. Đây là màn ngược dòng đáng chú ý của Stade Brestois 29 sau khi bị dẫn trước.

41' Stade Briochin nhận thẻ đỏ Phút 41, Stade Briochin phải nhận thẻ đỏ, trong bối cảnh đang bị Stade Brestois 29 dẫn 1-2. Đây là bất lợi lớn cho đội chủ nhà ở phần còn lại của trận đấu.

41' M. Balde nhận thẻ đỏ Phút 41, M. Balde của Stade Brestois 29 nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người khi đang dẫn Stade Briochin 2-1. Đây là bước ngoặt đáng chú ý trong phần còn lại của trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

68' Stade Brestois 29 điều chỉnh nhân sự Phút 68', Stade Brestois 29 đưa L. Tousart vào sân thay L. Ajorque. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội bóng này đang chơi thiếu người.

68' Stade Brestois 29 điều chỉnh nhân sự Phút 68, Stade Brestois 29 đưa A. Camblan vào sân thay H. Makalou. Sự thay đổi này có thể giúp đội bóng làm mới đội hình sau khi M. Balde nhận thẻ đỏ.

68' Stade Brestois 29 thay người ở phút 68 Phút 68', Stade Brestois 29 đưa B. Locko vào sân thay L. Zogbe. Đội bóng này đang dẫn Stade Briochin 2-1 khi thực hiện sự điều chỉnh.

68' Stade Brestois 29 điều chỉnh nhân sự Phút 68', Stade Brestois 29 đưa K. Lala vào sân thay R. Le Guen. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội bóng trong phần còn lại trận đấu.

KT Kết thúc: Stade Briochin 1-2 Stade Brestois 29 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 06/08/2026

Stade Briochin đối đầu Stade Brestois 29 trong khuôn khổ Giao hữu CLB lúc 23:00 ngày 05/08/2026. Tương quan trước trận nghiêng về Stade Briochin ở lịch sử đối đầu gần đây, còn Stade Brestois 29 bước vào cuộc so tài với phong độ chưa thật sự ổn định.

Stade Brestois 29 chưa tìm lại cảm giác chiến thắng

Trong 3 trận gần nhất, Stade Brestois 29 có 2 trận hòa và 1 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa tạo được sự bứt phá rõ ràng, đặc biệt ở khả năng chuyển những trận đấu cân bằng thành chiến thắng.

Hai trận hòa trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Stade Brestois 29 vẫn có khả năng duy trì thế trận đủ chắc chắn để tránh thất bại. Tuy nhiên, trận thua xen giữa chuỗi kết quả này cũng là dấu hiệu cho thấy đội bóng có thể gặp khó khi đối thủ khai thác được những thời điểm mất cân bằng.

Stade Briochin chiếm ưu thế trong đối đầu

Ở 3 lần chạm trán gần nhất, Stade Briochin thắng 2 trận, trong khi Stade Brestois 29 thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Cán cân này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho Stade Briochin, dù những kết quả trong quá khứ không thể thay thế hoàn toàn màn trình diễn ở trận đấu sắp tới.

Với thế đối đầu khá cân bằng về số trận thắng nhưng Stade Briochin có phần nhỉnh hơn, cuộc so tài nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng các thời điểm quan trọng. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Đây là một trận giao hữu, vì vậy cách tiếp cận có thể linh hoạt hơn so với các trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp. Stade Briochin có thể tìm cách phát huy sự tự tin từ thành tích đối đầu, trong khi Stade Brestois 29 cần ưu tiên sự ổn định sau chuỗi 3 trận gần nhất không có chiến thắng.

Ở khâu tổ chức, Stade Brestois 29 cần tránh để các khoảng trống xuất hiện sau những lần mất bóng. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công cũng sẽ giữ vai trò quan trọng, bởi đội bóng đã có 2 trận hòa trong 3 trận gần nhất nhưng chưa giành được chiến thắng nào.

Trong khi đó, Stade Briochin cần biến lợi thế tâm lý thành một thế trận chủ động, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu. Việc duy trì cự ly đội hình hợp lý và gây sức ép đúng thời điểm có thể giúp họ kiểm soát tốt hơn các giai đoạn quan trọng của trận đấu.

Lực lượng và dự kiến trận đấu

Chưa có thông tin cụ thể về những cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá chi tiết về các thay đổi nhân sự hay sơ đồ xuất phát.

Nhìn chung, Stade Briochin có lợi thế từ thành tích thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất. Stade Brestois 29 lại cần cải thiện kết quả sau 2 trận hòa và 1 trận thua. Trận giao hữu này vì thế có thể trở thành cuộc đấu về khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội, thay vì chỉ là câu chuyện của lợi thế lịch sử.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Stade Briochin · 2 thắng 0 hòa Stade Brestois 29 · 1 thắng Stade Brestois 29 1 - 2 Stade Briochin SB Stade Briochin 0 - 1 Stade Brestois 29 SB2 Stade Briochin 2 - 0 Stade Brestois 29 SB

Stade Briochin 5 trận gần nhất H T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Stade Brestois 29 5 trận gần nhất H B H H B 3 Trận 0-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới